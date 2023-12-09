أكتب تحت القصف وقد تغيب حروفي.. تـغـريـدة مــؤلــمــة لـفـتـاة فـلـسـطـيـنـيـة قـبـيـل استشهادهـا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
العربية.نت: «أنا يافا من غزة، أكتب تحت القصف ودبابة العدو قريبة مني، وقد تغيب حروفي عنكم»، هذه الكلمات المؤلمة كانت آخر ما غردت به الشابة الفلسطينية «يافا» على موقع «إكس». فقد نشر حساب الفتاة صاحبة الكلمات الرقيقة والموجعة عن أحوال وأهوال غزة: «بعد الحمد لله نزف لكم خبر استشهاد صاحبة الحساب (يافا) ذات الوجه الجميل والابتسامة الأجمل، كانت تحب أن تكتب وتسجل صوتها فعاتبت العالم وسألت الله الشهادة».
وكانت الفتاة الغزاوية قد تساءلت قبل مقتلها بأيام وكأنها تشعر بدنو الأجل قائلة: «هل سنروي قصة الحرب أم سنكون أحد ضحاياها؟». ويوم 3 ديسمبر كتبت على صفحتها: «إمبارح إجاني اتصال من جيش الاحتلال بإخلاء المكان واليوم رموا علينا مناشير»، ونشرت فيديو لمنشورات ألقتها القوات الإسرائيلية على سكان القطاع تطالبهم بإخلاء مناطق جديدة.
واعتادت الفتاة الراحلة أن توثق للمعارك في القطاع المحاصر بطريقة إنسانية وبلغة جذابة منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي.
MENAFN09122023000055011008ID1107564579
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.