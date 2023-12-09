أكتب تحت القصف وقد تغيب حروفي.. تـغـريـدة مــؤلــمــة لـفـتـاة فـلـسـطـيـنـيـة قـبـيـل استشهادهـا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

العربية‭.‬نت‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬يافا‭ ‬من‭ ‬غزة،‭ ‬أكتب‭ ‬تحت‭ ‬القصف‭ ‬ودبابة‭ ‬العدو‭ ‬قريبة‭ ‬مني،‭ ‬وقد‭ ‬تغيب‭ ‬حروفي‭ ‬عنكم‮»‬،‭ ‬هذه‭ ‬الكلمات‭ ‬المؤلمة‭ ‬كانت‭ ‬آخر‭ ‬ما‭ ‬غردت‭ ‬به‭ ‬الشابة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬يافا‮»‬‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭. ‬فقد‭ ‬نشر‭ ‬حساب‭ ‬الفتاة‭ ‬صاحبة‭ ‬الكلمات‭ ‬الرقيقة‭ ‬والموجعة‭ ‬عن‭ ‬أحوال‭ ‬وأهوال‭ ‬غزة‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬الحمد‭ ‬لله‭ ‬نزف‭ ‬لكم‭ ‬خبر‭ ‬استشهاد‭ ‬صاحبة‭ ‬الحساب‭ (‬يافا‭) ‬ذات‭ ‬الوجه‭ ‬الجميل‭ ‬والابتسامة‭ ‬الأجمل،‭ ‬كانت‭ ‬تحب‭ ‬أن‭ ‬تكتب‭ ‬وتسجل‭ ‬صوتها‭ ‬فعاتبت‭ ‬العالم‭ ‬وسألت‭ ‬الله‭ ‬الشهادة‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬الفتاة‭ ‬الغزاوية‭ ‬قد‭ ‬تساءلت‭ ‬قبل‭ ‬مقتلها‭ ‬بأيام‭ ‬وكأنها‭ ‬تشعر‭ ‬بدنو‭ ‬الأجل‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬هل‭ ‬سنروي‭ ‬قصة‭ ‬الحرب‭ ‬أم‭ ‬سنكون‭ ‬أحد‭ ‬ضحاياها؟‮»‬‭. ‬ويوم‭ ‬3‭ ‬ديسمبر‭ ‬كتبت‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭: ‬‮«‬إمبارح‭ ‬إجاني‭ ‬اتصال‭ ‬من‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬بإخلاء‭ ‬المكان‭ ‬واليوم‭ ‬رموا‭ ‬علينا‭ ‬مناشير‮»‬،‭ ‬ونشرت‭ ‬فيديو‭ ‬لمنشورات‭ ‬ألقتها‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬تطالبهم‭ ‬بإخلاء‭ ‬مناطق‭ ‬جديدة‭.‬

واعتادت‭ ‬الفتاة‭ ‬الراحلة‭ ‬أن‭ ‬توثق‭ ‬للمعارك‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬بطريقة‭ ‬إنسانية‭ ‬وبلغة‭ ‬جذابة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬