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بعد الفيتو الأمريكي.. إسرائيل تواصل مذابحها في غزة

12/9/2023 8:04:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

71 شهيدا و160 جريحا خلال 24 ساعة جراء قصف على وسط القطاع

قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬واصلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس،‭ ‬غداة‭ ‬استخدام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ (‬الفيتو‭) ‬ضدّ‭ ‬قرار‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬لأسباب‭ ‬إنسانية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬وضع‭ ‬إنساني‭ ‬مروّع،‭ ‬وفقاً‭ ‬لمنظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭. ‬

ولقيت‭ ‬الخطوة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إدانات‭ ‬أبرزها‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬والرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬وحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2007‭.‬

وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لغزة‭ ‬بأنّ‭ ‬71‭ ‬شهيدا‭ ‬و160‭ ‬جريحاً‭ ‬وصلوا‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح،‭ ‬عقب‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وفي‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬نشرتها‭ ‬الوزارة‭ ‬أفادت‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬17490‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭. ‬

وبعدما‭ ‬ركز‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬هجومه‭ ‬البري‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬وسع‭ ‬عملياته‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬حيث‭ ‬يحتشد‭ ‬زهاء‭ ‬مليوني‭ ‬شخص‭ ‬باتوا‭ ‬محاصرين‭ ‬في‭ ‬بقعة‭ ‬تضيق‭ ‬مساحتها‭ ‬تدريجياً‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬أمس‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬العمليات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مستمرّة‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬البرية‭ ‬واصلت‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬مختلفة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬القسام‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬أنها‭ ‬أطلقت‭ ‬أمس‭ ‬دفعات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭. ‬

ووفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬دُمّر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬المنازل‭ ‬أو‭ ‬تضرّر‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬القطاع،‭ ‬حيث‭ ‬فرّ‭ ‬1‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬منازلهم،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يشكّل‭ ‬85‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬السكان‭. ‬

وقال‭ ‬محمود‭ ‬أبو‭ ‬ريان‭ ‬النازح‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ (‬شمال‭): ‬‮«‬الجو‭ ‬بارد‭ ‬جداً‭ ‬والخيمة‭ ‬صغيرة‭ ‬جداً‭. ‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬سوى‭ ‬الملابس‭ ‬التي‭ ‬أرتديها‭. ‬ومازلت‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الخطوة‭ ‬التالية‮»‬‭.‬

وبموازاة‭ ‬ذلك،‭ ‬تزايدت‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬بعض‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬مثل‭ ‬الإسهال‭ ‬والتهابات‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬الحادّة‭ ‬والالتهابات‭ ‬الجلدية،‭ ‬وسط‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬وسوء‭ ‬الظروف‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬الملاجئ‭ ‬التابعة‭ ‬لوكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المخصّصة‭ ‬للاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭) ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭. ‬

ووفقاً‭ ‬لمكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ (‬أوتشا‭)‬،‭ ‬فإنّ‭ ‬14‭ ‬مستشفى‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬36‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعمل‭ ‬بالإمكانات‭ ‬المتوافرة‭ ‬لديها‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭. ‬

في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء،‭ ‬سارعت‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬إدانة‭ ‬الفيتو‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬أمس‭. ‬

واعتبرت‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬أنّ‭ ‬عدم‭ ‬تحرّك‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬يجعله‭ ‬‮«‬شريكاً‭ ‬في‭ ‬المجزرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وعبّر‭ ‬سكان‭ ‬أحد‭ ‬أحياء‭ ‬رفح‭ ‬حيث‭ ‬دمّرت‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬عن‭ ‬غضبهم‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬استخدام‭ ‬واشنطن‭ ‬حق‭ ‬النقض‭. ‬وقال‭ ‬محمد‭ ‬الخطيب‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬ما‭ ‬هو‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬ونفذه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬قضيّتنا‭ ‬والشعب‭ ‬الفلسطيني؟‮»‬‭. ‬

وأدان‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الفيتو‭ ‬الأمريكي‭ ‬محمّلاً‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مسؤولية‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يسيل‭ ‬من‭ ‬دماء‮»‬‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

كما‭ ‬أدان‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬الفيتو‭ ‬الأمريكي‭. ‬وقال‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الخامسة‭ ‬والسبعين‭ ‬للإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تحول‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬لحماية‭ ‬إسرائيل‭ ‬والدفاع‭ ‬عنها‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الخامس‭ ‬الذي‭ ‬يرفضه‭ ‬المجلس‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العدوان،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انقسامه‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬حول‭ ‬النزاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

وصرّح‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بأنّ‭ ‬‮«‬كلّ‭ ‬هذا‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬إنساني‭ ‬مروّع‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الناس‭ ‬يائسون‭ ‬وخائفون‭ ‬وغاضبون‮»‬‭.‬

واتجه‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬شرّدتهم‭ ‬الحرب،‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬1‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬لتتحوّل‭ ‬رفح‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬مخيّم‭ ‬ضخم‭ ‬للاجئين‭. ‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬محافظة‭ ‬رفح‭ ‬المنطقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬توزيع‭ ‬مساعدات‭ ‬محدودة‭. ‬وفي‭ ‬محافظة‭ ‬خانيونس‭ ‬توقف‭ ‬توزيع‭ ‬المساعدات‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬اشتداد‭ ‬الأعمال‭ ‬الحربية‭ ‬والقيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬التنقل‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الطرق‭ ‬الرئيسية،‭ ‬باستثناء‭ ‬عمليات‭ ‬توصيل‭ ‬الوقود‭ ‬المحدودة‭ ‬لمقدّمي‭ ‬الخدمات‭ ‬الرئيسيين‭. ‬

وفي‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬بخانيونس،‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأنّ‭ ‬الجرحى،‭ ‬بعضهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬كانوا‭ ‬يتلقّون‭ ‬العلاج‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬

أما‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬السكان‭ ‬يفتّشون‭ ‬بين‭ ‬الأنقاض‭ ‬بعد‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬حيّهم،‭ ‬لينقذوا‭ ‬ما‭ ‬يمكنهم‭ ‬إنقاذه،‭ ‬مثل‭ ‬البطانيّات‭. ‬

وقال‭ ‬فايز‭ ‬نصيري‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬النجار‭ ‬في‭ ‬رفح‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬هربنا‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬باتجاه‭ ‬خانيونس‭ ‬ثمّ‭ ‬رفح،‭ ‬ولكن‭ ‬أين‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نذهب‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بات‭ ‬السكان‭ ‬يضطرون‭ ‬إلى‭ ‬دفن‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬مخيّم‭ ‬جباليا‭ ‬حيث‭ ‬يتمّ‭ ‬حفر‭ ‬القبور‭ ‬على‭ ‬عجل‭. ‬

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