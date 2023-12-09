بحث إنشاء مدرسة روسية في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بدأ‭ ‬الاستبيان‭ ‬يوم‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يقفل‭ ‬بابه‭ ‬اليوم‭ (‬10‭ ‬ديسمبر‭) ‬ولكن‭ ‬السفير‭ ‬لم‭ ‬يستبعد‭ ‬احتمال‭ ‬تمديده‭. ‬وأضاف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬المدرسة‭ ‬الروسية‭ ‬حقيقة‭ ‬قائمة‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬ما،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬أدنى‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬بلدينا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬سيمضي‭ ‬قدما‭ ‬ويتعزز‭ ‬في‭ ‬مقبل‭ ‬الأيام‮»‬‭.‬

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