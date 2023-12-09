بحث إنشاء مدرسة روسية في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) من المحتمل أن يتم افتتاح مدرسة خاصة جديدة ناطقة باللغة الروسية في البحرين، إذ تقوم السفارة الروسية حاليا بحث المواطنين الروس الذين يعيشون في المملكة على المشاركة في استبيان لتحديد جدوى إنشاء المدرسة. ويتم حاليا إجراء تقييم بهذا الخصوص أطلقته جامعة الشيشان الحكومية التربوية ومقرها في جروزني، بالتعاون مع السفارة الروسية، يهدف إلى جمع البيانات التي من شأنها أن تمكن السلطات المعنية من اتخاذ القرار بشأن المشروع وتحديد الخيارات الأمثل لتنفيذه. وقال السفير الروسي الدكتور ألكسي سكوسيريف في تصريح للزميلة «جلف ديلي نيوز» إن إنشاء المدرسة سيعزز الروابط القائمة بين البحرين وروسيا إذ إن روسيا «تعتبر البحرين أحد أهم شركائها محل الثقة في العالم العربي والإسلامي. ولذلك تسعى موسكو إلى توسيع مجالات التعاون الإنساني المتعدد الأوجه مع المملكة».
بدأ الاستبيان يوم 27 نوفمبر وكان من المقرر أن يقفل بابه اليوم (10 ديسمبر) ولكن السفير لم يستبعد احتمال تمديده. وأضاف قائلا: «إننا نأمل أن تصبح المدرسة الروسية حقيقة قائمة في يوم ما، كما أنه ليس لدينا أدنى شك في أن التعاون بين بلدينا في مجال التعليم سيمضي قدما ويتعزز في مقبل الأيام».
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