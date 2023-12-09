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بحث إنشاء مدرسة روسية في البحرين

12/9/2023 8:04:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬افتتاح‭ ‬مدرسة‭ ‬خاصة‭ ‬جديدة‭ ‬ناطقة‭ ‬باللغة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬إذ‭ ‬تقوم‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬حاليا‭ ‬بحث‭ ‬المواطنين‭ ‬الروس‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬استبيان‭ ‬لتحديد‭ ‬جدوى‭ ‬إنشاء‭ ‬المدرسة‭. ‬ويتم‭ ‬حاليا‭ ‬إجراء‭ ‬تقييم‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬أطلقته‭ ‬جامعة‭ ‬الشيشان‭ ‬الحكومية‭ ‬التربوية‭ ‬ومقرها‭ ‬في‭ ‬جروزني،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية،‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬جمع‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تمكن‭ ‬السلطات‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬بشأن‭ ‬المشروع‭ ‬وتحديد‭ ‬الخيارات‭ ‬الأمثل‭ ‬لتنفيذه‭. ‬وقال‭ ‬السفير‭ ‬الروسي‭ ‬الدكتور‭ ‬ألكسي‭ ‬سكوسيريف‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬للزميلة‭ ‬‮«‬جلف‭ ‬ديلي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬إن‭ ‬إنشاء‭ ‬المدرسة‭ ‬سيعزز‭ ‬الروابط‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وروسيا‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬تعتبر‭ ‬البحرين‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬شركائها‭ ‬محل‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭. ‬ولذلك‭ ‬تسعى‭ ‬موسكو‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬الإنساني‭ ‬المتعدد‭ ‬الأوجه‭ ‬مع‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

بدأ‭ ‬الاستبيان‭ ‬يوم‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يقفل‭ ‬بابه‭ ‬اليوم‭ (‬10‭ ‬ديسمبر‭) ‬ولكن‭ ‬السفير‭ ‬لم‭ ‬يستبعد‭ ‬احتمال‭ ‬تمديده‭. ‬وأضاف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬المدرسة‭ ‬الروسية‭ ‬حقيقة‭ ‬قائمة‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬ما،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬أدنى‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬بلدينا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬سيمضي‭ ‬قدما‭ ‬ويتعزز‭ ‬في‭ ‬مقبل‭ ‬الأيام‮»‬‭.‬

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