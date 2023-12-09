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((العمليات الرئيسية)) بوزارة الداخلية تستجيب لبلاغات فئة الصم والبكم 24 ساعة

12/9/2023 8:04:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبال اتصالات مرئية والتحدث بلغة الإشارة..

تقوم‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بدور‭ ‬حيوي‭ ‬في‭ ‬تسلم‭ ‬البلاغات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬وسريع‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات‭ ‬وضمان‭ ‬سلامة‭ ‬المجتمع،‭ ‬إذ‭ ‬تعمل‭ ‬هذه‭ ‬الغرفة‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬وتوجيه‭ ‬الاستجابة‭ ‬للحوادث‭ ‬وحالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬والبلاغات‭ ‬المختلفة،‭ ‬وتستجيب‭ ‬لعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬البلاغات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قنوات‭ ‬اتصال‭ ‬مختلفة‭ ‬للطوارئ‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬خطوط‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئية‭ (‬فيديو‭) ‬المخصصة‭ ‬للاستجابة‭ ‬لبلاغات‭ ‬فئة‭ ‬الصم‭ ‬والبكم‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تدشينها‭ ‬بتاريخ‭ ‬16‭ ‬يناير‭ ‬عام‭ ‬2019م،‭ ‬لتقديم‭ ‬العون‭ ‬والمساعدة‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة،‭ ‬حيث‭ ‬يستجيب‭ ‬موظفو‭ ‬الغرفة‭ ‬للبلاغات‭ ‬بحرفية‭ ‬عالية‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬التحدث‭ ‬بلغة‭ ‬الإشارة‭ ‬وإسناد‭ ‬البلاغات‭ ‬للجهات‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص‭ ‬للقيام‭ ‬بدورها‭ ‬وتقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لفئة‭ ‬الصم‭ ‬والبكم‭.‬

ولتعزيز‭ ‬كفاءتهم‭ ‬وصقل‭ ‬قدراتهم‭ ‬ومهارتهم‭ ‬تم‭ ‬إلحاق‭ ‬موظفي‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات‭ ‬الرئيسية‭ ‬بدورات‭ ‬تدريبية‭ ‬متخصصة‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬التخاطب‭ ‬بلغة‭ ‬الإشارة‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مدربين‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬الصم‭ ‬والبكم‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬استقبال‭ ‬بلاغات‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬على‭ ‬أرقام‭ ‬الطوارئ‭ (‬39363999‭ ‬ ‭ ‬39373999‭ - ‬39383999‭) ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيقات‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ (‬ WhatsApp ‭ ‬ ‭ ‬ FaceTime ‭ - ‬ Google ‭ ‬ Duo ‭) ‬ونظام‭ ‬تلقي‭ ‬البلاغات‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وتوجيه‭ ‬أقرب‭ ‬الدوريات‭ ‬والآليات‭ ‬بحسب‭ ‬نوع‭ ‬البلاغ‭.‬

تحديد‭ ‬الموقع‭ ‬وتوجيه‭ ‬الدوريات

تتم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الأنظمة‭ ‬العملياتية‭ ‬المساعدة‭ ‬بمركز‭ ‬عمليات‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬جمع‭ ‬المعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالبلاغات‭ ‬والاستجابة‭ ‬لها،‭ ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬أحياناً‭ ‬الصورة‭ ‬غير‭ ‬واضحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المكالمات‭ ‬المرئية‭ (‬فيديو‭) ‬نتيجة‭ ‬الإضاءة‭ ‬الخافتة‭ ‬أو‭ ‬ضعف‭ ‬شبكة‭ ‬الإرسال،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يشكل‭ ‬أي‭ ‬عقبات‭ ‬لدى‭ ‬موظفي‭ ‬مركز‭ ‬تلقي‭ ‬البلاغات‭ ‬في‭ ‬الاستجابة‭ ‬وتحديد‭ ‬الموقع‭ ‬وتوجيه‭ ‬الدوريات‭ ‬للاستدلال‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬المتصل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظام‭ ‬الاستجابة‭ ‬الإلكتروني‭.‬

وعند‭ ‬تسلم‭ ‬البلاغ‭ ‬يتم‭ ‬إدخال‭ ‬البيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحادثة‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الاستجابة‭ ‬للبلاغات‭ ‬وإسناده‭ ‬آلياً‭ ‬للجهات‭ ‬المختصة‭ ‬ليتم‭ ‬توجيه‭ ‬الدوريات‭ ‬والآليات‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬بحسب‭ ‬الاختصاص،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬جميع‭ ‬سجلات‭ ‬البلاغات‭ ‬الواردة‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات‭ ‬الرئيسية‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذها‭ ‬يتم‭ ‬حفظها‭ ‬وأرشفتها‭ ‬تلقائياً‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬آمنة‭ ‬ومخصصة‭ ‬لذلك‭ ‬بنظام‭ ‬الاستجابة‭.‬

وأسهم‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬بين‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الصم‭ ‬والبكم‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬تلقي‭ ‬البلاغات‭ ‬بمركز‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬التخاطب‭ ‬بلغة‭ ‬الإشارة،‭ ‬كما‭ ‬عززت‭ ‬مبادرات‭ ‬مركز‭ ‬تلقي‭ ‬البلاغات‭ ‬في‭ ‬ترجمة‭ ‬هذه‭ ‬اللغة‭ ‬لدى‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬سرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬لبلاغاتهم‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬تخطي‭ ‬الحواجز‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬بينهم‭ ‬وبين‭ ‬تمكينهم‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬ببلاغات‭ ‬دون‭ ‬وسيط‭ ‬أو‭ ‬تأخير‭ ‬وتسهيل‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬العزيزة‭ ‬علينا،‭ ‬وإدماجهم‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بشتى‭ ‬أمور‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية‭ ‬واحتياجاتهم‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الآخرين‭.‬

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