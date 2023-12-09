إدراج 6 قطاعات جديدة ضمن منصة ((خبراء))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬التنفيذي‭ ‬بدأ‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بهدف‭ ‬إضافة‭ ‬6‭ ‬قطاعات‭ ‬جديدة،‭ ‬وهي‭ ‬قطاع‭ ‬الثقافة‭ ‬والإعلام،‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم،‭ ‬قطاع‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬الطبيعية،‭ ‬قطاع‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬وقطاع‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭.‬‮

‬‭ ‬ودعا‭ ‬العلوي‭ ‬الخبراء‭ ‬البحرينيين‭ ‬إلى‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬بالمنصة،‭ ‬لما‭ ‬تشكله‭ ‬من‭ ‬إضافة‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وجود‭ ‬سيرهم‭ ‬الذاتية‭ ‬وبحوثهم‭ ‬ودراساتهم‭ ‬العلمية‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬وطنية‭ ‬معتمدة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬خبراتهم‭ ‬والاستفادة‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬الفنية‭ ‬والمهنية‭ ‬والعلمية‭ ‬لمؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬والأهلي،‭ ‬أو‭ ‬تقديم‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬وبرامج‭ ‬التوجيه‭ ‬والإرشاد‭ ‬المهني،‭ ‬وكذلك‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬واللقاءات‭ ‬التلفزيونية‭ ‬والندوات‭ ‬المتعلقة‭ ‬باختصاصاتهم‭ ‬وخبراتهم‭.‬‮

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وتأتي‭ ‬المنصة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬وهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والمكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬،‭ ‬وتمثل‭ ‬مبادرة‭ ‬محفزة‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬بجانب‭ ‬تشجيعها‭ ‬للمواطنين‭ ‬على‭ ‬التميز‭ ‬والإنجاز‭.‬‮

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الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬لخبراء‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬خبراء‮»‬‭ ‬تضم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬6‭ ‬قطاعات،‭ ‬وهي‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭ ‬والتأمين،‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي،‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي،‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭.‬

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