إدراج 6 قطاعات جديدة ضمن منصة ((خبراء))

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- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور عصام إسماعيل العلوي مدير إدارة تنمية القوى العاملة بوزارة العمل رئيس الفريق التنفيذي لمبادرة المنصة الوطنية لخبراء البحرين (خبراء) أن الفريق يعكف حالياً على إدراج قطاعات جديدة إلى المنصة، في إطار المرحلة الثانية من الخطة التشغيلية.
وأشار إلى أن الفريق التنفيذي بدأ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف إضافة 6 قطاعات جديدة، وهي قطاع الثقافة والإعلام، قطاع التعليم، قطاع البحث والتطوير في العلوم الطبيعية، قطاع البحث والتطوير في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وقطاع إدارة الأعمال.
ودعا العلوي الخبراء البحرينيين إلى المبادرة في التسجيل بالمنصة، لما تشكله من إضافة لهم من خلال وجود سيرهم الذاتية وبحوثهم ودراساتهم العلمية على منصة وطنية معتمدة، الأمر الذي يسهم في نقل خبراتهم والاستفادة منها على المستوى المحلي والدولي من خلال تقديم الاستشارات الفنية والمهنية والعلمية لمؤسسات القطاع العام والخاص والأهلي، أو تقديم البرامج التدريبية وبرامج التوجيه والإرشاد المهني، وكذلك المشاركة في البرامج واللقاءات التلفزيونية والندوات المتعلقة باختصاصاتهم وخبراتهم.
وتأتي المنصة في إطار الجهود المشتركة بين وزارة العمل وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والمكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، وتمثل مبادرة محفزة على الإبداع بجانب تشجيعها للمواطنين على التميز والإنجاز.
الجدير بالذكر أن المنصة الوطنية لخبراء البحرين «خبراء» تضم في الوقت الراهن 6 قطاعات، وهي القطاع المالي والمصرفي والتأمين، القطاع الصحي، القطاع الهندسي، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القطاع الصناعي، القطاع العقاري.
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