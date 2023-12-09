إنجازات مشرفة حققتها البحرين في مجال حقوق الإنسان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) دعا للاستمرار في تطبيق قانون العقوبات البديلة.. النائب حسن إبراهيم:
قال النائب حسن إبراهيم حسن أن البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات المشرفة في مجال حقوق الانسان، من خلال سعيها المستمر عبر اطلاق المبادرات النوعية التي حظيت بالعديد من الإشادات الدولية.
وأشاد النائب حسن إبراهيم حسن بالخطة الوطنية لحقوق الانسان والتي تم العمل بها منذ العام الماضي، والتي تشمل عددًا من المحاور التي من بينها الحقوق المدنية والسياسية وتتضمن الخطة 17 هدفًا رئيسيًا والتي من المؤمل أن يتم استكمالها في العام 2026 لتضع من خلالها العديد من المقومات التي ستسهم في تعزيز العمل المؤسسي والتشريعي.
وأكد بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان والذي يصادف الـ 10 من ديسمبر من كل عام، أن قانون العقوبات البديلة حقق العديد من الاستقرار للأسر البحرينية، من خلال إعطاء الفرصة الكاملة للمحكومين بالاندماج مجددًا في المجتمع، عبر مساهمتهم في الأعمال التطوعية الخاصة بالوزارات، مشيدًا بالدور الكبير الذي تبذله وزارة الداخلية برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة واستمرار الوزارة في اطلاق البرامج التأهيلية عبر تطبيق السجون المفتوحة.
وأشار
إلى ان مساهمة القطاع الخاص عبر توفير الوظائف للمستفيدين سيوفر لهم كل الدعم والامكانيات اللازمة والدعم في سبيل اندماجهم بالأعمال المتوفرة والتي ستشكل لهم الانطلاقة الحقيقية للبدء في حياتهم العملية، مبينًا أن الدعم المباشر من صندوق العمل «تمكين»، وبرامج التعطل سيحقق استدامة المبادرة على مدار الفترة القادمة، وسيضع خطة العمل اللازمة نحو إيجاد الموارد المالية والدعوم المختلفة للمستفيدين، بما يدعم تحول الأفراد بعد ذلك الى الانطلاق نحو حصولهم على الخبرة اللازمة وتمكينهم من ممارسة الأعمال التي يرغبون بها، ويأتي ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة في طرح المزيد من المبادرات الرائدة والتي تعزز من الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة.
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