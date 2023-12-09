إنجازات مشرفة حققتها البحرين في مجال حقوق الإنسان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

قال‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سعيها‭ ‬المستمر‭ ‬عبر‭ ‬اطلاق‭ ‬المبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الإشادات‭ ‬الدولية‭.‬

وأشاد‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن‭ ‬بالخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬والسياسية‭ ‬وتتضمن‭ ‬الخطة‭ ‬17‭ ‬هدفًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استكمالها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2026‭ ‬لتضع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المقومات‭ ‬التي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي‭ ‬والتشريعي‭.‬

وأكد‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬والذي‭ ‬يصادف‭ ‬الـ‭ ‬10‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬حقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬للأسر‭ ‬البحرينية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعطاء‭ ‬الفرصة‭ ‬الكاملة‭ ‬للمحكومين‭ ‬بالاندماج‭ ‬مجددًا‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬عبر‭ ‬مساهمتهم‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬التطوعية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالوزارات،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تبذله‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬برئاسة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬واستمرار‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬اطلاق‭ ‬البرامج‭ ‬التأهيلية‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭.‬

وأشار

إلى‭ ‬ان‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬الوظائف‭ ‬للمستفيدين‭ ‬سيوفر‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬والامكانيات‭ ‬اللازمة‭ ‬والدعم‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬اندماجهم‭ ‬بالأعمال‭ ‬المتوفرة‭ ‬والتي‭ ‬ستشكل‭ ‬لهم‭ ‬الانطلاقة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للبدء‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬العملية،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬المباشر‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬وبرامج‭ ‬التعطل‭ ‬سيحقق‭ ‬استدامة‭ ‬المبادرة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬وسيضع‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬اللازمة‭ ‬نحو‭ ‬إيجاد‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬والدعوم‭ ‬المختلفة‭ ‬للمستفيدين،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬تحول‭ ‬الأفراد‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬الانطلاق‭ ‬نحو‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬الخبرة‭ ‬اللازمة‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬يرغبون‭ ‬بها،‭ ‬ويأتي‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬والتي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬المملكة‭.‬

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