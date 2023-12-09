اختتام أعمال مؤتمر ومعرض ((المنامة هيلث 2023)) وملتقى الصحة العربي الألماني في مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اختتمت مملكة البحرين أعمال مؤتمر ومعرض المنامة الدولي للصحة «المنامة هيلث»، وأعمال ملتقى الصحة العربي الألماني الخامس عشر؛ والذي أقيم بالتزامن مع المؤتمر، وذلك بمركز البحرين العالمي للمعارض، بحضور ومشاركة القطاعات الصحية في مملكة البحرين، والشريك الاستراتيجي غرفة تجارة وصناعة البحرين، وكبرى المؤسسات الطبية الدولية في مملكة البحرين والشرق الأوسط، وعدد كبير من أهم الشركات العالمية والمحلية في القطاع الطبي، حيث سجل على مدار ثلاثة أيام أكثر من 100 شركة محلية وعالمية، وحضور أكثر من 400 مشارك، كما سجّل المعرض المصاحب للمؤتمر ما يزيد عن 5 آلاف زائر.
وقد حظي المؤتمر بحضور ومشاركة واسعة من كبار المسؤولين في مملكة البحرين، وعلى رأسهم الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، والدكتورة جليلة بنت السيد حسن جواد وزيرة الصحة، وسمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين والمعنيين في جميع القطاعات الصحية بمملكة البحرين، فضلاً عن حضور ومشاركة عدد من وزراء الصحة العرب، ووزارة الصحة الألمانية، وجامعة الدول العربية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وغرف التجارة العربية الألمانية.
وقد أشاد المشاركون بمستوى التنظيم وما شمله المؤتمر والمعرض والمنتدى من جلسات ومناقشات وأوراق عملية ثرية ومهمة تناولت آخر المستجدات في مجال الرعاية الصحية، وأسهمت في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والأفكار والتجارب والخبرات، والاطلاع على آخر الأبحاث والتكنولوجيا الطبية، حيث تم تسليط الضوء خلال الجلسات والمحاضرات على تطبيقات الضمان الصحي والاستثمار وتمويل القطاع الصحي، والتعرف على أحدث ما وصل إليه التطور التكنولوجي في هذا المجال؛ والذي يشمل الذكاء الاصطناعي وجراحات الروبوت والجينوم واستخداماته العلمية وأمراض القلب والتجميل.
ومن جانبها أكّدت غرفة تجارة وصناعة البحرين، الشريك الاستراتيجي في تنظيم ملتقى الصحة العربي الألماني الخامس عشر، حرصها على التنظيم والمشاركة في هذا المؤتمر، حيث أنّ صناعة الرعاية الصحية واحدة من أسرع الصناعات نموًا في العالم، وأن الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية أصبح ضرورة لمواجهة التحديات التي قد تواجه هذا القطاع، كما أن التعاون بين الحكومات والشركات الخاصة وأصحاب المصلحة أصبح أمرًا ضروريًا لتحسين جودة الرعاية الصحية، لافتةً إلى أنها تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز فرص الاستثمار، وتسهيل التجارة، والدفع بالتنمية، ومؤكدةً أهمية المنتدى الصحي العربي الألماني لمساهمته في خلق فرص مهمة لمواصلة التعاون واستكشاف طرق جديدة للعمل معًا لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية.
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