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اختتام أعمال مؤتمر ومعرض ((المنامة هيلث 2023)) وملتقى الصحة العربي الألماني في مملكة البحرين

12/9/2023 8:04:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أعمال‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬المنامة‭ ‬الدولي‭ ‬للصحة‭ ‬‮«‬المنامة‭ ‬هيلث‮»‬،‭ ‬وأعمال‭ ‬ملتقى‭ ‬الصحة‭ ‬العربي‭ ‬الألماني‭ ‬الخامس‭ ‬عشر؛‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬المؤتمر،‭ ‬وذلك‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬بحضور‭ ‬ومشاركة‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والشريك‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وكبرى‭ ‬المؤسسات‭ ‬الطبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬والمحلية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬شركة‭ ‬محلية‭ ‬وعالمية،‭ ‬وحضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬مشارك،‭ ‬كما‭ ‬سجّل‭ ‬المعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬للمؤتمر‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬زائر‭.‬

وقد‭ ‬حظي‭ ‬المؤتمر‭ ‬بحضور‭ ‬ومشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬والدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬جواد‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬وسمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمعنيين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬حضور‭ ‬ومشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬الصحة‭ ‬العرب،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الألمانية،‭ ‬وجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وغرف‭ ‬التجارة‭ ‬العربية‭ ‬الألمانية‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬المشاركون‭ ‬بمستوى‭ ‬التنظيم‭ ‬وما‭ ‬شمله‭ ‬المؤتمر‭ ‬والمعرض‭ ‬والمنتدى‭ ‬من‭ ‬جلسات‭ ‬ومناقشات‭ ‬وأوراق‭ ‬عملية‭ ‬ثرية‭ ‬ومهمة‭ ‬تناولت‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والأفكار‭ ‬والتجارب‭ ‬والخبرات،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬الأبحاث‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الطبية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬خلال‭ ‬الجلسات‭ ‬والمحاضرات‭ ‬على‭ ‬تطبيقات‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬والاستثمار‭ ‬وتمويل‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬ما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال؛‭ ‬والذي‭ ‬يشمل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وجراحات‭ ‬الروبوت‭ ‬والجينوم‭ ‬واستخداماته‭ ‬العلمية‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والتجميل‭.‬

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬أكّدت‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬الشريك‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬ملتقى‭ ‬الصحة‭ ‬العربي‭ ‬الألماني‭ ‬الخامس‭ ‬عشر،‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر،‭ ‬حيث‭ ‬أنّ‭ ‬صناعة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أسرع‭ ‬الصناعات‭ ‬نموًا‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وأن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬أصبح‭ ‬ضرورة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تواجه‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الحكومات‭ ‬والشركات‭ ‬الخاصة‭ ‬وأصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬أصبح‭ ‬أمرًا‭ ‬ضروريًا‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬حاسمًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار،‭ ‬وتسهيل‭ ‬التجارة،‭ ‬والدفع‭ ‬بالتنمية،‭ ‬ومؤكدةً‭ ‬أهمية‭ ‬المنتدى‭ ‬الصحي‭ ‬العربي‭ ‬الألماني‭ ‬لمساهمته‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬مهمة‭ ‬لمواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬واستكشاف‭ ‬طرق‭ ‬جديدة‭ ‬للعمل‭ ‬معًا‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

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