السفير الفلسطيني يشيد بفزعة أهل البحرين مع أشقائهم في فلسطين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ثمن سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، طه عبدالقادر، التقرير الحقوقي الذي دشنته جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، ويرصد حريات التعبير والإعلام لنصرة فلسطين والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في مملكة البحرين خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى تاريخ 30 نوفمبر 2023، بالأرقام والوقائع.
جاء ذلك خلال استقبال السفير الفلسطيني، للمدير التنفيذي لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، محمد السهلي، في مكتبه في مقر السفارة في العاصمة البحرينية المنامة. حيث قدم السهلي للسفير نسخة من هذا التقرير الذي يحمل العنوان: نصرة غزة صوت الحرية بمملكة البحرين.
وفي هذا الإطار أشاد السفير عبدالقادر بفزعة أهل البحرين مع أشقائهم في فلسطين بالوقفات الحاشدة والمتواصلة وبالأنشطة والفعاليات التضامنية الرسمية والشعبية، سواء من خلال كل الجمعيات السياسية، أو مجلسي النواب والشورى، ومجالس البحرين، والمدارس والجامعات وكل مكونات ومؤسسات المجتمع المدني البحريني، والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. وأوضح السفير أن شعب البحرين الشقيق تضامن مع شعبنا بكل حرية رأي وتعبير وعبر عن ذلك من خلال الاعتصامات والوقفات والمسيرات والفعاليات الأخرى لنصرة فلسطين ومساندة شعبنا وقيادته الشرعية.
وشكر السفير جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان على هذا الجهد المقدر في رصد حريات التعبير والإعلام في مملكة البحرين، وتوثيق الفعاليات والأنشطة والوقفات الواسعة، ومسيرات شعب البحرين الشقيق الأصيل الحاشدة، تضامنا مع الفلسطينيين.
كلمات دالة
MENAFN09122023000055011008ID1107564571
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.