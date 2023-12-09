السفير الفلسطيني يشيد بفزعة أهل البحرين مع أشقائهم في فلسطين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬السفير‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬للمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬محمد‭ ‬السهلي،‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬السفارة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البحرينية‭ ‬المنامة‭. ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬السهلي‭ ‬للسفير‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬العنوان‭: ‬نصرة‭ ‬غزة‭ ‬صوت‭ ‬الحرية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬أشاد‭ ‬السفير‭ ‬عبدالقادر‭ ‬بفزعة‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬أشقائهم‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬بالوقفات‭ ‬الحاشدة‭ ‬والمتواصلة‭ ‬وبالأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬التضامنية‭ ‬الرسمية‭ ‬والشعبية،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كل‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية،‭ ‬أو‭ ‬مجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والشورى،‭ ‬ومجالس‭ ‬البحرين،‭ ‬والمدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬وكل‭ ‬مكونات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬البحريني،‭ ‬والمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭. ‬وأوضح‭ ‬السفير‭ ‬أن‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيق‭ ‬تضامن‭ ‬مع‭ ‬شعبنا‭ ‬بكل‭ ‬حرية‭ ‬رأي‭ ‬وتعبير‭ ‬وعبر‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاعتصامات‭ ‬والوقفات‭ ‬والمسيرات‭ ‬والفعاليات‭ ‬الأخرى‭ ‬لنصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬ومساندة‭ ‬شعبنا‭ ‬وقيادته‭ ‬الشرعية‭.‬

وشكر‭ ‬السفير‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الجهد‭ ‬المقدر‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬حريات‭ ‬التعبير‭ ‬والإعلام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتوثيق‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬والوقفات‭ ‬الواسعة،‭ ‬ومسيرات‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيق‭ ‬الأصيل‭ ‬الحاشدة،‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

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