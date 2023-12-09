مدير عام تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة يتسلم شهادة الاعتماد الذهبي كأماكن عمل معززة للصحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬أن‭ ‬نيل‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬تعليمات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬ونشر‭ ‬مفهوم‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابا‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬وتحسين‭ ‬الأداء‭ ‬الوظيفي‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬الملائمة‭ ‬لتمكين‭ ‬الموظفين‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بواجباتهم‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭.‬

وأضاف‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬قامت‭ ‬بتشكيل‭ ‬فريق‭ ‬مختص‭ ‬لاستيفاء‭ ‬متطلبات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الشهادة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬ودورات‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬صحية‭ ‬مختلفة‭ ‬لمنسوبي‭ ‬الإدارة،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يعتبر‭ ‬إحدى‭ ‬المبادرات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬المشاريع‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬مدن‭ ‬صحية‭ ‬وإحدى‭ ‬خطوات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ (‬بحريننا‭).‬

وأشاد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بفريق‭ ‬الاعتماد‭ ‬وما‭ ‬بذلوه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬متواصلة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬معايير‭ ‬واشتراطات‭ ‬نيل‭ ‬الشهادة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭. ‬

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