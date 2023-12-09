Sunday, 10 December 2023 06:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدير عام تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة يتسلم شهادة الاعتماد الذهبي كأماكن عمل معززة للصحة

12/9/2023 8:04:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تسلم‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الذهبي‭ ‬كأماكن‭ ‬عمل‭ ‬معززة‭ ‬للصحة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬إحدى‭ ‬مبادرات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ (‬بحريننا‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتورة‭ ‬سامية‭ ‬علي‭ ‬بهرام‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للصحة‭ ‬العامة‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬أن‭ ‬نيل‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬تعليمات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬ونشر‭ ‬مفهوم‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابا‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬وتحسين‭ ‬الأداء‭ ‬الوظيفي‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬الملائمة‭ ‬لتمكين‭ ‬الموظفين‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بواجباتهم‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭.‬

وأضاف‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬قامت‭ ‬بتشكيل‭ ‬فريق‭ ‬مختص‭ ‬لاستيفاء‭ ‬متطلبات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الشهادة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬ودورات‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬صحية‭ ‬مختلفة‭ ‬لمنسوبي‭ ‬الإدارة،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يعتبر‭ ‬إحدى‭ ‬المبادرات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬المشاريع‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬مدن‭ ‬صحية‭ ‬وإحدى‭ ‬خطوات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ (‬بحريننا‭).‬

وأشاد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بفريق‭ ‬الاعتماد‭ ‬وما‭ ‬بذلوه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬متواصلة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬معايير‭ ‬واشتراطات‭ ‬نيل‭ ‬الشهادة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN09122023000055011008ID1107564570

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث