مدير عام تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة يتسلم شهادة الاعتماد الذهبي كأماكن عمل معززة للصحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تسلم الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة شهادة الاعتماد الذهبي كأماكن عمل معززة للصحة من وزارة الصحة، والتي تعتبر إحدى مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا)، وذلك بحضور الدكتورة سامية علي بهرام الوكيل المساعد للصحة العامة.
وبهذه المناسبة أكد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أن نيل هذه الشهادة يأتي في إطار تنفيذ تعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في تطوير ونشر مفهوم الصحة في بيئة العمل بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة، مشيراً إلى دعم كافة الجهود التي تهدف إلى تطوير العمل وتحسين الأداء الوظيفي عبر توفير البيئة الملائمة لتمكين الموظفين من القيام بواجباتهم على أكمل وجه.
وأضاف الشيخ خالد بن راشد آل خليفة أن الإدارة قامت بتشكيل فريق مختص لاستيفاء متطلبات الحصول على الشهادة من خلال برامج ودورات تدريبية في مجالات صحية مختلفة لمنسوبي الإدارة، منوهاً إلى أن هذا المشروع يعتبر إحدى المبادرات الصحية التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي في مملكة البحرين ضمن المشاريع المدرجة في برنامج مدن صحية وإحدى خطوات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا).
وأشاد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بفريق الاعتماد وما بذلوه من جهود متواصلة في تنفيذ معايير واشتراطات نيل الشهادة، معرباً عن شكره وتقديره لوزارة الصحة على ما تقوم به من جهود تسهم في تعزيز الصحة.
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