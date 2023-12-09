Sunday, 10 December 2023 06:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستشار رئيس ((الشورى)) تشدد على ضرورة تبادل التجارب العربية في مجال الاستراتيجيات الاتصالية

12/9/2023 8:04:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬فوزية‭ ‬يوسف‭ ‬الجيب‭ ‬مستشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الشبكة‭ ‬العربية‭ ‬للتواصل‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة،‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬العربية‭ ‬بين‭ ‬الأكاديميين‭ ‬والخبراء‭ ‬والإعلاميين،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الإدارة‭ ‬الإعلامية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬الاتصالية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأفضل‭ ‬للموارد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬بيئة‭ ‬تنافسية‭ ‬متطورة،‭ ‬ولضمان‭ ‬مواءمة‭ ‬المخرجات‭ ‬الإعلامية‭ ‬مع‭ ‬الأساليب‭ ‬الحديثة‭ ‬الناجحة‭ ‬والمؤثرة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬العربي‭ ‬السادس‭ ‬للتواصل‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة،‭ ‬والذي‭ ‬نظمته‭ ‬المنظمة‭ ‬العربية‭ ‬للتنمية‭ ‬الإدارية‭ ‬برعاية‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وتحت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬التواصل‭ ‬المؤسسي‭ ‬المستدام‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتحدياته‭.. ‬نحو‭ ‬رؤية‭ ‬مستقبلية‮»‬‭ ‬بمدينة‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬المصرية‭.‬

وأكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الجيب‭ ‬أنَّ‭ ‬المؤتمر‭ ‬فتح‭ ‬آفاقًا‭ ‬واسعة‭ ‬أمام‭ ‬تبادل‭ ‬التجارب‭ ‬العربية‭ ‬بين‭ ‬الخبراء‭ ‬والمسؤولين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العلاقات‭ ‬والإعلام،‭ ‬والمهتمين‭ ‬بالتوجهات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬المؤسسي‭ ‬المستدام،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إطلاع‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬المهنية‭ ‬والتقنية‭ ‬الحديثة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬والعلاقات،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وأن‭ ‬التواصل‭ ‬أصبح‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬العمليات‭ ‬الإدارية‭.‬

وشهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬والموضوعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتواصل‭ ‬المؤسسي‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة،‭ ‬والممارسات‭ ‬الفضلى‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬المنصات‭ ‬الرقمية‭ ‬وتطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أداء‭ ‬المؤسسات،‭ ‬واستعراض‭ ‬فرص‭ ‬وتحديات‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الاتصالية‭ ‬المؤسسية،‭ ‬والمؤشرات‭ ‬والمقاييس‭ ‬الإقليمية‭ ‬الدولية‭ ‬لنجاح‭ ‬الاتصال‭ ‬المؤسسي‭ ‬المستدام‭.‬

وأدارت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الجيب‭ ‬إحدى‭ ‬جلسات‭ ‬المؤتمر‭ ‬الرئيسية،‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬فيها‭ ‬أكاديميون‭ ‬ومختصون‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬التواصل‭ ‬المؤسسي‭ ‬الداخلي‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيقة‭ ‬والقيادة‭ ‬المستدامة‮»‬،‭ ‬وتناولت‭ ‬الجلسة‭ ‬محورين،‭ ‬حول‭ ‬القيادة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬القوى،‭ ‬ودراسة‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬الحكومة‭ ‬الالكترونية‭ ‬المتنقلة‭.‬

كما‭ ‬استعرضت‭ ‬د‭. ‬الجيب‭ ‬خلال‭ ‬مداخلة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬جلسات‭ ‬المؤتمر‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الرشيقة،‭ ‬وجهود‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الرشيقة‭.‬

وكرّمت‭ ‬المنظمة‭ ‬العربية‭ ‬للتنمية‭ ‬الإدارية‭ ‬الدكتورة‭ ‬فوزية‭ ‬الجيب،‭ ‬وذلك‭ ‬تقديرًا‭ ‬لإسهاماتها‭ ‬العلمية‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬المؤتمر‭ ‬وإدارتها‭ ‬إحدى‭ ‬جلساته‭.‬

كلمات دالة

MENAFN09122023000055011008ID1107564569

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث