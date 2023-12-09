مستشار رئيس ((الشورى)) تشدد على ضرورة تبادل التجارب العربية في مجال الاستراتيجيات الاتصالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬العربي‭ ‬السادس‭ ‬للتواصل‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة،‭ ‬والذي‭ ‬نظمته‭ ‬المنظمة‭ ‬العربية‭ ‬للتنمية‭ ‬الإدارية‭ ‬برعاية‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وتحت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬التواصل‭ ‬المؤسسي‭ ‬المستدام‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتحدياته‭.. ‬نحو‭ ‬رؤية‭ ‬مستقبلية‮»‬‭ ‬بمدينة‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬المصرية‭.‬

وأكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الجيب‭ ‬أنَّ‭ ‬المؤتمر‭ ‬فتح‭ ‬آفاقًا‭ ‬واسعة‭ ‬أمام‭ ‬تبادل‭ ‬التجارب‭ ‬العربية‭ ‬بين‭ ‬الخبراء‭ ‬والمسؤولين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العلاقات‭ ‬والإعلام،‭ ‬والمهتمين‭ ‬بالتوجهات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬المؤسسي‭ ‬المستدام،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إطلاع‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬المهنية‭ ‬والتقنية‭ ‬الحديثة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬والعلاقات،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وأن‭ ‬التواصل‭ ‬أصبح‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬العمليات‭ ‬الإدارية‭.‬

وشهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬والموضوعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتواصل‭ ‬المؤسسي‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة،‭ ‬والممارسات‭ ‬الفضلى‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬المنصات‭ ‬الرقمية‭ ‬وتطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أداء‭ ‬المؤسسات،‭ ‬واستعراض‭ ‬فرص‭ ‬وتحديات‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الاتصالية‭ ‬المؤسسية،‭ ‬والمؤشرات‭ ‬والمقاييس‭ ‬الإقليمية‭ ‬الدولية‭ ‬لنجاح‭ ‬الاتصال‭ ‬المؤسسي‭ ‬المستدام‭.‬

وأدارت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الجيب‭ ‬إحدى‭ ‬جلسات‭ ‬المؤتمر‭ ‬الرئيسية،‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬فيها‭ ‬أكاديميون‭ ‬ومختصون‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬التواصل‭ ‬المؤسسي‭ ‬الداخلي‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيقة‭ ‬والقيادة‭ ‬المستدامة‮»‬،‭ ‬وتناولت‭ ‬الجلسة‭ ‬محورين،‭ ‬حول‭ ‬القيادة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬القوى،‭ ‬ودراسة‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬الحكومة‭ ‬الالكترونية‭ ‬المتنقلة‭.‬

كما‭ ‬استعرضت‭ ‬د‭. ‬الجيب‭ ‬خلال‭ ‬مداخلة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬جلسات‭ ‬المؤتمر‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الرشيقة،‭ ‬وجهود‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الرشيقة‭.‬

وكرّمت‭ ‬المنظمة‭ ‬العربية‭ ‬للتنمية‭ ‬الإدارية‭ ‬الدكتورة‭ ‬فوزية‭ ‬الجيب،‭ ‬وذلك‭ ‬تقديرًا‭ ‬لإسهاماتها‭ ‬العلمية‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬المؤتمر‭ ‬وإدارتها‭ ‬إحدى‭ ‬جلساته‭.‬

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