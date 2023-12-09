الحواج يكرم متفوقي العلوم الإدارية والمالية في الجامعة الأهلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج أن التفوق العلمي والأكاديمي في المرحلة الجامعية هو أحد أبرز مقدمات صناعة الشخصيات القيادية في المستقبل، منوها بالتميز الذي اتصف به عدد واسع من طلبة كلية العلوم الإدارية والمالية بالجامعة الأهلية.
وعبر الحواج أثناء رعايته حفل تكريم الطلبة المتفوقين من كلية العلوم الإدارية والمالية، من طلبة البكالوريوس الحاصلين على معدل تراكمي 3.5 فما فوق، عن شكره الجزيل للكلية والأساتذة على جهودهم في إعداد ودعم الطلبة والدفع بهم نحو التفوق والتميز.
وأكد البروفيسور الحواج أهمية دور الطلبة المتفوقين في تشكيل مستقبل الوطن، مُعبرًا عن إيمانه الراسخ بأن المبدعين من الطلبة سيصبحون قادة المستقبل، من خلال إسهاماتهم المتميزة في بناء المجتمع، مؤكدًا أن المسيرة العلمية للطلبة تُعدّ مصدر إلهام للأجيال المُقبلة، وإرثًا دائمًا للمجتمع.
ودعا البروفيسور الحواج جميع الطلبة ومنتسبي الجامعة الأهلية إلى السعي إلى ترك بصمة لا تُنسى في المجتمع والعالم من خلال المشاركة الفعّالة في نشر البحوث العلمية والعلوم الأكاديمية، مشجعًا الطلبة على اكتشاف قدراتهم وأن يفخروا بإنجازاتهم محليًا وعالميًا.
من جانبه أكد عميد كلية العلوم الإدارية والمالية البروفيسور علام حمدان التزام الجامعة بتعزيز ثقافة التفوق وتنمية مهارات الطلبة، ورؤية الجامعة في تخريج طلبة أكفاء على أتمّ الاستعداد لتقديم المساهمات الإيجابية والقيمة، وتسخير قدراتهم ومهاراتهم وما تَحَصلوا عليه من علوم من أجل مجتمع زاخر بالعلم والمعرفة.
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