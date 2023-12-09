Sunday, 10 December 2023 06:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحواج يكرم متفوقي العلوم الإدارية والمالية في الجامعة الأهلية

12/9/2023 8:04:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬أن‭ ‬التفوق‭ ‬العلمي‭ ‬والأكاديمي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الجامعية‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬مقدمات‭ ‬صناعة‭ ‬الشخصيات‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬منوها‭ ‬بالتميز‭ ‬الذي‭ ‬اتصف‭ ‬به‭ ‬عدد‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭.‬

وعبر‭ ‬الحواج‭ ‬أثناء‭ ‬رعايته‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬الطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية،‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬تراكمي‭ ‬3‭.‬5‭ ‬فما‭ ‬فوق،‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬الجزيل‭ ‬للكلية‭ ‬والأساتذة‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬ودعم‭ ‬الطلبة‭ ‬والدفع‭ ‬بهم‭ ‬نحو‭ ‬التفوق‭ ‬والتميز‭.‬



وأكد‭ ‬البروفيسور‭ ‬الحواج‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬الوطن،‭ ‬مُعبرًا‭ ‬عن‭ ‬إيمانه‭ ‬الراسخ‭ ‬بأن‭ ‬المبدعين‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬سيصبحون‭ ‬قادة‭ ‬المستقبل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إسهاماتهم‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬المسيرة‭ ‬العلمية‭ ‬للطلبة‭ ‬تُعدّ‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬للأجيال‭ ‬المُقبلة،‭ ‬وإرثًا‭ ‬دائمًا‭ ‬للمجتمع‭.‬

ودعا‭ ‬البروفيسور‭ ‬الحواج‭ ‬جميع‭ ‬الطلبة‭ ‬ومنتسبي‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬إلى‭ ‬السعي‭ ‬إلى‭ ‬ترك‭ ‬بصمة‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬والعالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعّالة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬والعلوم‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬مشجعًا‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬اكتشاف‭ ‬قدراتهم‭ ‬وأن‭ ‬يفخروا‭ ‬بإنجازاتهم‭ ‬محليًا‭ ‬وعالميًا‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬البروفيسور‭ ‬علام‭ ‬حمدان‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬بتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬التفوق‭ ‬وتنمية‭ ‬مهارات‭ ‬الطلبة،‭ ‬ورؤية‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬تخريج‭ ‬طلبة‭ ‬أكفاء‭ ‬على‭ ‬أتمّ‭ ‬الاستعداد‭ ‬لتقديم‭ ‬المساهمات‭ ‬الإيجابية‭ ‬والقيمة،‭ ‬وتسخير‭ ‬قدراتهم‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬وما‭ ‬تَحَصلوا‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬علوم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مجتمع‭ ‬زاخر‭ ‬بالعلم‭ ‬والمعرفة‭.‬

كلمات دالة

MENAFN09122023000055011008ID1107564568

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث