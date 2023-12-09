الحواج يكرم متفوقي العلوم الإدارية والمالية في الجامعة الأهلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعبر‭ ‬الحواج‭ ‬أثناء‭ ‬رعايته‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬الطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية،‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬تراكمي‭ ‬3‭.‬5‭ ‬فما‭ ‬فوق،‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬الجزيل‭ ‬للكلية‭ ‬والأساتذة‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬ودعم‭ ‬الطلبة‭ ‬والدفع‭ ‬بهم‭ ‬نحو‭ ‬التفوق‭ ‬والتميز‭.‬







وأكد‭ ‬البروفيسور‭ ‬الحواج‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬الوطن،‭ ‬مُعبرًا‭ ‬عن‭ ‬إيمانه‭ ‬الراسخ‭ ‬بأن‭ ‬المبدعين‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬سيصبحون‭ ‬قادة‭ ‬المستقبل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إسهاماتهم‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬المسيرة‭ ‬العلمية‭ ‬للطلبة‭ ‬تُعدّ‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬للأجيال‭ ‬المُقبلة،‭ ‬وإرثًا‭ ‬دائمًا‭ ‬للمجتمع‭.‬

ودعا‭ ‬البروفيسور‭ ‬الحواج‭ ‬جميع‭ ‬الطلبة‭ ‬ومنتسبي‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬إلى‭ ‬السعي‭ ‬إلى‭ ‬ترك‭ ‬بصمة‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬والعالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعّالة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬والعلوم‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬مشجعًا‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬اكتشاف‭ ‬قدراتهم‭ ‬وأن‭ ‬يفخروا‭ ‬بإنجازاتهم‭ ‬محليًا‭ ‬وعالميًا‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬البروفيسور‭ ‬علام‭ ‬حمدان‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬بتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬التفوق‭ ‬وتنمية‭ ‬مهارات‭ ‬الطلبة،‭ ‬ورؤية‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬تخريج‭ ‬طلبة‭ ‬أكفاء‭ ‬على‭ ‬أتمّ‭ ‬الاستعداد‭ ‬لتقديم‭ ‬المساهمات‭ ‬الإيجابية‭ ‬والقيمة،‭ ‬وتسخير‭ ‬قدراتهم‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬وما‭ ‬تَحَصلوا‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬علوم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مجتمع‭ ‬زاخر‭ ‬بالعلم‭ ‬والمعرفة‭.‬

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