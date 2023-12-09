خضوري تسأل وزير الإعلام عن برامج رعاية الفنانين وتصنيف المهن الفنية بالبحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وجهت نانسي دينا إيلي خضوري عضو مجلس الشورى، سؤالًا إلى الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام، بشأن تشجيع الفنانين ورعايتهم وتصنيف أنواع الفنون.
واستوضحت خضوري في سؤالها عن السبل المتبعة من قبل هيئة البحرين للثقافة والآثار بالتعاون مع وزارة الإعلام لدعم وتشجيع الفنانين بمختلف مجالاتهم وفئاتهم، وعن خطط الوزارة المستقبلية في هذا الشأن، وما إن توجد خطة للارتقاء بالفن ودعم واحتضان مواهب أصحاب المهن الفنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
واستفسرت خضوري عن أوجه الرعاية التي تقدمها هيئة البحرين للثقافة والآثار لأصحاب المهن الفنية والتي تكفل لهم عيشا كريما في المجتمع، والأسباب الداعية إلى عدم صدور قرارات تبين حقوقهم الاجتماعية التي تكفل لهم العيش الكريم، وحقوقهم القانونية التي تضمن حمايتهم بشكل عام وفي أوقات الأزمات.
وتساءلت خضوري عن وجود تصنيف للمهن الفنية في مملكة البحرين، كتصنيف أنواع الفنون إلى فئة التمثيل والإخراج والتلحين، وتصنيف الفنانين في المجال الواحد إلى درجات، على سبيل المثال ما أخذت به بعض الدول من تصنيف الفنانين إلى (فنان – فنان أول – فنان ممتاز).
واستوضحت خضوري عن سبب عدم تحديث اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الثقافية والفنية الصادرة بموجب القرار رقم (4) لسنة 1991م، بما يتواكب مع التطور الفني لمملكة البحرين.
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