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خضوري تسأل وزير الإعلام عن برامج رعاية الفنانين وتصنيف المهن الفنية بالبحرين

12/9/2023 8:04:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وجهت‭ ‬نانسي‭ ‬دينا‭ ‬إيلي‭ ‬خضوري‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬سؤالًا‭ ‬إلى‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬بشأن‭ ‬تشجيع‭ ‬الفنانين‭ ‬ورعايتهم‭ ‬وتصنيف‭ ‬أنواع‭ ‬الفنون‭.‬

واستوضحت‭ ‬خضوري‭ ‬في‭ ‬سؤالها‭ ‬عن‭ ‬السبل‭ ‬المتبعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬لدعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬الفنانين‭ ‬بمختلف‭ ‬مجالاتهم‭ ‬وفئاتهم،‭ ‬وعن‭ ‬خطط‭ ‬الوزارة‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وما‭ ‬إن‭ ‬توجد‭ ‬خطة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالفن‭ ‬ودعم‭ ‬واحتضان‭ ‬مواهب‭ ‬أصحاب‭ ‬المهن‭ ‬الفنية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭.‬

واستفسرت‭ ‬خضوري‭ ‬عن‭ ‬أوجه‭ ‬الرعاية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬لأصحاب‭ ‬المهن‭ ‬الفنية‭ ‬والتي‭ ‬تكفل‭ ‬لهم‭ ‬عيشا‭ ‬كريما‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬والأسباب‭ ‬الداعية‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬صدور‭ ‬قرارات‭ ‬تبين‭ ‬حقوقهم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬لهم‭ ‬العيش‭ ‬الكريم،‭ ‬وحقوقهم‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬حمايتهم‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وفي‭ ‬أوقات‭ ‬الأزمات‭.‬

وتساءلت‭ ‬خضوري‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬تصنيف‭ ‬للمهن‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كتصنيف‭ ‬أنواع‭ ‬الفنون‭ ‬إلى‭ ‬فئة‭ ‬التمثيل‭ ‬والإخراج‭ ‬والتلحين،‭ ‬وتصنيف‭ ‬الفنانين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الواحد‭ ‬إلى‭ ‬درجات،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬ما‭ ‬أخذت‭ ‬به‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬من‭ ‬تصنيف‭ ‬الفنانين‭ ‬إلى‭ (‬فنان‭ ‬ ‭ ‬فنان‭ ‬أول‭ ‬ ‭ ‬فنان‭ ‬ممتاز‭).‬

واستوضحت‭ ‬خضوري‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬عدم‭ ‬تحديث‭ ‬اللائحة‭ ‬النموذجية‭ ‬للنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الثقافية‭ ‬والفنية‭ ‬الصادرة‭ ‬بموجب‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬لسنة‭ ‬1991م،‭ ‬بما‭ ‬يتواكب‭ ‬مع‭ ‬التطور‭ ‬الفني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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