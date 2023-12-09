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حقوقيون: البحرين تثبت دائما ريادتها في حقوق الإنسان

12/9/2023 8:04:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬حقوقيون‭ ‬أن‭ ‬الخطوات‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬خطتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والاهتمام‭ ‬بها‭ ‬ورعايتها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬النهج‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الشامل‭ ‬لصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬والمكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الميادين‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والتنموية،‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬الميثاق‭ ‬الوطني‭ ‬والدستور‭ ‬في‭ ‬موادهما‭ ‬متضمنين‭ ‬لكل‭ ‬الحقوق‭ ‬الإنسانية،‭ ‬كما‭ ‬نصّا‭ ‬على‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين،‭ ‬وكفلا‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬والرأي‭ ‬والصحافة‭ ‬وضمان‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الحريات‭ ‬والحقوق‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خطت‭ ‬خطوات‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحمايتها‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬النهج‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الشامل‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حيث‭ ‬أولت‭ ‬المملكة‭ ‬اهتمامًا‭ ‬بالغًا‭ ‬بجهود‭ ‬إرساء‭ ‬دعائم‭ ‬دولة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقانون،‭ ‬وضمان‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وسيادة‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬السامية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬احترام‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرياته‭ ‬الأساسية‭ ‬باعتبارها‭ ‬جزءً‭ ‬أصيلاً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬المملكة‭ ‬الحضاري‭ ‬والإنساني‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العمل‭ ‬السياسي‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬إنشاء‭ ‬وتشكيل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية‭ ‬والسماح‭ ‬لها‭ ‬بممارسة‭ ‬عملها‭ ‬بحرية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬حقي‭ ‬الانتخاب‭ ‬والترشح‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭ ‬خلال‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬والبلدية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬قال‭ ‬سلمان‭ ‬ناصر‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬حقوقيون‭ ‬مستقلون‭: ‬‮«‬بينما‭ ‬نحتفل‭ ‬بيوم‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬فإننا‭ ‬نفخر‭ ‬بمسيرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬تميزت‭ ‬بإنجازات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المبادئ‭ ‬الأساسية‭ ‬للكرامة‭ ‬والحرية‭ ‬والعدالة‭ ‬لجميع‭ ‬مواطنيها‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تنظر‭ ‬إلى‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬برؤية‭ ‬شمولية،‭ ‬وتتعامل‭ ‬بنشاط‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وتسعى‭ ‬إلى‭ ‬التحسين‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬ممارساتها،‭ ‬والتعلم‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬العالمي،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬استفادة‭ ‬مواطنيها‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وبدوره،‭ ‬أكد‭ ‬المستشار‭ ‬عيسى‭ ‬العربي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬أهمية‭ ‬الاحتفاء‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بتأكيد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التزامها‭ ‬الكامل‭ ‬باحترام‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬وبما‭ ‬حققته‭ ‬المملكة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬رائدة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬المملكة‭ ‬إقليميًا‭ ‬ودوليًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وإبرازها‭ ‬كنموذج‭ ‬متفرد‭ ‬في‭ ‬العناية‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فوز‭ ‬المملكة‭ ‬بعضوية‭ ‬المجلس‭ ‬الدولي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ثلاث‭ ‬دورات‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر،‭ ‬والتي‭ ‬رسخت‭ ‬دولة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقانون‭ ‬واستقلال‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مملكة‭ ‬دستورية،‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬إرث‭ ‬تاريخي‭ ‬وحضاري‭ ‬إنساني،‭ ‬وتجسد‭ ‬القيم‭ ‬والمعاني‭ ‬الإنسانية‭ ‬النبيلة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬المحامية‭ ‬دينا‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬اللظي‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬المنامة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تثبت‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بإطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬وطنية‭ ‬داعمة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬تميزت‭ ‬بها‭ ‬البحرين‭ ‬إقليميًا‭ ‬ودوليًا،‭ ‬وحققت‭ ‬أهدافها‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬الجاد‭ ‬وبالتعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬وتحظى‭ ‬بمتابعة‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية،‭ ‬ومنها‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأسري‭ ‬والمجتمعي‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استبدال‭ ‬عقوبتهم‭ ‬الأصلية‭ ‬بعقوبة‭ ‬بديلة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬والتوجيهات‭ ‬الحكومية‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالتوسع‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬وتنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬لتحقيق‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشروع‭ ‬وطني‭ ‬حضاري‭.‬

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