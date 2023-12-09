((التنمية السياسية)) حقوق الإنسان تمثل إحدى أهم القيم المتجذرة في المجتمع البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام أكد معهد البحرين للتنمية السياسية على ما حققته مملكة البحرين من إنجازات حقوقية خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وذلك من خلال تكريسها بشكل عملي في جميع القوانين والتشريعات الوطنية والمتوافقة مع التزامات البحرين الدولية في هذا الشأن، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب العديد من الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين.
وأكد المعهد في بيان له أن حقوق الإنسان في البحرين تمثل إحدى أهم قيم المجتمع القائمة على احترام الآخر وحرية الرأي والمعتقد والسلام والتعايش، وهي قيم متجذرة في المجتمع منذ قديم الزمن، مشيداً بما تقوم به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من مبادرات تكرس هذه القيم بين مختلف فئات المجتمع البحريني.
وتأكيداً على الدور الهام والحيوي الذي يلعبه معهد البحرين للتنمية السياسية في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في المجتمع، وتماشياً مع أهداف إنشائه؛ فقد قام المعهد بتنفيذ مجموعة من البرامج والفعاليات تحقيقًا لأهداف المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، بالتعاون والتنسيق والشراكة مع عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، إلى جانب الحرص على الاستفادة القصوى من الخبرات والكوادر الوطنية في هذا المجال.
كما يثمن المعهد عالياً ما وصلت إليه المملكة من مكانة رفيعة في مجال تعزيز وتكريس حقوق الإنسان ضمن القوانين والتشريعات الوطنية، وهو ما أشادت به العديد من دول العالم، إلى جانب التزام المملكة بتقديم التقارير الطوعية لمجلس حقوق الإنسان والتعامل بإيجابية مع ملاحظات الدول الأعضاء في المجلس، وبما يتوافق مع دستور المملكة والتشريعات الوطنية ذات العلاقة.
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