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((التنمية السياسية)) حقوق الإنسان تمثل إحدى أهم القيم المتجذرة في المجتمع البحريني

12/9/2023 8:04:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والذي‭ ‬يصادف‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬أكد‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬حقوقية‭ ‬خلال‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكريسها‭ ‬بشكل‭ ‬عملي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬والمتوافقة‭ ‬مع‭ ‬التزامات‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والعهد‭ ‬الدولي‭ ‬الخاص‭ ‬بالحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬والسياسية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬انضمت‭ ‬إليها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأكد‭ ‬المعهد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تمثل‭ ‬إحدى‭ ‬أهم‭ ‬قيم‭ ‬المجتمع‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬الآخر‭ ‬وحرية‭ ‬الرأي‭ ‬والمعتقد‭ ‬والسلام‭ ‬والتعايش،‭ ‬وهي‭ ‬قيم‭ ‬متجذرة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬منذ‭ ‬قديم‭ ‬الزمن،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬تكرس‭ ‬هذه‭ ‬القيم‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

وتأكيداً‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الهام‭ ‬والحيوي‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والديمقراطية‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتماشياً‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬إنشائه؛‭ ‬فقد‭ ‬قام‭ ‬المعهد‭ ‬بتنفيذ‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬تحقيقًا‭ ‬لأهداف‭ ‬المشروع‭ ‬التنموي‭ ‬الشامل‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

كما‭ ‬يثمن‭ ‬المعهد‭ ‬عالياً‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬رفيعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تعزيز‭ ‬وتكريس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ضمن‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أشادت‭ ‬به‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بتقديم‭ ‬التقارير‭ ‬الطوعية‭ ‬لمجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والتعامل‭ ‬بإيجابية‭ ‬مع‭ ‬ملاحظات‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المجلس،‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬دستور‭ ‬المملكة‭ ‬والتشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

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