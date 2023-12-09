Sunday, 10 December 2023 06:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيسا مجلسي النواب والشورى: المنظومة الحقوقية في البحرين ترتكز على الكرامة والحرية والعدالة للجميع

12/9/2023 8:04:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أن‭ ‬المنظومة‭ ‬الحقوقية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬وإعلاء‭ ‬قيم‭ ‬الكرامة‭ ‬والحرية‭ ‬المسؤولة‭ ‬والعدالة‭ ‬للجميع،‭ ‬وهي‭ ‬ثقافة‭ ‬أصيلة‭ ‬وراسخة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬اعتزازاً‭ ‬بالإرث‭ ‬الحضاري،‭ ‬وانطلاقًا‭ ‬من‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منهجية‭ ‬شاملة‭ ‬ومتكاملة،‭ ‬وبرؤية‭ ‬عصرية‭ ‬متقدمة،‭ ‬وإرساء‭ ‬دعائم‭ ‬العدالة‭ ‬والسلام،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬كرامة‭ ‬الإنسان‭ ‬والحرية‭ ‬المسؤولة،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬والسلم‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وعبر‭ ‬مشاريع‭ ‬ومبادرات‭ ‬وإسهامات‭ ‬حضارية‭ ‬متعددة،‭ ‬محليا‭ ‬ودوليا‭.‬

وأضاف،‭ ‬وبمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين،‭ ‬وتحرص‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬اتفاقيات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬بجانب‭ ‬حصولها‭ ‬وبشكل‭ ‬متواصل‭ ‬على‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬بالتقرير‭ ‬السنوي‭ ‬لوزارة‭ ‬خارجية‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬المعني‭ ‬بتصنيف‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بما‭ ‬حققه‭ ‬قانون‭ ‬وبرنامج‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬متميزة‭. ‬منوها‭ ‬بالمنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة،‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة،‭ ‬وقانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة،‭ ‬والخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬والطفولة،‭ ‬والنهوض‭ ‬بالمرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وكبار‭ ‬السن،‭ ‬والشباب‭.‬

وأكد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تشهد‭ ‬نهضة‭ ‬حقوقية‭ ‬وإنسانية‭ ‬مستدامة،‭ ‬ترسّخ‭ ‬مبادئ‭ ‬العدالة‭ ‬والكرامة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وتحمي‭ ‬الحريات‭ ‬الأساسية‭ ‬للجميع،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬شكّل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬تتجسد‭ ‬في‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬جلالته،‭ ‬بأن‭ ‬تبقى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واحة‭ ‬إنسانية‭ ‬وحضارية‭ ‬تحفظ‭ ‬الحقوق،‭ ‬وفق‭ ‬قواعد‭ ‬دستورية‭ ‬وقانونية،‭ ‬تمثل‭ ‬امتدادًا‭ ‬لإرث‭ ‬إنساني،‭ ‬وركائز‭ ‬صلبة‭ ‬نشأت‭ ‬عليها‭ ‬الأجيال‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬التاريخ‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬والثناء‭ ‬للاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬ملف‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬والحرص‭ ‬من‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تستند‭ ‬الإنجازات‭ ‬الوطنية،‭ ‬والنجاحات‭ ‬التنموية‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬حقوقية‭ ‬رصينة،‭ ‬مقدرًا‭ ‬معاليه‭ ‬مبادرات‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬وبرامجها‭ ‬الحقوقية‭ ‬المتطورة،‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬مساندة‭ ‬ودعمًا‭ ‬مشهودًا‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الحقوقية،‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬الفاعل‭ ‬والمؤثر‭.‬

وبمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬الذي‭ ‬تحتفي‭ ‬به‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭: ‬‮«‬الكرامة‭ ‬والحرية‭ ‬والعدالة‭ ‬للجميع‮»‬،‭ ‬أوضح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنَّ‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الحقوقي‭ ‬تؤكد‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتنفيذ‭ ‬المعاهدات‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬المراكز‭ ‬المرموقة،‭ ‬والجوائز‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تحصدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الحقوقي‭ ‬تعد‭ ‬انعكاسًا‭ ‬لنجاح‭ ‬وتميّز‭ ‬الأنظمة‭ ‬والبرامج‭ ‬الحقوقية‭ ‬المتعددة‭.‬

كلمات دالة

MENAFN09122023000055011008ID1107564563

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث