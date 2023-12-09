رئيسا مجلسي النواب والشورى: المنظومة الحقوقية في البحرين ترتكز على الكرامة والحرية والعدالة للجميع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف،‭ ‬وبمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين،‭ ‬وتحرص‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬اتفاقيات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬بجانب‭ ‬حصولها‭ ‬وبشكل‭ ‬متواصل‭ ‬على‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬بالتقرير‭ ‬السنوي‭ ‬لوزارة‭ ‬خارجية‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬المعني‭ ‬بتصنيف‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بما‭ ‬حققه‭ ‬قانون‭ ‬وبرنامج‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬متميزة‭. ‬منوها‭ ‬بالمنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة،‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة،‭ ‬وقانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة،‭ ‬والخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬والطفولة،‭ ‬والنهوض‭ ‬بالمرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وكبار‭ ‬السن،‭ ‬والشباب‭.‬

وأكد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تشهد‭ ‬نهضة‭ ‬حقوقية‭ ‬وإنسانية‭ ‬مستدامة،‭ ‬ترسّخ‭ ‬مبادئ‭ ‬العدالة‭ ‬والكرامة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وتحمي‭ ‬الحريات‭ ‬الأساسية‭ ‬للجميع،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬شكّل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬تتجسد‭ ‬في‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬جلالته،‭ ‬بأن‭ ‬تبقى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واحة‭ ‬إنسانية‭ ‬وحضارية‭ ‬تحفظ‭ ‬الحقوق،‭ ‬وفق‭ ‬قواعد‭ ‬دستورية‭ ‬وقانونية،‭ ‬تمثل‭ ‬امتدادًا‭ ‬لإرث‭ ‬إنساني،‭ ‬وركائز‭ ‬صلبة‭ ‬نشأت‭ ‬عليها‭ ‬الأجيال‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬التاريخ‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬والثناء‭ ‬للاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬ملف‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬والحرص‭ ‬من‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تستند‭ ‬الإنجازات‭ ‬الوطنية،‭ ‬والنجاحات‭ ‬التنموية‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬حقوقية‭ ‬رصينة،‭ ‬مقدرًا‭ ‬معاليه‭ ‬مبادرات‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬وبرامجها‭ ‬الحقوقية‭ ‬المتطورة،‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬مساندة‭ ‬ودعمًا‭ ‬مشهودًا‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الحقوقية،‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬الفاعل‭ ‬والمؤثر‭.‬

وبمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬الذي‭ ‬تحتفي‭ ‬به‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭: ‬‮«‬الكرامة‭ ‬والحرية‭ ‬والعدالة‭ ‬للجميع‮»‬،‭ ‬أوضح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنَّ‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الحقوقي‭ ‬تؤكد‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتنفيذ‭ ‬المعاهدات‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬المراكز‭ ‬المرموقة،‭ ‬والجوائز‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تحصدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الحقوقي‭ ‬تعد‭ ‬انعكاسًا‭ ‬لنجاح‭ ‬وتميّز‭ ‬الأنظمة‭ ‬والبرامج‭ ‬الحقوقية‭ ‬المتعددة‭.‬

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