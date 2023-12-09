هل أسهم إلغاء الحبس وتقنين منع السفر في ضياع الحقوق ؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وآخر: حقق سرعة في التنفيذ.. وإجراءات «الإفصاح» ضمانة كافية لإعادة الحقوق

لسنوات‭ ‬طويلة‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬خمسة‭ ‬عقود،‭ ‬اعتمدت‭ ‬المحاكم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاحكام‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمديونيات‭ ‬والحقوق‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ‬12‭ ‬لسنة‭ ‬1971‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬المرافعات‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية‭. ‬ثم‭ ‬صدر‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬22‭ ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬الجديد‭ ‬والذي‭ ‬مثل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭. ‬

من‭ ‬أبرز‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تغييرها‭ ‬واستحداثها‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬إلغاء‭ ‬وسيلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬طالما‭ ‬كانت‭ ‬محل‭ ‬جدل،‭ ‬وهي‭ ‬حبس‭ ‬المدين‭ ‬المتخلف‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬المستحقات،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬إلغاء‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭. ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت،‭ ‬اتجه‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬الى‭ ‬تقنين‭ ‬اجراء‭ ‬منع‭ ‬السفر‭. ‬ففي‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬المدين‭ ‬يواجه‭ ‬عقوبة‭ ‬منع‭ ‬السفر‭ ‬عند‭ ‬رفع‭ ‬الدعاوى‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدائن‭ ‬أو‭ ‬صاحب‭ ‬الحق،‭ ‬ويكون‭ ‬المنع‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬متصلة،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬طلب‭ ‬الدائن‭ ‬تمديدها‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التسوية،‭ ‬فإن‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬40‭) ‬وضعت‭ ‬القيود‭ ‬والشروط‭ ‬لمثل‭ ‬هذا‭ ‬الاجراء،‭ ‬حيث‭ ‬تشترط‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬المنفذ‭ ‬له‭ ‬طلبا‭ ‬بمنع‭ ‬سفر‭ ‬مدينه،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬لمدد‭ ‬أخرى‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬اخر‭ ‬من‭ ‬المنفذ‭ ‬له‭ ‬وبحد‭ ‬اقصى‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬أقصى‭ ‬مدة‭ ‬لمنع‭ ‬السفر‭ ‬هي‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭.‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬نص‭ ‬المشرع‭ ‬على‭ ‬إجراءات‭ ‬بديلة‭ ‬للتنفيذ،‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬حجز‭ ‬الأموال‭ ‬تلقائيا‭ ‬على‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬بعد‭ ‬طلب‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وتطبيق‭ ‬قانون‭ ‬الإفصاح‭ ‬الذي‭ ‬يفرض‭ ‬على‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬الأموال‭ ‬والأصول‭ ‬والعقارات‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تفرض‭ ‬المخالفة‭ ‬عقوبات‭ ‬صارمة‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬الغرامة‭ ‬والحبس‭ ‬بما‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬تصبح‭ ‬القضية‭ ‬جنائية‭. ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬يتم‭ ‬تعقب‭ ‬جميع‭ ‬معاملاته‭ ‬البنكية‭ ‬وغيرها‭. ‬وعند‭ ‬ثبوت‭ ‬امتلاكه‭ ‬اية‭ ‬مبالغ‭ ‬أو‭ ‬أصول‭ ‬يتم‭ ‬الحجر‭ ‬عليها‭. ‬كما‭ ‬منح‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬صلاحيات‭ ‬للمنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬وجعله‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬الموظف‭ ‬العام،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يمارس‭ ‬عمله‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬قاضي‭ ‬محكمة‭ ‬التنفيذ‭.‬

إذن‭ ‬هي‭ ‬إجراءات‭ ‬متطورة‭ ‬نص‭ ‬عليها‭ ‬المشرع‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭. ‬ولكن‭.. ‬هل‭ ‬آتت‭ ‬أكلها‭ ‬في‭ ‬التطبيق‭ ‬الواقعي؟‭ ‬هل‭ ‬مثلت‭ ‬روادع‭ ‬كافية‭ ‬لمن‭ ‬تسوّل‭ ‬له‭ ‬نفسه‭ ‬الاستهانة‭ ‬بحقوق‭ ‬الغير؟

في‭ ‬الواقع،‭ ‬كثرت‭ ‬الشكاوى‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭. ‬فمع‭ ‬التسليم‭ ‬بأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجديدة‭ ‬تعطي‭ ‬فرصة‭ ‬لمن‭ ‬يمتلك‭ ‬حسن‭ ‬نية‭ ‬لأن‭ ‬يسدد‭ ‬ما‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬مستحقات‭ ‬للآخرين،‭ ‬ومع‭ ‬التأكيد‭ ‬ان‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬حقق‭ ‬سرعة‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاحكام‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسابق،‭ ‬يؤكد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬والعقاريين‭ ‬أنهم‭ ‬خسروا‭ ‬مبالغ‭ ‬طائلة‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬اعتبروه‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬روادع‭ ‬كافية‭ ‬تجبر‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماته،‭ ‬بل‭ ‬والتحايل‭ ‬على‭ ‬القانون‭. ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬يعمد‭ ‬البعض‭ ‬الى‭ ‬نقل‭ ‬جميع‭ ‬ما‭ ‬يملك‭ ‬الى‭ ‬اقربائه‭ ‬قبيل‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬مرحلة‭ ‬التقاضي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإنه‭ ‬يكون‭ ‬صادقا‭ ‬عند‭ ‬الإفصاح‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يمتلك‭ ‬شيئا‭!. ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬لا‭ ‬يخشى‭ ‬منع‭ ‬السفر،‭ ‬بل‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬بعض‭ ‬المشتكين‭ ‬فإن‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬يسافر‭ ‬للاستجمام‭ ‬ويتنقل‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ ‬بكل‭ ‬حرية‭ ‬غير‭ ‬عابئ‭ ‬بحقوق‭ ‬الاخرين‭! ‬والأسوأ‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬يكون‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأجانب‭ ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬يلوذون‭ ‬بالفرار‭.‬

وهذا‭ ‬ما‭ ‬يطرح‭ ‬سؤالا‭ ‬مهما‭: ‬هل‭ ‬إن‭ ‬تجريد‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬من‭ ‬الحرية‭ ‬كان‭ ‬ضمانة‭ ‬لتسديد‭ ‬المستحقات‭ ‬سابقا؟‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬أعدتها‭ ‬المحامية‭ ‬جنة‭ ‬المأوى‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬بعنوان‭ (‬جدلية‭ ‬حبس‭ ‬المدين‭ ‬وأبرز‭ ‬بدائله‭ ‬التنفيذية‭ ‬والجزائية‭)‬،‭ ‬خلصت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬النص‭ ‬القديم‭ ‬بمنع‭ ‬السفر‭ ‬يوفر‭ ‬حماية‭ ‬أكبر‭ ‬للدائن‭ ‬ويضمن‭ ‬عدم‭ ‬فرار‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬64‭.‬3 % ‭ ‬من‭ ‬الاستبانة‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬ان‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬يحمي‭ ‬مصلحة‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف،‭ ‬فإن‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬قالوا‭ ‬ان‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬يستهدف‭ ‬مصلحة‭ ‬الدائن‭ ‬المنفذ‭ ‬له‭ ‬كانت‭ ‬صفر % ‭ ‬‮«‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انه‭ ‬الذي‭ ‬يطالب‭ ‬باسترداد‭ ‬حقوقه‭ ‬الثابتة‮»‬‭.‬





الإجراءات الجديدة إنسانية وتمنح فرصا أفضل لإعادة الحقوق.. والبعض يستغل الثغرات!

هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬ناقشناه‭ ‬مع‭ ‬المحامي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ومديرة‭ ‬مكتبه‭ ‬دلال‭ ‬لوري‭ ‬لنستطلع‭ ‬وجهة‭ ‬نظرهم‭ ‬في‭ ‬التعديلات‭ ‬الجديدة،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬قد‭ ‬عمل‭ ‬قاضيا‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭ ‬مدة‭ ‬30‭ ‬عاما‭.‬







يمهد‭ ‬المحامون‭ ‬لحديثهم‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أن‭ ‬محاكم‭ ‬البحرين‭ ‬تطورت‭ ‬في‭ ‬الناحية‭ ‬التقنية‭ ‬بشكل‭ ‬ملموس،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إضافة‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعاوى‭ ‬ومذكراتها‭ ‬والتعقيب‭ ‬بجميع‭ ‬درجات‭ ‬المحاكم‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬والمحاكم‭ ‬الكبرى‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يشمل‭ ‬أيضا‭ ‬المرافعات‭ ‬والحضور‭ ‬الإلكتروني‭ ‬عبر‭ ‬المذكرات‭ ‬وتقديم‭ ‬التقارير‭ ‬والطعون‭ ‬والإشعارات‭ ‬والتبليغات‭ ‬والاخطارات‭ ‬والدفع‭ ‬الموحد‭. ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬ساهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الوقت‭ ‬والعبء‭ ‬على‭ ‬المحامين‭ ‬والمتقاضين‭ ‬والنظام‭ ‬القضائي‭ ‬مع‭ ‬تسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬وعمليات‭ ‬التقاضي‭ ‬بين‭ ‬الخصوم‭. ‬ولم‭ ‬تعد‭ ‬بعض‭ ‬القضايا‭ ‬كالسابق‭ ‬تتطلب‭ ‬مددا‭ ‬طويلة‭ ‬وصلت‭ ‬في‭ ‬بعضها‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬سنوات‭. ‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقضايا‭ ‬المديونيات‭ ‬والحقوق‭ ‬المادية،‭ ‬أصبح‭ ‬الامر‭ ‬لا‭ ‬يتطلب‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا‭ ‬للفصل‭ ‬فيها‭ ‬بالمحاكم‭ ‬ثم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬التنفيذ،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬منح‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬45‭ ‬يوما‭ ‬للإفصاح‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬ما‭ ‬يمتلكه،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬ثبوت‭ ‬أي‭ ‬مخالفة‭ ‬عليه‭ ‬يتم‭ ‬التعميم‭ ‬على‭ ‬حساباته‭ ‬المصرفية‭ ‬وسحب‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬400‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬والتي‭ ‬تبقى‭ ‬له‭ ‬كمصروف‭ ‬أساسي‭. ‬فيما‭ ‬يحجز‭ ‬على‭ ‬ممتلكاته‭ ‬مثل‭ ‬العقارات‭ ‬والسيارات‭ ‬وتجمد‭ ‬الأسهم‭ ‬في‭ ‬البورصة‭. ‬

* ‭ ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬طرأت‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬إلغاء‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬وتقنين‭ ‬منع‭ ‬السفر؟

** ‭ ‬البحرين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬اتخذت‭ ‬خطوات‭ ‬مشهودة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمنظومة‭ ‬القانونية‭ ‬والآليات‭ ‬التنفيذية‭ ‬والجزائية‭ ‬والاجرائية،‭ ‬ومثال‭ ‬ذلك‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬وأيضا‭ ‬إلغاء‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬على‭ ‬المدين‭ ‬وتقنين‭ ‬عقوبة‭ ‬منع‭ ‬السفر‭. ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬يعكس‭ ‬التوجه‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬عقوبات‭ ‬الحبس‭ ‬وإعطاء‭ ‬الفرص‭ ‬للتصحيح،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬ضمان‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭.‬

وهدف‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬إعطاء‭ ‬فرصة‭ ‬للأشخاص‭ ‬لتسديد‭ ‬مديونياتهم،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬لم‭ ‬تتهاون‭ ‬في‭ ‬تحميلهم‭ ‬مسؤولية‭ ‬دفع‭ ‬هذه‭ ‬المستحقات‭. ‬وهنا‭ ‬يبرز‭ ‬قانون‭ ‬الإفصاح‭ ‬كآلية‭ ‬فعالة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭.‬

‭ ‬ونفس‭ ‬الأمر‭ ‬بالنسبة‭ ‬للشيكات‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬رصيد‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تدرج‭ ‬ضمن‭ ‬تهمة‭ ‬النصب‭ ‬والاحتيال،‭ ‬وكانت‭ ‬القضية‭ ‬هنا‭ ‬تشمل‭ ‬حقا‭ ‬عاما‭ ‬وحقا‭ ‬خاصا‭ ‬مع‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭. ‬ومع‭ ‬التعديلات،‭ ‬صحيح‭ ‬انه‭ ‬ألغيت‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬ولكن‭ ‬أصبح‭ ‬هناك‭ ‬شق‭ ‬جنائي‭ ‬يسجل‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬الشخص‭ ‬مع‭ ‬غرامة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬تضرر‭ ‬الشخص‭ ‬مستقبلا‭ ‬طالما‭ ‬ان‭ ‬عليه‭ ‬قضايا‭ ‬جنائية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يمثل‭ ‬التعديل‭ ‬تشديدا‭ ‬في‭ ‬الردع‭ ‬وليس‭ ‬تهاونا‭. ‬

* ‭ ‬لا‭ ‬ننكر‭ ‬هذه‭ ‬الجوانب‭ ‬الإيجابية،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬العملي‭ ‬يشكو‭ ‬رجال‭ ‬أعمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬حقوق‭ ‬من‭ ‬ضياع‭ ‬حقوقهم‭ ‬او‭ ‬تأخر‭ ‬تحصيلها‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات؟

** ‭ ‬نعم‭ ‬فعلا‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يستغل‭ ‬بعض‭ ‬الثغرات‭ ‬لصالحه‭ ‬ويعمدون‭ ‬الى‭ ‬التملص‭. ‬فطالما‭ ‬لن‭ ‬يواجه‭ ‬منع‭ ‬سفر‭ ‬أو‭ ‬حبسا‭ ‬فإن‭ ‬البعض‭ ‬قد‭ ‬يشعر‭ ‬بحرية‭. ‬ولدينا‭ ‬حالات‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬الهاربين‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬الحقوق‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬التنفيذ‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬أو‭ ‬الأفراد‭ ‬أو‭ ‬الأجانب‭ ‬وبالأخص‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المقاولات،‭ ‬وغالبيتهم‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬أفلست‭ ‬شركاتهم‭ ‬وتكدست‭ ‬عليهم‭ ‬الملفات‭ ‬في‭ ‬محاكم‭ ‬التنفيذ‭ ‬وهربوا‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭. ‬وهناك‭ ‬قضايا‭ ‬مرت‭ ‬عليها‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭. ‬

وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬ننكر‭ ‬هنا‭ ‬ان‭ ‬الحبس‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬إجراء‭ ‬رادعا‭ ‬واداة‭ ‬قوية‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده،‭ ‬لكنه‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬حلا‭ ‬فعالا‭ ‬لعودة‭ ‬الحقوق‭.

‬ولكن‭ ‬بالمقابل‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬وجد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬فرصة‭ ‬لإثبات‭ ‬حسن‭ ‬النية‭ ‬والعمل‭ ‬بشكل‭ ‬مكثف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسديد‭ ‬ما‭ ‬عليه،‭ ‬وهذا‭ ‬بالطبع‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬عقوبات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬منح‭ ‬فرصة‭ ‬التصحيح‭. ‬ثم‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬معاقبة‭ ‬الجميع‭ ‬بسبب‭ ‬تملص‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬الالتزامات‭. ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬كما‭ ‬ذكرنا‭ ‬شملت‭ ‬التعديلات‭ ‬إجراءات‭ ‬صارمة‭ ‬مثل‭ ‬قانون‭ ‬الإفصاح‭. ‬وقد‭ ‬يرى‭ ‬الإفصاح‭ ‬لا‭ ‬يعتبر‭ ‬رادعا‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬نجد‭ ‬ان‭ ‬آلية‭ ‬الإفصاح‭ ‬تعتبر‭ ‬حازمة‭ ‬بشكل‭ ‬كاف‭ ‬لأن‭ ‬أي‭ ‬مخالفة‭ ‬في‭ ‬الإفصاح،‭ ‬وخلال‭ ‬المدة‭ ‬المقررة‭ ‬يعتبر‭ ‬خرقا‭ ‬للقانون‭ ‬ويصبح‭ ‬هنا‭ ‬جانبا‭ ‬جنائيا‭ ‬وليس‭ ‬مدنيا‭.‬

وأمام‭ ‬ذلك،‭ ‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬إنه‭ ‬لتحقيق‭ ‬الموازنة‭ ‬بين‭ ‬العقوبات‭ ‬السابقة‭ ‬والتعديلات‭ ‬الجديدة،‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬وفقا‭ ‬لحالاتها‭. ‬فمثلا‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تثبت‭ ‬عدم‭ ‬تعاون‭ ‬المدين،‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬عليها‭ ‬فترات‭ ‬طويلة،‭ ‬يمكن‭ ‬هنا‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬الأشد‭ ‬مثل‭ ‬منع‭ ‬السفر‭ ‬الدائم‭ ‬وإصدار‭ ‬أوامر‭ ‬القبض‭ ‬عليهم،‭ ‬وذلك‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المنفذ‭ ‬لهم‭.‬

* ‭ ‬أشرتم‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬قانون‭ ‬الإفصاح،‭ ‬ولكن‭ ‬ألا‭ ‬يمكن‭ ‬للبعض‭ ‬ان‭ ‬يلجأ‭ ‬إلى‭ ‬التهرب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحويل‭ ‬جميع‭ ‬ما‭ ‬يملكه‭ ‬الى‭ ‬أقربائه‭ ‬بمجرد‭ ‬ان‭ ‬يتيقن‭ ‬ان‭ ‬الشكوى‭ ‬تتجه‭ ‬الى‭ ‬القضاء‭. ‬ألا‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬الإفصاح‭ ‬لن‭ ‬يحقق‭ ‬هدفه‭ ‬هنا؟

** ‭ ‬أبدا،‭ ‬فلو‭ ‬علم‭ ‬المتضرر‭ ‬مثلا‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر،‭ ‬من‭ ‬حقه‭ ‬أن‭ ‬يتقدم‭ ‬ببلاغ‭ ‬ويتم‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬قانوني‭ ‬في‭ ‬القضية،‭ ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬ثبت‭ ‬هذا‭ ‬التهرب‭ ‬يعاقب‭ ‬الفاعل‭ ‬جنائيا‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬مصادرة‭ ‬الأموال،‭ ‬والتحقيق‭ ‬هنا‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬المتهرب‭ ‬نفسه‭ ‬وانما‭ ‬حتى‭ ‬ذويه‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬الامر‭ ‬وتم‭ ‬نقل‭ ‬الملكية‭ ‬إليهم‭. ‬وتصل‭ ‬العقوبة‭ ‬هنا‭ ‬الى‭ ‬الحبس‭.. ‬إلا‭ ‬اننا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نتجاهل‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬يتحايل‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬على‭ ‬القوانين‭ ‬والإجراءات،‭ ‬ويستغل‭ ‬الثغرات‭. ‬





عقوبات «الإفصاح» قد تمثل رادعا أكبر من العقاب البدني

المحامي‭ ‬وصاحب‭ ‬شركة‭ ‬وثاق‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الاحكام‭ ‬محمد‭ ‬غنيم‭ ‬يؤكد‭ ‬هنا‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬ساهمت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬وتسريع‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاحكام‭ ‬وعودة‭ ‬الحقوق‭ ‬الى‭ ‬أصحابها،‭ ‬بل‭ ‬وتحدّ‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬التحايل‭. ‬ويوضح‭ ‬ذلك‭ ‬بقوله‭:‬

وفر‭ ‬القانون‭ ‬سرعة‭ ‬في‭ ‬التنفيذ‭ ‬ومراقبة‭ ‬ممتلكات‭ ‬المدين،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬بعض‭ ‬القضايا‭ ‬تستمر‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاحكام‭ ‬على‭ ‬ممتلكات‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭. ‬ولكن‭ ‬تقلص‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬أيام‭ ‬معدودة‭ ‬فقط‭ ‬لاسترجاع‭ ‬المبالغ‭.

‬كما‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬حاليا‭ ‬مثل‭ ‬الإفصاح‭ ‬وما‭ ‬يشمله‭ ‬من‭ ‬عقوبات‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬الشفافية‭ ‬بهذا‭ ‬الجانب‭ ‬قد‭ ‬تمثل‭ ‬رادعا‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬البدني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أمر‭ ‬القبض،‭ ‬وقد‭ ‬يدفع‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬مبلغا‭ ‬بسيطا‭ ‬ثم‭ ‬يطلق‭ ‬سراحه،‭ ‬وقد‭ ‬تبقى‭ ‬القضية‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭. ‬ولكن‭ ‬حاليا‭ ‬يتم‭ ‬مراقبة‭ ‬كافة‭ ‬الممتلكات‭ ‬وتنفذ‭ ‬فيها‭ ‬الاحكام‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجعلنا‭ ‬نلمس‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬الانتعاش‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاحكام‭ ‬وتحصيل‭ ‬مستحقات‭ ‬المنفذ‭ ‬لهم‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬وأسرع‭ ‬من‭ ‬السابق‭.‬

* ‭ ‬اذن‭ ‬لماذا‭ ‬يشكو‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الحقوق‭ ‬من‭ ‬تأخر‭ ‬التنفيذ‭ ‬وضياع‭ ‬الحقوق‭ ‬بعد‭ ‬تطبيق‭ ‬التعديلات‭ ‬الجديدة؟

** ‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬تشهد‭ ‬تأخرا‭ ‬لأسباب‭ ‬مختلفة،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬تم‭ ‬إعادة‭ ‬الحقوق‭ ‬الى‭ ‬أصحابها‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬تعتبر‭ ‬قياسية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسنوات‭ ‬السابقة‭. ‬وربما‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يشتكون‭ ‬من‭ ‬تأخر‭ ‬بعض‭ ‬القضايا‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬اطلاع‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬القديم،‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬يلجؤوا‭ ‬الى‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬صلاحيات‭ ‬أكبر‭ ‬تخوله‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭. ‬وهناك‭ ‬حالات‭ ‬تتأخر‭ ‬بالفعل‭ ‬لأن‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬أية‭ ‬ممتلكات،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬تأخر‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاحكام‭ ‬بدفع‭ ‬المستحقات‭.‬

* ‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬ذلك،‭ ‬ولكن‭ ‬ألا‭ ‬توجد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬يتهرب‭ ‬فيها‭ ‬المدينون‭ ‬بنقل‭ ‬ممتلكاتهم‭ ‬واموالهم‭ ‬الى‭ ‬اشخاص‭ ‬اخرين‭ ‬بمجرد‭ ‬توقعهم‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬ضدهم،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬غياب‭ ‬الحبس‭ ‬أو‭ ‬منع‭ ‬السفر؟‭ ‬

** ‭ ‬واجهنا‭ ‬عدة‭ ‬حالات‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع،‭ ‬واستطعنا‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مستندات‭ ‬تفيد‭ ‬بالتهرب‭. ‬وبمجرد‭ ‬تقديمها‭ ‬للقضاء‭ ‬يتم‭ ‬إدخال‭ ‬حتى‭ ‬الشخص‭ ‬المهرب‭ ‬لديه‭ ‬الأموال‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬وإحالتهم‭ ‬جميعا‭ ‬الى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭. ‬وتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬ضدهم‭ ‬فورا‭.‬

‭ ‬ * ‭ ‬وهل‭ ‬تعتقد‭ ‬ان‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬يمتلك‭ ‬صلاحيات‭ ‬وأدوات‭ ‬كافية‭ ‬كما‭ ‬الموظف‭ ‬العام؟

** ‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬المنفذون‭ ‬الخاصون‭ ‬واجهوا‭ ‬بعض‭ ‬الإشكاليات‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬ولكنن‭ ‬نلمس‭ ‬تطورات‭ ‬مستمرة‭ ‬لإزالة‭ ‬أي‭ ‬معوق‭ ‬أمام‭ ‬المنفذين‭ ‬الخاصين،‭ ‬ويتم‭ ‬ذلك‭ ‬بالمراجعة‭ ‬الدائمة‭ ‬ودراسة‭ ‬أي‭ ‬عوائق‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭. ‬









الشيكات تواجه عزوفا من التجار بعد إلغاء الحبس على المخالفين

من الجيد ان ننظر الى مصلحة المدين.. ولكن ماذا عن حقوق الدائن؟

رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬يوسف‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬يدلي‭ ‬بدلوه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬خبرته‭ ‬والقضايا‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬عليه‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬والإجراءات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬حملت‭ ‬إيجابيات‭ ‬عديدة‭ ‬لعل‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬السرعة‭ ‬في‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬والبت‭ ‬فيها‭ ‬وتنفيذها،‭ ‬إلا‭ ‬انها‭ ‬بنفس‭ ‬الوقت‭ ‬جعلت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬ورجال‭ ‬الاعمال‭ ‬يواجهون‭ ‬مشاكل‭ ‬تتعلق‭ ‬بتحصيل‭ ‬حقوقهم‭.‬

ويضيف‭: ‬هناك‭ ‬استغلال‭ ‬من‭ ‬البعض‭ ‬لهذه‭ ‬التعديلات‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬الغاء‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬وتقنين‭ ‬منع‭ ‬السفر‭. ‬بل‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬اعتباره‭ ‬تخفيفا‭ ‬في‭ ‬العقوبات‭ ‬الرادعة‭ ‬خلق‭ ‬مشاكل‭ ‬كثيرة‭ ‬وشجع‭ ‬الكثيرين‭ ‬مع‭ ‬الأسف‭ ‬على‭ ‬استغلال‭ ‬هذا‭ ‬التخفيف‭ ‬كوسيلة‭ ‬للتهرب‭ ‬او‭ ‬التملص‭ ‬او‭ ‬التأجيل‭. ‬

وهنا،‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ننظر‭ ‬الى‭ ‬مصلحة‭ ‬المدين‭ ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬إعطائه‭ ‬فرص‭ ‬للتسديد،‭ ‬ان‭ ‬ننظر‭ ‬الى‭ ‬حقوق‭ ‬الدائن‭ ‬ومسؤولياته‭ ‬وإلى‭ ‬الضرر‭ ‬الذي‭ ‬يلحق‭ ‬به‭ ‬بسبب‭ ‬تأخر‭ ‬تحصيل‭ ‬حقوقه‭ ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬التزاماته‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭. ‬فما‭ ‬ذنب‭ ‬الدائن‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬مشاكل‭ ‬أخرى‭ ‬بسبب‭ ‬مدين‭ ‬لم‭ ‬يلتزم‭ ‬بتسديد‭ ‬ديونه؟‭ ‬بل‭ ‬وصار‭ ‬يستغل‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬لمنفعته‭ ‬الشخصية‭.. ‬وكأن‭ ‬التعديلات‭ ‬الجديدة‭ ‬أعطت‭ ‬حقوقا‭ ‬للمدين‭ ‬وسلبت‭ ‬حقوق‭ ‬الدائن‭.‬

* ‭ ‬صحيح‭ ‬ان‭ ‬التعديلات‭ ‬شملت‭ ‬تخفيفا‭ ‬لبعض‭ ‬الإجراءات،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬ألم‭ ‬توضع‭ ‬روادع‭ ‬كافية‭ ‬مثل‭ ‬قانون‭ ‬الإفصاح‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬عقوبات‭ ‬الحبس‭ ‬والغرامة‭ ‬لمن‭ ‬تثبت‭ ‬عدم‭ ‬مصداقيته؟

** ‭ ‬ربما‭ ‬تمثل‭ ‬في‭ ‬مجملها‭ ‬إجراءات‭ ‬صارمة،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬العملي‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬مررنا‭ ‬بها‭ ‬والتي‭ ‬خسرنا‭ ‬فيها‭ ‬مبالغ‭ ‬طائلة‭ ‬وحقوقا،‭ ‬وجدنا‭ ‬ان‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬ينجحون‭ ‬في‭ ‬التحايل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬والتهرب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحويل‭ ‬ما‭ ‬يملكونه‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬الى‭ ‬أسماء‭ ‬أشخاص‭ ‬اخرين‭ ‬أو‭ ‬إخفائها‭. ‬

في‭ ‬السابق‭ ‬كان‭ ‬أغلب‭ ‬المدينين‭ ‬يحاولون‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‭ ‬وديا‭ ‬مع‭ ‬الدائنين،‭ ‬وكان‭ ‬أغلبهم‭ ‬يلتزمون‭ ‬بوعودهم‭. ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬التعديلات‭ ‬الجديدة‭ ‬صرنا‭ ‬نواجه‭ ‬مشكلة‭ ‬أخرى‭ ‬وهي‭ ‬ان‭ ‬الكثير‭ ‬منهم‭ ‬بات‭ ‬يشعر‭ ‬بنوع‭ ‬من‭ ‬الحصانة‭ ‬لثقته‭ ‬بعدم‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬صارمة‭ ‬ضده‭. ‬وحتى‭ ‬مراكز‭ ‬الشرطة‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬بسبب‭ ‬كونها‭ ‬جنحة‭ ‬مدنية‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬جريمة‭ ‬جنائية‭. ‬

بل‭ ‬حتى‭ ‬منع‭ ‬السفر‭ ‬ليس‭ ‬بالسهولة‭ ‬التي‭ ‬يتصورها‭ ‬البعض،‭ ‬ففي‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬ترفع‭ ‬دعاوى‭ ‬على‭ ‬مواطنين‭ ‬وأجانب‭ ‬لمنعهم‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬وترفض،‭ ‬ونضطر‭ ‬إلى‭ ‬الاستئناف‭ ‬وقد‭ ‬نحصل‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬نحصل‭ ‬عليه‭. ‬وأقرب‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬نشر‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬بشأن‭ ‬حكم‭ ‬مستعجل‭ ‬بإلغاء‭ ‬حكم‭ ‬سابق‭ ‬بمنع‭ ‬من‭ ‬السفر‭. ‬

وفي‭ ‬إحدى‭ ‬الحالات،‭ ‬رفع‭ ‬متضرر‭ ‬قضية‭ ‬على‭ ‬أجبني‭ ‬لم‭ ‬يدفع‭ ‬الإيجار‭ ‬مدة‭ ‬4‭ ‬أشهر‭. ‬وطلب‭ ‬منع‭ ‬السفر‭ ‬وإخلاء‭ ‬المبنى‭. ‬وفعلا‭ ‬جاء‭ ‬الحكم‭ ‬بإخلاء‭ ‬المبنى‭ ‬ولكن‭ ‬رفض‭ ‬منع‭ ‬السفر‭ ‬بحجة‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬سوء‭ ‬نية‭. ‬والسؤال‭ ‬هنا‭: ‬هل‭ ‬ستثبت‭ ‬سوء‭ ‬النية‭ ‬عندما‭ ‬يغادر‭ ‬البلد‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬رجعة‭ ‬وتضيع‭ ‬الحقوق؟‭ ‬

لذلك‭ ‬صرنا‭ ‬نواجه‭ ‬استهتارا‭ ‬وتهكما‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المدينين‭ ‬بقولهم‭: ‬ماذا‭ ‬تستطيعون‭ ‬ان‭ ‬تفعلوا؟‭ ‬هل‭ ‬ستطالبون‭ ‬بمنعنا‭ ‬من‭ ‬السفر؟‭ ‬فالمنع‭ ‬سيكون‭ ‬لتسعة‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭ ‬وبعدها‭ ‬نكون‭ ‬أحرارا‭ ‬طلقاء‭. ‬

وعندما‭ ‬نلجأ‭ ‬الى‭ ‬المحاكم،‭ ‬نمر‭ ‬بإجراءات‭ ‬ومراحل‭ ‬قبل‭ ‬الحكم،‭ ‬ثم‭ ‬الاستئناف،‭ ‬ثم‭ ‬التمييز‭. ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬يستغرق‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا‭ ‬وتكاليف‭ ‬إضافية‭ ‬تسبب‭ ‬خسائر‭ ‬كبيرة‭ ‬للدائنين،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يبقى‭ ‬المدينون‭ ‬متمتعين‭ ‬بحياتهم‭ ‬والبعض‭ ‬يسافر‭ ‬للاستجمام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اكتراث‭! ‬وهذا‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬يؤكد‭ ‬أنهم‭ ‬مازالوا‭ ‬يمتلكون‭ ‬دخلا‭ ‬جيدا‭.‬

* ‭ ‬ولكن‭ ‬أليس‭ ‬حبس‭ ‬المدين‭ ‬يضيع‭ ‬الفرصة‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يمتلك‭ ‬نية‭ ‬حسنة‭ ‬للتسديد‭ ‬مستقبلا؟

** ‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬صحيح‭ ‬للشخص‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬النية‭ ‬الحسنة‭ ‬والصادقة،‭ ‬ولكن‭ ‬متى‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬الشخص‭ ‬متلاعب‭ ‬وله‭ ‬سوابق‭ ‬يفضل‭ ‬ان‭ ‬يطبق‭ ‬عليه‭ ‬منع‭ ‬السفر‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬الحبس‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬لاحقة‭ ‬اذا‭ ‬ما‭ ‬ثبتت‭ ‬محاولات‭ ‬التهرب‭ ‬او‭ ‬التملص‭.. ‬اضف‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬الشيكات‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تمثل‭ ‬ثقة‭ ‬كافية‭ ‬بسبب‭ ‬إلغاء‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬وتهاون‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬اصدار‭ ‬شيكات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬وعدم‭ ‬الإحساس‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬القانونية،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬عزوف‭ ‬الكثيرين‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬والشركات‭ ‬عن‭ ‬التعامل‭ ‬بالشيكات‭ ‬المؤجلة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬المعاملات‭ ‬التجارية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬فالكثير‭ ‬من‭ ‬المعاملات‭ ‬كانت‭ ‬تتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شيكات‭ ‬مؤجلة،‭ ‬ولكن‭ ‬بات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التجار‭ ‬يطلبون‭ ‬الدفع‭ ‬نقدا‭ ‬او‭ ‬إلغاء‭ ‬الصفقة‭!. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬الإجراءات‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬عند‭ ‬إصدار‭ ‬شيك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد،‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬التوجه‭ ‬الى‭ ‬مراكز‭ ‬الشرطة‭ ‬واتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬فورية‭ ‬بشأن‭ ‬المدين،‭ ‬وفي‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬كان‭ ‬المدين‭ ‬يدفع‭ ‬خشية‭ ‬الاستدعاء‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬الشرطة‭ ‬أو‭ ‬رفع‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬المحاكم‭. ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬ممكنا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭. ‬بل‭ ‬صار‭ ‬البعض‭ ‬عندما‭ ‬نحذره‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬شكوى‭ ‬يقول‭ ‬بكل‭ ‬جرأة‭: ‬‮«‬هل‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬أدلك‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬الشرطة‭ ‬أو‭ ‬المحاكم؟‮»‬‭ ‬والغريب‭ ‬ان‭ ‬البعض‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬قضايا‭ ‬وشكاوى‭ ‬ضدهم‭ ‬بشأن‭ ‬إصدارهم‭ ‬شيكات‭ ‬سابقة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد،‭ ‬تبقى‭ ‬حساباتهم‭ ‬نشطة‭ ‬ويستمرون‭ ‬في‭ ‬اصدار‭ ‬شيكات‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬البنك‭.‬

* ‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬صدر‭ ‬حكم‭ ‬لصالح‭ ‬الدائن،‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬إشكاليات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالتنفيذ؟

** ‭ ‬نعم،‭ ‬فمن‭ ‬جانب‭ ‬صحيح‭ ‬ان‭ ‬التنفيذ‭ ‬أصبح‭ ‬يتم‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬ولكنه‭ ‬بات‭ ‬مكلفا،‭ ‬حيث‭ ‬يضطر‭ ‬الدائن‭ ‬الى‭ ‬دفع‭ ‬نسبة‭ ‬الى‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭. ‬كما‭ ‬ان‭ ‬القاضي‭ ‬لا‭ ‬يلزم‭ ‬صاحب‭ ‬الشركة‭ ‬بتحمل‭ ‬الأجرة‭ ‬او‭ ‬الدين‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬مذكورا‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬بند‭ ‬بأن‭ ‬العقد‭ ‬يتم‭ ‬فسخه‭ ‬تلقائيا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬دفع‭ ‬الأجرة،‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬سند‭ ‬الدفع‭ ‬‮«‬الكمبيالة‮»‬‭ ‬يذكر‭ ‬بإمكانية‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى‭ ‬غيابيا‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يؤخذ‭ ‬به‭ ‬مع‭ ‬ان‭ ‬المتعارف‭ ‬عليه‭ ‬ان‭ ‬العقد‭ ‬شريعة‭ ‬المتعاقدين‭.‬





اشتراط 45 يوما لبدء إجراءات التنفيذ يعطي فرصة لنقل الأموال.. والهروب

‮«‬قانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‮»‬

بهذا‭ ‬العبارة‭ ‬لخص‭ ‬رجل‭ ‬الاعمال،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬الفاتح‭ ‬جاسم‭ ‬الموسوي‭ ‬رأيه،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬مريرة‭ ‬مر‭ ‬بها‭. ‬ويشرح‭ ‬لنا‭ ‬ذلك‭ ‬بقوله‭: ‬معاناتنا‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬ملفات‭ ‬تنفيذ‭ ‬تخلف‭ ‬أصحابها‭ ‬عن‭ ‬الدفع‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭. ‬فمثلا‭ ‬اشتراط‭ ‬مدة‭ ‬45‭ ‬يوما‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬التنفيذ‭ ‬يعطي‭ ‬المنفذ‭ ‬ضدهم‭ ‬فرصة‭ ‬لإفراغ‭ ‬حساباتهم‭ ‬البنكية‭ ‬وتحويل‭ ‬أملاكهم‭ ‬والسفر‭ ‬والهرب‭ ‬خارج‭ ‬البلاد،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬إجراءات‭ ‬رادعة‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬التصرفات‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬المسؤولية‭ ‬الجنائية‭ ‬على‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬المخالف‭ ‬لأحكام‭ ‬الإفصاح‭ ‬طبقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬المادة‭ (‬58‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ،‭ ‬فإن‭ ‬أحكام‭ ‬المادة‭ ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬رادعًا‭ ‬حقيقيًا‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬منع‭ ‬أو‭ ‬ازدياد‭ ‬هذه‭ ‬التصرفات‭ ‬بسبب‭ ‬الإجراءات‭ ‬المطولة‭ ‬في‭ ‬محاسبة‭ ‬المخالفين،‭ ‬حيث‭ ‬ترتكب‭ ‬المخالفة‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬إفصاح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬بعدم‭ ‬امتلاكه‭ ‬لأي‭ ‬شيء‭ ‬بعد‭ ‬تحويل‭ ‬جميع‭ ‬أملاكه‭ ‬وإغلاق‭ ‬سجلاته،‭ ‬بل‭ ‬ويثبت‭ ‬المديونيات‭ ‬على‭ ‬نفسه،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الحقيقة‭ ‬عكس‭ ‬ذلك،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬تحصيل‭ ‬أي‭ ‬مبالغ‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬التنفيذ‭.‬

ولدينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمثلة‭ ‬والحالات،‭ ‬منها‭ ‬مثلا‭ ‬قضية‭ ‬نطالب‭ ‬فيها‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬بمبلغ‭ ‬22‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لم‭ ‬يدفع‭ ‬منها‭ ‬دينارًا‭ ‬واحدًا‭ ‬منذ‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬استنفاد‭ ‬كافة‭ ‬سبل‭ ‬وإجراءات‭ ‬التنفيذ‭ (‬منها‭ ‬تعيين‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬الذي‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬تحصيل‭ ‬أدنى‭ ‬مبلغ‭ ‬من‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭)‬،‭ ‬وحتى‭ ‬بعد‭ ‬تقديم‭ ‬شكوى‭ ‬جنائية‭ ‬ضد‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭. ‬

ولدينا‭ ‬قضية‭ ‬أخرى‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬تم‭ ‬فيها‭ ‬إلزام‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬بدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬10‭ ‬دنانير‭ ‬شهريًا‭ ‬لتقسيط‭ ‬كامل‭ ‬مبلغ‭ ‬الملف‭ ‬البالغ‭ ‬5000‭ ‬دينار‭ (‬حيث‭ ‬يكون‭ ‬التقسيط‭ ‬لمدة‭ ‬تبلغ‭ ‬50‭ ‬سنة‭)‬،‭ ‬وبعد‭ ‬إقرار‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬تخلف‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬عن‭ ‬الدفع‭.. ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬إجراء‭ ‬فعال‭ ‬لتعقب‭ ‬وجلب‭ ‬الأموال‭ ‬كالمحقق‭ ‬الخاص‭. ‬وكأن‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬وضع‭ ‬عبء‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬وإثبات‭ ‬الإخفاء‭ ‬على‭ ‬المنفذ‭ ‬له‭ ‬والمنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬ما‭ ‬يخوّله‭ ‬من‭ ‬صلاحيات‭ ‬كافية‭ ‬لتحصيل‭ ‬المبالغ‭ ‬من‭ ‬المنفذ‭ ‬ضدهم‭.‬

ومن‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬نعاني‭ ‬منها‭ ‬أيضا‭ ‬حالة‭ ‬رفض‭ ‬فيها‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬تسليم‭ ‬السيارات‭ ‬المحجوزة‭ ‬والمنقولات‭ ‬رغم‭ ‬تقدم‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬بشكوى‭ ‬جنائية‭ ‬ضده‭ ‬بعرقلة‭ ‬التنفيذ‭ ‬وتم‭ ‬تغريمه‭ ‬على‭ ‬أثرها،‭ ‬ولكن‭ ‬للأسف‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تحصيل‭ ‬كامل‭ ‬مبلغ‭ ‬الدين‭ ‬المتبقي‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬حتى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭.‬

وهناك‭ ‬قضية‭ ‬ضد‭ ‬مستأجر‭ ‬نطالبه‭ ‬فيها‭ ‬بمبلغ‭ ‬7000‭ ‬دينار‭ ‬لم‭ ‬يدفع‭ ‬منه‭ ‬دينارًا‭ ‬واحدًا،‭ ‬بل‭ ‬قام‭ ‬بترك‭ ‬العقار،‭ ‬وتم‭ ‬تقديم‭ ‬شكوى‭ ‬جنائية‭ ‬ضده‭ ‬بعدم‭ ‬الإفصاح،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬تحصيل‭ ‬أي‭ ‬مبلغ‭ ‬منه،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مرور‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭.‬‮

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«المـنـفـذ الخــاص» سرّع وتـيرة التـنـفـيذ..

وبعض الإجراءات الجنائية تبطئ سير العملية

المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬بات‭ ‬أحد‭ ‬الأركان‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاحكام‭ ‬وفقا‭ ‬للإجراءات‭ ‬الجديدة‭. ‬وهنا‭ ‬نتساءل‭: ‬كيف‭ ‬ينظر‭ ‬المنفذون‭ ‬الخاصون‭ ‬لهذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬تجربتهم‭ ‬العملية؟

سؤال‭ ‬ناقشناه‭ ‬مع‭ ‬المحامي‭ ‬والمنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ (‬شركة‭ ‬تنفيذ‭) ‬حسين‭ ‬الحداد،‭ ‬وعنه‭ ‬أجاب‭: ‬باعتبارنا‭ (‬منفذا‭ ‬خاصا‭) ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬الجديد‭ ‬منذ‭ ‬صدوره‭ ‬قد‭ ‬ذلل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصعاب‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬التنفيذ‭ ‬العيني،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬مسبقاً‭ ‬منصباً‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬مجموعة‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬بعدد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أو‭ ‬أربعة‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬تقدير،‭ ‬منوطا‭ ‬بهم‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬الإخلاء‭ ‬والطرد‭ ‬والتحضير‭ ‬لبيع‭ ‬السيارات‭ ‬والعقارات‭ ‬وحجز‭ ‬المنقولات‭ ‬وغيرها،‭ ‬وهو‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬تأخير‭ ‬التنفيذ‭ ‬العيني‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الأسباب‭ ‬الثانوية‭ ‬الأخرى‭. ‬وفي‭ ‬رأينا‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬أجر‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬قد‭ ‬أرهق‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬المتقاضين،‭ ‬فإنه‭ ‬قد‭ ‬سرّع‭ ‬وتيرة‭ ‬التنفيذ‭ ‬العيني‭ ‬وإرجاع‭ ‬الحقوق‭ ‬إلى‭ ‬مستحقيها‭ ‬وهو‭ ‬شيء‭ ‬لمسناه‭ ‬فعلاً‭. ‬

كما‭ ‬أن‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬قد‭ ‬استفاد‭ ‬من‭ ‬استمارات‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬الأموال‭ ‬والممتلكات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده،‭ ‬وذلك‭ ‬لمعرفة‭ ‬مواقع‭ ‬التنفيذ‭ ‬العيني‭ ‬فيما‭ ‬أفصح‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬معلومات‭.. ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬لا‭ ‬يُعنى‭ ‬بموضوع‭ ‬القبض‭ ‬والحبس‭ ‬أو‭ ‬المنع‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬الدائم‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬اختصاصه‭.‬

وبصفتنا‭ (‬محاميا‭) -‬يضيف‭ ‬الحداد‭- ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ -‬في‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭- ‬حسناً‭ ‬فعل‭ ‬بأن‭ ‬أضاف‭ ‬الغرامة‭ (‬التهديدية‭) ‬للتنفيذ‭ ‬العيني‭ ‬وجعل‭ ‬لقاضي‭ ‬التنفيذ‭ ‬سلطة‭ ‬تقديرها،‭ ‬ذلك‭ ‬أنها‭ ‬ساهمت‭ -‬باعتبارها‭ ‬وسيلة‭ ‬تهديدية‭- ‬في‭ ‬إجبار‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬في‭ ‬التنفيذ‭ ‬العيني‭. ‬

وكذلك‭ ‬الحال‭ ‬بالنسبة‭ ‬لإلزام‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬بالإفصاح‭ ‬عن‭ ‬أمواله‭ ‬وممتلكاته،‭ ‬فهو‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬الإيجابية‭ ‬جداً‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬بطء‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬البلاغات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعدم‭ ‬الإفصاح‭ ‬يشكل‭ ‬عبئاً‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬سير‭ ‬التنفيذ،‭ ‬ونرى‭ ‬أنه‭ ‬بالإمكان‭ ‬الإسراع‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إضافة‭ ‬خاصية‭ ‬إحالة‭ ‬الملف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قاضي‭ ‬التنفيذ‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بعد‭ ‬تقدم‭ ‬المنفذ‭ ‬له‭ ‬بطلب‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬التنفيذ‭.‬

كما‭ ‬أننا‭ ‬لمسنا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬كما‭ ‬لمس‭ ‬السواد‭ ‬الأعظم‭ ‬من‭ ‬المحامين‭ ‬أن‭ ‬إلغاء‭ ‬أمر‭ ‬القبض‭ ‬والحبس‭ ‬والمنع‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬الدائم‭ ‬قد‭ ‬أضعف‭ ‬من‭ ‬فاعلية‭ ‬التنفيذ،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬أغلب‭ ‬ملفات‭ ‬التنفيذ‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬المنفذ‭ ‬ضدهم‭ ‬ملتزمين‭ ‬فيها‭ ‬بتقسيط‭ ‬المبالغ‭ ‬قد‭ ‬توقفوا‭ ‬عن‭ ‬التقسيط‭ ‬بعد‭ ‬إلغاء‭ ‬أمر‭ (‬القبض‭ ‬والحبس‭ ‬والمنع‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬الدائم‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬حصر‭ ‬المنع‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬في‭ ‬مدة‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬فقط‭ ‬سهّل‭ ‬من‭ ‬هروب‭ ‬الأجانب‭ ‬على‭ ‬الخصوص،‭ ‬ونرى‭ ‬هنا‭ ‬ضرورة‭ ‬إرجاع‭ ‬تطبيق‭ ‬تلك‭ ‬الوسائل‭ ‬التهديدية‭ ‬مع‭ ‬تضييق‭ ‬حالة‭ ‬فرضها‭ ‬بل‭ ‬وتقنين‭ ‬إعمالها‭ ‬على‭ ‬حالات‭ ‬معينة‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الحصر‭ ‬وإعطاء‭ ‬السلطة‭ ‬التقديرية‭ ‬لقاضي‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬تطبيقها‭.‬





الواقع يثبت تزايد حالات التهرب

والتحايل بسبب تخفيف الروادع الكافية

رأي‭ ‬آخر‭ ‬نتوقف‭ ‬عنده‭ ‬وهو‭ ‬لرجل‭ ‬الأعمال‭ ‬علي‭ ‬لاري،‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬أنه‭ ‬عانى‭ ‬كغيره‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬البعض‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬وتعديل‭ ‬الإجراءات‭ ‬بهدف‭ ‬التملص‭ ‬او‭ ‬تأخير‭ ‬ارجاع‭ ‬الحقوق‭.‬

يؤكد‭ ‬لاري‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬تحمل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإيجابيات‭ ‬والاضافات،‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬إلزام‭ ‬المدين‭ ‬بالإفصاح‭ ‬والاقرار‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يمتلكه‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬وأصول‭ ‬وغيرها،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬تعقب‭ ‬جميع‭ ‬المعاملات‭ ‬الالكترونية‭ ‬والمصرفية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الإشكالية‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬أصحاب‭ ‬الحقوق‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬لا‭ ‬يكونون‭ ‬صادقين‭ ‬في‭ ‬إقرارهم‭. ‬فمثلا‭ ‬يتوقع‭ ‬الشخص‭ ‬مقدما‭ ‬انه‭ ‬سيخسر‭ ‬القضية‭ ‬فيبادر‭ ‬الى‭ ‬ترتيب‭ ‬أموره‭ ‬مسبقا،‭ ‬كأن‭ ‬تكون‭ ‬معاملاته‭ ‬اليومية‭ ‬نقدا،‭ ‬ويحول‭ ‬ملكياته‭ ‬الى‭ ‬أسماء‭ ‬أقاربه،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬رادع‭ ‬حقيقي‭ ‬يمنعه‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التحايل‭. ‬

ويضيف‭: ‬بالتالي‭ ‬فإن‭ ‬الآليات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬تعقب‭ ‬أموال‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬ومنعه‭ ‬من‭ ‬إخفاء‭ ‬أو‭ ‬تهريب‭ ‬أمواله‭ ‬اثناء‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭. ‬ولكن‭ ‬الإشكالية‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬لم‭ ‬يعط‭ ‬المنظومة‭ ‬القضائية‭ ‬الأدوات‭ ‬السريعة‭ ‬والمجدية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭. ‬وهنا‭ ‬يقع‭ ‬العبء‭ ‬والجهد‭ ‬والمسؤولية‭ ‬على‭ ‬الدائن‭ ‬المتضرر‭ ‬في‭ ‬إثبات‭ ‬التحايل‭. ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬بالأمر‭ ‬السهل‭.. ‬لذلك‭ ‬نجد‭ ‬أشخاصا‭ ‬يتعاملون‭ ‬بالعقارات‭ ‬ولديهم‭ ‬عدة‭ ‬سيارات‭ ‬فارهة‭ ‬وممتلكات،‭ ‬ولكنها‭ ‬مسجلة‭ ‬بأسماء‭ ‬ذويهم،‭ ‬وحساباتهم‭ ‬البنكية‭ ‬فارغة‭. ‬وهذا‭ ‬مؤشر‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬التحايل،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬اتخاذ‭ ‬اجراء‭ ‬لإثبات‭ ‬ذلك،‭ ‬بل‭ ‬إذا‭ ‬قام‭ ‬الشخص‭ ‬بنقل‭ ‬ملكية‭ ‬عقار‭ ‬مثلا‭ ‬الى‭ ‬زوجته‭ ‬ليثبت‭ ‬خلال‭ ‬المحاكمة‭ ‬عدم‭ ‬امتلاكه‭ ‬شيئا،‭ ‬يحتاج‭ ‬المدين‭ ‬الى‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬مطالبا‭ ‬بإعادة‭ ‬الملكية‭ ‬اليه‭. ‬

وبالتالي‭ ‬نقول‭ ‬إن‭ ‬القانون‭ ‬وضع‭ ‬روادع‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬الإفصاح،‭ ‬ولكن‭ ‬الواقع‭ ‬العملي‭ ‬أثبت‭ ‬ان‭ ‬مراحل‭ ‬هذا‭ ‬الرادع‭ ‬صعبة‭ ‬ومستعصية‭. ‬واذا‭ ‬لم‭ ‬يوفر‭ ‬القانون‭ ‬الإمكانيات‭ ‬الكافية‭ ‬لاسترجاع‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تهريبها‭ ‬تهربا‭ ‬من‭ ‬المسؤولية،‭ ‬فإن‭ ‬الغاية‭ ‬من‭ ‬الإفصاح‭ ‬لن‭ ‬تتحقق‭ ‬هنا‭.‬

وهناك‭ ‬جانب‭ ‬مهم‭ ‬آخر‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬الذي‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬امتلاكه‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬صلاحيات‭ ‬الموظف‭ ‬العام،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يمتلك‭ ‬تلك‭ ‬الهيبة‭ ‬السابقة،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬المنفذين‭ ‬يواجهون‭ ‬قضايا‭ ‬كيدية‭ ‬كنوع‭ ‬من‭ ‬الانتقام،‭ ‬وبعض‭ ‬المنفذ‭ ‬ضدهم‭ ‬يتعاملون‭ ‬مع‭ ‬المنفذين‭ ‬الخاصين‭ ‬باستخفاف‭! ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬التطوير‭ ‬يتطلب‭ ‬منح‭ ‬صلاحيات‭ ‬أوسع‭ ‬وأقوى‭ ‬مثل‭ ‬تعقب‭ ‬الحسابات‭ ‬ومتابعة‭ ‬المعاملات‭ ‬والشيكات‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬تهرب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تثبت‭ ‬الحقوق‭. ‬ووجود‭ ‬هذه‭ ‬الصلاحيات‭ ‬قد‭ ‬يسد‭ ‬الفجوة‭ ‬الموجودة‭ ‬حاليا‭ ‬والتي‭ ‬تستدعي‭ ‬من‭ ‬المتضرر‭ ‬أن‭ ‬يلجأ‭ ‬الى‭ ‬رفع‭ ‬قضايا‭ ‬جنائية‭. ‬

وهناك‭ ‬إشكاليات‭ ‬أخرى‭ ‬تتعلق‭ ‬بتنظيم‭ ‬المدد‭ ‬الزمنية‭ ‬للتنفيذ‭. ‬فمثلا‭ ‬عند‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬يتم‭ ‬إرسال‭ ‬إخطار‭ ‬بالمواعيد‭ ‬والفترات‭ ‬الزمنية‭ ‬المحددة‭ ‬لتوفير‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬ما‭ ‬يمتلكه‭ ‬من‭ ‬وثائق‭ ‬واثباتات‭ ‬لتنظر‭ ‬فيها‭ ‬المحكمة‭ ‬بشكل‭ ‬سلس‭ ‬وسريع‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يصدر‭ ‬الحكم،‭ ‬وهذه‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬وتسريعها‭. ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬المحددة‭ ‬لا‭ ‬نجدها‭ ‬في‭ ‬التنفيذ‭. ‬وهي‭ ‬من‭ ‬الإشكاليات‭ ‬التي‭ ‬نواجهها‭ ‬ويواجهها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الحقوق‭. ‬

* ‭ ‬هل‭ ‬نفهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬تحصيل‭ ‬الحقوق؟‭ ‬ألم‭ ‬تكن‭ ‬الشكاوى‭ ‬أن‭ ‬الحبس‭ ‬يمنع‭ ‬الكثيرين‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬تسديد‭ ‬ما‭ ‬عليهم؟

** ‭ ‬في‭ ‬اعتقادي‭ ‬أنه‭ ‬بدل‭ ‬الاختيار‭ ‬بين‭ ‬الإجراءات‭ ‬السابقة‭ ‬أو‭ ‬الحالية،‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬المزج‭ ‬بينهما‭. ‬ففي‭ ‬السابق‭ ‬مثلا‭ ‬كانت‭ ‬تطبق‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬إفصاح‭ ‬وتعقب‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الآن‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬أزلنا‭ ‬الرادع‭ ‬مع‭ ‬فرض‭ ‬الإفصاح،‭ ‬وبقيت‭ ‬الإجراءات‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬رادع‭ ‬قوي‭. ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬يطالب‭ ‬بإعادة‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬لا‭ ‬تتوافر‭ ‬فيه‭ ‬القوة‭ ‬القانونية،‭ ‬مما‭ ‬يفسح‭ ‬المجال‭ ‬للبعض‭ ‬للتهرب‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬السابق‭. ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬لو‭ ‬قوينا‭ ‬صلاحيات‭ ‬التعقب‭ ‬والتتبع‭ ‬لدى‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬مثلا‭ ‬لاستغنينا‭ ‬عن‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭. ‬فلا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ننكر‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬يعمل‭ ‬بسوء‭ ‬نية،‭ ‬والحبس‭ ‬كان‭ ‬يقيد‭ ‬من‭ ‬يعمل‭ ‬بسوء‭ ‬نية‭. ‬فمثلا‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬إذا‭ ‬استأجر‭ ‬منك‭ ‬شخص‭ ‬مبنى‭ ‬وأعطاك‭ ‬شيكات‭ ‬لمدة‭ ‬سنة،‭ ‬ثم‭ ‬تهاون‭ ‬في‭ ‬الدفع،‭ ‬قد‭ ‬يواجه‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬لإصدار‭ ‬شيكات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬ضمانات‭ ‬مجدية‭. ‬لأن‭ ‬الشيك‭ ‬المسترجع‭ ‬لا‭ ‬يحبسه‭ ‬ولا‭ ‬يمنع‭ ‬عنه‭ ‬السفر‭. ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬أجنبيا،‭ ‬فلديه‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي‭ ‬للهروب‭ ‬نهائيا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬يستغرقها‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬والمطالبة‭ ‬بمنع‭ ‬السفر،‭ ‬وقد‭ ‬يقبل‭ ‬الطلب‭ ‬وقد‭ ‬يرفض،‭ ‬وبالتالي‭ ‬قد‭ ‬تضيع‭ ‬الحقوق‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬الشيك‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬كافيا‭ ‬لحبسه‭ ‬او‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬مباشرة‭.‬

من‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬اعتقادي‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التعديلات‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ،‭ ‬مع‭ ‬تمكين‭ ‬آليات‭ ‬وإجراءات‭ ‬مهمة‭.. ‬من‭ ‬ذلك‭:‬

‭- ‬أن‭ ‬تطلب‭ ‬المحكمة‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬كشوف‭ ‬الحسابات‭ ‬للمدعى‭ ‬عليه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬‮«‬بنفت‮»‬‭ ‬او‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الدين،‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى‭. ‬وهذا‭ ‬كفيل‭ ‬بإثبات‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬تهرب‭ ‬ام‭ ‬لا‭.‬

‭- ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬تاريخ‭ ‬الإفصاح‭ ‬منذ‭ ‬استلام‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬المبالغ‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالدين‭ ‬لا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى‭.‬

‭- ‬تعزيز‭ ‬صلاحيات‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬بما‭ ‬يمكنه‭ ‬من‭ ‬تعقب‭ ‬أموال‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬في‭ ‬البنوك‭ ‬والاستفسار‭ ‬عن‭ ‬الحسابات‭ ‬والمعاملات‭.‬

‭- ‬تحديد‭ ‬مدد‭ ‬زمنية‭ ‬واضحة‭ ‬لسير‭ ‬لشكاوى،‭ ‬مما‭ ‬يحدّ‭ ‬من‭ ‬تجاوزات‭ ‬او‭ ‬مماطلة‭ ‬بعض‭ ‬المنفذ‭ ‬ضدهم‭ ‬ويقلص‭ ‬فرص‭ ‬تهريب‭ ‬الأموال‭ ‬او‭ ‬الممتلكات‭. ‬

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