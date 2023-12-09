Sunday, 10 December 2023 06:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل أسهم إلغاء الحبس وتقنين منع السفر في ضياع الحقوق ؟

12/9/2023 8:04:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رأي: تخفيف العقوبات الرادعة جعل البعض يشعر بحصانة تشجعهم على التحايل والتهرب

وآخر: حقق سرعة في التنفيذ.. وإجراءات «الإفصاح» ضمانة كافية لإعادة الحقوق

لسنوات‭ ‬طويلة‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬خمسة‭ ‬عقود،‭ ‬اعتمدت‭ ‬المحاكم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاحكام‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمديونيات‭ ‬والحقوق‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ‬12‭ ‬لسنة‭ ‬1971‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬المرافعات‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية‭. ‬ثم‭ ‬صدر‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬22‭ ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬الجديد‭ ‬والذي‭ ‬مثل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭. ‬

من‭ ‬أبرز‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تغييرها‭ ‬واستحداثها‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬إلغاء‭ ‬وسيلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬طالما‭ ‬كانت‭ ‬محل‭ ‬جدل،‭ ‬وهي‭ ‬حبس‭ ‬المدين‭ ‬المتخلف‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬المستحقات،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬إلغاء‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭. ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت،‭ ‬اتجه‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬الى‭ ‬تقنين‭ ‬اجراء‭ ‬منع‭ ‬السفر‭. ‬ففي‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬المدين‭ ‬يواجه‭ ‬عقوبة‭ ‬منع‭ ‬السفر‭ ‬عند‭ ‬رفع‭ ‬الدعاوى‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدائن‭ ‬أو‭ ‬صاحب‭ ‬الحق،‭ ‬ويكون‭ ‬المنع‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬متصلة،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬طلب‭ ‬الدائن‭ ‬تمديدها‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التسوية،‭ ‬فإن‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬40‭) ‬وضعت‭ ‬القيود‭ ‬والشروط‭ ‬لمثل‭ ‬هذا‭ ‬الاجراء،‭ ‬حيث‭ ‬تشترط‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬المنفذ‭ ‬له‭ ‬طلبا‭ ‬بمنع‭ ‬سفر‭ ‬مدينه،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬لمدد‭ ‬أخرى‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬اخر‭ ‬من‭ ‬المنفذ‭ ‬له‭ ‬وبحد‭ ‬اقصى‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬أقصى‭ ‬مدة‭ ‬لمنع‭ ‬السفر‭ ‬هي‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭.‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬نص‭ ‬المشرع‭ ‬على‭ ‬إجراءات‭ ‬بديلة‭ ‬للتنفيذ،‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬حجز‭ ‬الأموال‭ ‬تلقائيا‭ ‬على‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬بعد‭ ‬طلب‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وتطبيق‭ ‬قانون‭ ‬الإفصاح‭ ‬الذي‭ ‬يفرض‭ ‬على‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬الأموال‭ ‬والأصول‭ ‬والعقارات‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تفرض‭ ‬المخالفة‭ ‬عقوبات‭ ‬صارمة‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬الغرامة‭ ‬والحبس‭ ‬بما‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬تصبح‭ ‬القضية‭ ‬جنائية‭. ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬يتم‭ ‬تعقب‭ ‬جميع‭ ‬معاملاته‭ ‬البنكية‭ ‬وغيرها‭. ‬وعند‭ ‬ثبوت‭ ‬امتلاكه‭ ‬اية‭ ‬مبالغ‭ ‬أو‭ ‬أصول‭ ‬يتم‭ ‬الحجر‭ ‬عليها‭. ‬كما‭ ‬منح‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬صلاحيات‭ ‬للمنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬وجعله‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬الموظف‭ ‬العام،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يمارس‭ ‬عمله‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬قاضي‭ ‬محكمة‭ ‬التنفيذ‭.‬

إذن‭ ‬هي‭ ‬إجراءات‭ ‬متطورة‭ ‬نص‭ ‬عليها‭ ‬المشرع‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭. ‬ولكن‭.. ‬هل‭ ‬آتت‭ ‬أكلها‭ ‬في‭ ‬التطبيق‭ ‬الواقعي؟‭ ‬هل‭ ‬مثلت‭ ‬روادع‭ ‬كافية‭ ‬لمن‭ ‬تسوّل‭ ‬له‭ ‬نفسه‭ ‬الاستهانة‭ ‬بحقوق‭ ‬الغير؟

في‭ ‬الواقع،‭ ‬كثرت‭ ‬الشكاوى‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭. ‬فمع‭ ‬التسليم‭ ‬بأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجديدة‭ ‬تعطي‭ ‬فرصة‭ ‬لمن‭ ‬يمتلك‭ ‬حسن‭ ‬نية‭ ‬لأن‭ ‬يسدد‭ ‬ما‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬مستحقات‭ ‬للآخرين،‭ ‬ومع‭ ‬التأكيد‭ ‬ان‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬حقق‭ ‬سرعة‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاحكام‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسابق،‭ ‬يؤكد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬والعقاريين‭ ‬أنهم‭ ‬خسروا‭ ‬مبالغ‭ ‬طائلة‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬اعتبروه‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬روادع‭ ‬كافية‭ ‬تجبر‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماته،‭ ‬بل‭ ‬والتحايل‭ ‬على‭ ‬القانون‭. ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬يعمد‭ ‬البعض‭ ‬الى‭ ‬نقل‭ ‬جميع‭ ‬ما‭ ‬يملك‭ ‬الى‭ ‬اقربائه‭ ‬قبيل‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬مرحلة‭ ‬التقاضي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإنه‭ ‬يكون‭ ‬صادقا‭ ‬عند‭ ‬الإفصاح‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يمتلك‭ ‬شيئا‭!. ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬لا‭ ‬يخشى‭ ‬منع‭ ‬السفر،‭ ‬بل‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬بعض‭ ‬المشتكين‭ ‬فإن‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬يسافر‭ ‬للاستجمام‭ ‬ويتنقل‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ ‬بكل‭ ‬حرية‭ ‬غير‭ ‬عابئ‭ ‬بحقوق‭ ‬الاخرين‭! ‬والأسوأ‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬يكون‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأجانب‭ ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬يلوذون‭ ‬بالفرار‭.‬

وهذا‭ ‬ما‭ ‬يطرح‭ ‬سؤالا‭ ‬مهما‭: ‬هل‭ ‬إن‭ ‬تجريد‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬من‭ ‬الحرية‭ ‬كان‭ ‬ضمانة‭ ‬لتسديد‭ ‬المستحقات‭ ‬سابقا؟‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬أعدتها‭ ‬المحامية‭ ‬جنة‭ ‬المأوى‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬بعنوان‭ (‬جدلية‭ ‬حبس‭ ‬المدين‭ ‬وأبرز‭ ‬بدائله‭ ‬التنفيذية‭ ‬والجزائية‭)‬،‭ ‬خلصت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬النص‭ ‬القديم‭ ‬بمنع‭ ‬السفر‭ ‬يوفر‭ ‬حماية‭ ‬أكبر‭ ‬للدائن‭ ‬ويضمن‭ ‬عدم‭ ‬فرار‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬64‭.‬3 % ‭ ‬من‭ ‬الاستبانة‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬ان‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬يحمي‭ ‬مصلحة‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف،‭ ‬فإن‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬قالوا‭ ‬ان‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬يستهدف‭ ‬مصلحة‭ ‬الدائن‭ ‬المنفذ‭ ‬له‭ ‬كانت‭ ‬صفر % ‭ ‬‮«‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انه‭ ‬الذي‭ ‬يطالب‭ ‬باسترداد‭ ‬حقوقه‭ ‬الثابتة‮»‬‭.‬


الإجراءات الجديدة إنسانية وتمنح فرصا أفضل لإعادة الحقوق.. والبعض يستغل الثغرات!

هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬ناقشناه‭ ‬مع‭ ‬المحامي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ومديرة‭ ‬مكتبه‭ ‬دلال‭ ‬لوري‭ ‬لنستطلع‭ ‬وجهة‭ ‬نظرهم‭ ‬في‭ ‬التعديلات‭ ‬الجديدة،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬قد‭ ‬عمل‭ ‬قاضيا‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭ ‬مدة‭ ‬30‭ ‬عاما‭.‬



يمهد‭ ‬المحامون‭ ‬لحديثهم‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أن‭ ‬محاكم‭ ‬البحرين‭ ‬تطورت‭ ‬في‭ ‬الناحية‭ ‬التقنية‭ ‬بشكل‭ ‬ملموس،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إضافة‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعاوى‭ ‬ومذكراتها‭ ‬والتعقيب‭ ‬بجميع‭ ‬درجات‭ ‬المحاكم‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬والمحاكم‭ ‬الكبرى‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يشمل‭ ‬أيضا‭ ‬المرافعات‭ ‬والحضور‭ ‬الإلكتروني‭ ‬عبر‭ ‬المذكرات‭ ‬وتقديم‭ ‬التقارير‭ ‬والطعون‭ ‬والإشعارات‭ ‬والتبليغات‭ ‬والاخطارات‭ ‬والدفع‭ ‬الموحد‭. ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬ساهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الوقت‭ ‬والعبء‭ ‬على‭ ‬المحامين‭ ‬والمتقاضين‭ ‬والنظام‭ ‬القضائي‭ ‬مع‭ ‬تسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬وعمليات‭ ‬التقاضي‭ ‬بين‭ ‬الخصوم‭. ‬ولم‭ ‬تعد‭ ‬بعض‭ ‬القضايا‭ ‬كالسابق‭ ‬تتطلب‭ ‬مددا‭ ‬طويلة‭ ‬وصلت‭ ‬في‭ ‬بعضها‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬سنوات‭. ‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقضايا‭ ‬المديونيات‭ ‬والحقوق‭ ‬المادية،‭ ‬أصبح‭ ‬الامر‭ ‬لا‭ ‬يتطلب‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا‭ ‬للفصل‭ ‬فيها‭ ‬بالمحاكم‭ ‬ثم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬التنفيذ،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬منح‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬45‭ ‬يوما‭ ‬للإفصاح‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬ما‭ ‬يمتلكه،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬ثبوت‭ ‬أي‭ ‬مخالفة‭ ‬عليه‭ ‬يتم‭ ‬التعميم‭ ‬على‭ ‬حساباته‭ ‬المصرفية‭ ‬وسحب‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬400‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬والتي‭ ‬تبقى‭ ‬له‭ ‬كمصروف‭ ‬أساسي‭. ‬فيما‭ ‬يحجز‭ ‬على‭ ‬ممتلكاته‭ ‬مثل‭ ‬العقارات‭ ‬والسيارات‭ ‬وتجمد‭ ‬الأسهم‭ ‬في‭ ‬البورصة‭. ‬

* ‭ ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬طرأت‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬إلغاء‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬وتقنين‭ ‬منع‭ ‬السفر؟

** ‭ ‬البحرين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬اتخذت‭ ‬خطوات‭ ‬مشهودة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمنظومة‭ ‬القانونية‭ ‬والآليات‭ ‬التنفيذية‭ ‬والجزائية‭ ‬والاجرائية،‭ ‬ومثال‭ ‬ذلك‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬وأيضا‭ ‬إلغاء‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬على‭ ‬المدين‭ ‬وتقنين‭ ‬عقوبة‭ ‬منع‭ ‬السفر‭. ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬يعكس‭ ‬التوجه‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬عقوبات‭ ‬الحبس‭ ‬وإعطاء‭ ‬الفرص‭ ‬للتصحيح،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬ضمان‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭.‬

وهدف‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬إعطاء‭ ‬فرصة‭ ‬للأشخاص‭ ‬لتسديد‭ ‬مديونياتهم،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬لم‭ ‬تتهاون‭ ‬في‭ ‬تحميلهم‭ ‬مسؤولية‭ ‬دفع‭ ‬هذه‭ ‬المستحقات‭. ‬وهنا‭ ‬يبرز‭ ‬قانون‭ ‬الإفصاح‭ ‬كآلية‭ ‬فعالة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭.‬

‭ ‬ونفس‭ ‬الأمر‭ ‬بالنسبة‭ ‬للشيكات‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬رصيد‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تدرج‭ ‬ضمن‭ ‬تهمة‭ ‬النصب‭ ‬والاحتيال،‭ ‬وكانت‭ ‬القضية‭ ‬هنا‭ ‬تشمل‭ ‬حقا‭ ‬عاما‭ ‬وحقا‭ ‬خاصا‭ ‬مع‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭. ‬ومع‭ ‬التعديلات،‭ ‬صحيح‭ ‬انه‭ ‬ألغيت‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬ولكن‭ ‬أصبح‭ ‬هناك‭ ‬شق‭ ‬جنائي‭ ‬يسجل‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬الشخص‭ ‬مع‭ ‬غرامة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬تضرر‭ ‬الشخص‭ ‬مستقبلا‭ ‬طالما‭ ‬ان‭ ‬عليه‭ ‬قضايا‭ ‬جنائية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يمثل‭ ‬التعديل‭ ‬تشديدا‭ ‬في‭ ‬الردع‭ ‬وليس‭ ‬تهاونا‭. ‬

* ‭ ‬لا‭ ‬ننكر‭ ‬هذه‭ ‬الجوانب‭ ‬الإيجابية،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬العملي‭ ‬يشكو‭ ‬رجال‭ ‬أعمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬حقوق‭ ‬من‭ ‬ضياع‭ ‬حقوقهم‭ ‬او‭ ‬تأخر‭ ‬تحصيلها‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات؟

** ‭ ‬نعم‭ ‬فعلا‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يستغل‭ ‬بعض‭ ‬الثغرات‭ ‬لصالحه‭ ‬ويعمدون‭ ‬الى‭ ‬التملص‭. ‬فطالما‭ ‬لن‭ ‬يواجه‭ ‬منع‭ ‬سفر‭ ‬أو‭ ‬حبسا‭ ‬فإن‭ ‬البعض‭ ‬قد‭ ‬يشعر‭ ‬بحرية‭. ‬ولدينا‭ ‬حالات‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬الهاربين‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬الحقوق‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬التنفيذ‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬أو‭ ‬الأفراد‭ ‬أو‭ ‬الأجانب‭ ‬وبالأخص‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المقاولات،‭ ‬وغالبيتهم‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬أفلست‭ ‬شركاتهم‭ ‬وتكدست‭ ‬عليهم‭ ‬الملفات‭ ‬في‭ ‬محاكم‭ ‬التنفيذ‭ ‬وهربوا‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭. ‬وهناك‭ ‬قضايا‭ ‬مرت‭ ‬عليها‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭. ‬

وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬ننكر‭ ‬هنا‭ ‬ان‭ ‬الحبس‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬إجراء‭ ‬رادعا‭ ‬واداة‭ ‬قوية‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده،‭ ‬لكنه‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬حلا‭ ‬فعالا‭ ‬لعودة‭ ‬الحقوق‭.
‬ولكن‭ ‬بالمقابل‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬وجد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬فرصة‭ ‬لإثبات‭ ‬حسن‭ ‬النية‭ ‬والعمل‭ ‬بشكل‭ ‬مكثف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسديد‭ ‬ما‭ ‬عليه،‭ ‬وهذا‭ ‬بالطبع‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬عقوبات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬منح‭ ‬فرصة‭ ‬التصحيح‭. ‬ثم‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬معاقبة‭ ‬الجميع‭ ‬بسبب‭ ‬تملص‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬الالتزامات‭. ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬كما‭ ‬ذكرنا‭ ‬شملت‭ ‬التعديلات‭ ‬إجراءات‭ ‬صارمة‭ ‬مثل‭ ‬قانون‭ ‬الإفصاح‭. ‬وقد‭ ‬يرى‭ ‬الإفصاح‭ ‬لا‭ ‬يعتبر‭ ‬رادعا‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬نجد‭ ‬ان‭ ‬آلية‭ ‬الإفصاح‭ ‬تعتبر‭ ‬حازمة‭ ‬بشكل‭ ‬كاف‭ ‬لأن‭ ‬أي‭ ‬مخالفة‭ ‬في‭ ‬الإفصاح،‭ ‬وخلال‭ ‬المدة‭ ‬المقررة‭ ‬يعتبر‭ ‬خرقا‭ ‬للقانون‭ ‬ويصبح‭ ‬هنا‭ ‬جانبا‭ ‬جنائيا‭ ‬وليس‭ ‬مدنيا‭.‬

وأمام‭ ‬ذلك،‭ ‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬إنه‭ ‬لتحقيق‭ ‬الموازنة‭ ‬بين‭ ‬العقوبات‭ ‬السابقة‭ ‬والتعديلات‭ ‬الجديدة،‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬وفقا‭ ‬لحالاتها‭. ‬فمثلا‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تثبت‭ ‬عدم‭ ‬تعاون‭ ‬المدين،‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬عليها‭ ‬فترات‭ ‬طويلة،‭ ‬يمكن‭ ‬هنا‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬الأشد‭ ‬مثل‭ ‬منع‭ ‬السفر‭ ‬الدائم‭ ‬وإصدار‭ ‬أوامر‭ ‬القبض‭ ‬عليهم،‭ ‬وذلك‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المنفذ‭ ‬لهم‭.‬

* ‭ ‬أشرتم‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬قانون‭ ‬الإفصاح،‭ ‬ولكن‭ ‬ألا‭ ‬يمكن‭ ‬للبعض‭ ‬ان‭ ‬يلجأ‭ ‬إلى‭ ‬التهرب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحويل‭ ‬جميع‭ ‬ما‭ ‬يملكه‭ ‬الى‭ ‬أقربائه‭ ‬بمجرد‭ ‬ان‭ ‬يتيقن‭ ‬ان‭ ‬الشكوى‭ ‬تتجه‭ ‬الى‭ ‬القضاء‭. ‬ألا‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬الإفصاح‭ ‬لن‭ ‬يحقق‭ ‬هدفه‭ ‬هنا؟

** ‭ ‬أبدا،‭ ‬فلو‭ ‬علم‭ ‬المتضرر‭ ‬مثلا‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر،‭ ‬من‭ ‬حقه‭ ‬أن‭ ‬يتقدم‭ ‬ببلاغ‭ ‬ويتم‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬قانوني‭ ‬في‭ ‬القضية،‭ ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬ثبت‭ ‬هذا‭ ‬التهرب‭ ‬يعاقب‭ ‬الفاعل‭ ‬جنائيا‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬مصادرة‭ ‬الأموال،‭ ‬والتحقيق‭ ‬هنا‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬المتهرب‭ ‬نفسه‭ ‬وانما‭ ‬حتى‭ ‬ذويه‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬الامر‭ ‬وتم‭ ‬نقل‭ ‬الملكية‭ ‬إليهم‭. ‬وتصل‭ ‬العقوبة‭ ‬هنا‭ ‬الى‭ ‬الحبس‭.. ‬إلا‭ ‬اننا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نتجاهل‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬يتحايل‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬على‭ ‬القوانين‭ ‬والإجراءات،‭ ‬ويستغل‭ ‬الثغرات‭. ‬


عقوبات «الإفصاح» قد تمثل رادعا أكبر من العقاب البدني

المحامي‭ ‬وصاحب‭ ‬شركة‭ ‬وثاق‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الاحكام‭ ‬محمد‭ ‬غنيم‭ ‬يؤكد‭ ‬هنا‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬ساهمت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬وتسريع‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاحكام‭ ‬وعودة‭ ‬الحقوق‭ ‬الى‭ ‬أصحابها،‭ ‬بل‭ ‬وتحدّ‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬التحايل‭. ‬ويوضح‭ ‬ذلك‭ ‬بقوله‭:‬

وفر‭ ‬القانون‭ ‬سرعة‭ ‬في‭ ‬التنفيذ‭ ‬ومراقبة‭ ‬ممتلكات‭ ‬المدين،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬بعض‭ ‬القضايا‭ ‬تستمر‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاحكام‭ ‬على‭ ‬ممتلكات‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭. ‬ولكن‭ ‬تقلص‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬أيام‭ ‬معدودة‭ ‬فقط‭ ‬لاسترجاع‭ ‬المبالغ‭.
‬كما‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬حاليا‭ ‬مثل‭ ‬الإفصاح‭ ‬وما‭ ‬يشمله‭ ‬من‭ ‬عقوبات‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬الشفافية‭ ‬بهذا‭ ‬الجانب‭ ‬قد‭ ‬تمثل‭ ‬رادعا‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬البدني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أمر‭ ‬القبض،‭ ‬وقد‭ ‬يدفع‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬مبلغا‭ ‬بسيطا‭ ‬ثم‭ ‬يطلق‭ ‬سراحه،‭ ‬وقد‭ ‬تبقى‭ ‬القضية‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭. ‬ولكن‭ ‬حاليا‭ ‬يتم‭ ‬مراقبة‭ ‬كافة‭ ‬الممتلكات‭ ‬وتنفذ‭ ‬فيها‭ ‬الاحكام‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجعلنا‭ ‬نلمس‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬الانتعاش‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاحكام‭ ‬وتحصيل‭ ‬مستحقات‭ ‬المنفذ‭ ‬لهم‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬وأسرع‭ ‬من‭ ‬السابق‭.‬

* ‭ ‬اذن‭ ‬لماذا‭ ‬يشكو‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الحقوق‭ ‬من‭ ‬تأخر‭ ‬التنفيذ‭ ‬وضياع‭ ‬الحقوق‭ ‬بعد‭ ‬تطبيق‭ ‬التعديلات‭ ‬الجديدة؟

** ‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬تشهد‭ ‬تأخرا‭ ‬لأسباب‭ ‬مختلفة،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬تم‭ ‬إعادة‭ ‬الحقوق‭ ‬الى‭ ‬أصحابها‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬تعتبر‭ ‬قياسية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسنوات‭ ‬السابقة‭. ‬وربما‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يشتكون‭ ‬من‭ ‬تأخر‭ ‬بعض‭ ‬القضايا‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬اطلاع‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬القديم،‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬يلجؤوا‭ ‬الى‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬صلاحيات‭ ‬أكبر‭ ‬تخوله‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭. ‬وهناك‭ ‬حالات‭ ‬تتأخر‭ ‬بالفعل‭ ‬لأن‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬أية‭ ‬ممتلكات،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬تأخر‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاحكام‭ ‬بدفع‭ ‬المستحقات‭.‬

* ‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬ذلك،‭ ‬ولكن‭ ‬ألا‭ ‬توجد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬يتهرب‭ ‬فيها‭ ‬المدينون‭ ‬بنقل‭ ‬ممتلكاتهم‭ ‬واموالهم‭ ‬الى‭ ‬اشخاص‭ ‬اخرين‭ ‬بمجرد‭ ‬توقعهم‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬ضدهم،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬غياب‭ ‬الحبس‭ ‬أو‭ ‬منع‭ ‬السفر؟‭ ‬

** ‭ ‬واجهنا‭ ‬عدة‭ ‬حالات‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع،‭ ‬واستطعنا‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مستندات‭ ‬تفيد‭ ‬بالتهرب‭. ‬وبمجرد‭ ‬تقديمها‭ ‬للقضاء‭ ‬يتم‭ ‬إدخال‭ ‬حتى‭ ‬الشخص‭ ‬المهرب‭ ‬لديه‭ ‬الأموال‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬وإحالتهم‭ ‬جميعا‭ ‬الى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭. ‬وتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬ضدهم‭ ‬فورا‭.‬

‭ ‬ * ‭ ‬وهل‭ ‬تعتقد‭ ‬ان‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬يمتلك‭ ‬صلاحيات‭ ‬وأدوات‭ ‬كافية‭ ‬كما‭ ‬الموظف‭ ‬العام؟

** ‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬المنفذون‭ ‬الخاصون‭ ‬واجهوا‭ ‬بعض‭ ‬الإشكاليات‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬ولكنن‭ ‬نلمس‭ ‬تطورات‭ ‬مستمرة‭ ‬لإزالة‭ ‬أي‭ ‬معوق‭ ‬أمام‭ ‬المنفذين‭ ‬الخاصين،‭ ‬ويتم‭ ‬ذلك‭ ‬بالمراجعة‭ ‬الدائمة‭ ‬ودراسة‭ ‬أي‭ ‬عوائق‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭. ‬



الشيكات تواجه عزوفا من التجار بعد إلغاء الحبس على المخالفين

من الجيد ان ننظر الى مصلحة المدين.. ولكن ماذا عن حقوق الدائن؟

رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬يوسف‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬يدلي‭ ‬بدلوه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬خبرته‭ ‬والقضايا‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬عليه‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬والإجراءات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬حملت‭ ‬إيجابيات‭ ‬عديدة‭ ‬لعل‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬السرعة‭ ‬في‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬والبت‭ ‬فيها‭ ‬وتنفيذها،‭ ‬إلا‭ ‬انها‭ ‬بنفس‭ ‬الوقت‭ ‬جعلت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬ورجال‭ ‬الاعمال‭ ‬يواجهون‭ ‬مشاكل‭ ‬تتعلق‭ ‬بتحصيل‭ ‬حقوقهم‭.‬

ويضيف‭: ‬هناك‭ ‬استغلال‭ ‬من‭ ‬البعض‭ ‬لهذه‭ ‬التعديلات‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬الغاء‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬وتقنين‭ ‬منع‭ ‬السفر‭. ‬بل‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬اعتباره‭ ‬تخفيفا‭ ‬في‭ ‬العقوبات‭ ‬الرادعة‭ ‬خلق‭ ‬مشاكل‭ ‬كثيرة‭ ‬وشجع‭ ‬الكثيرين‭ ‬مع‭ ‬الأسف‭ ‬على‭ ‬استغلال‭ ‬هذا‭ ‬التخفيف‭ ‬كوسيلة‭ ‬للتهرب‭ ‬او‭ ‬التملص‭ ‬او‭ ‬التأجيل‭. ‬

وهنا،‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ننظر‭ ‬الى‭ ‬مصلحة‭ ‬المدين‭ ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬إعطائه‭ ‬فرص‭ ‬للتسديد،‭ ‬ان‭ ‬ننظر‭ ‬الى‭ ‬حقوق‭ ‬الدائن‭ ‬ومسؤولياته‭ ‬وإلى‭ ‬الضرر‭ ‬الذي‭ ‬يلحق‭ ‬به‭ ‬بسبب‭ ‬تأخر‭ ‬تحصيل‭ ‬حقوقه‭ ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬التزاماته‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭. ‬فما‭ ‬ذنب‭ ‬الدائن‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬مشاكل‭ ‬أخرى‭ ‬بسبب‭ ‬مدين‭ ‬لم‭ ‬يلتزم‭ ‬بتسديد‭ ‬ديونه؟‭ ‬بل‭ ‬وصار‭ ‬يستغل‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬لمنفعته‭ ‬الشخصية‭.. ‬وكأن‭ ‬التعديلات‭ ‬الجديدة‭ ‬أعطت‭ ‬حقوقا‭ ‬للمدين‭ ‬وسلبت‭ ‬حقوق‭ ‬الدائن‭.‬

* ‭ ‬صحيح‭ ‬ان‭ ‬التعديلات‭ ‬شملت‭ ‬تخفيفا‭ ‬لبعض‭ ‬الإجراءات،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬ألم‭ ‬توضع‭ ‬روادع‭ ‬كافية‭ ‬مثل‭ ‬قانون‭ ‬الإفصاح‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬عقوبات‭ ‬الحبس‭ ‬والغرامة‭ ‬لمن‭ ‬تثبت‭ ‬عدم‭ ‬مصداقيته؟

** ‭ ‬ربما‭ ‬تمثل‭ ‬في‭ ‬مجملها‭ ‬إجراءات‭ ‬صارمة،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬العملي‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬مررنا‭ ‬بها‭ ‬والتي‭ ‬خسرنا‭ ‬فيها‭ ‬مبالغ‭ ‬طائلة‭ ‬وحقوقا،‭ ‬وجدنا‭ ‬ان‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬ينجحون‭ ‬في‭ ‬التحايل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬والتهرب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحويل‭ ‬ما‭ ‬يملكونه‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬الى‭ ‬أسماء‭ ‬أشخاص‭ ‬اخرين‭ ‬أو‭ ‬إخفائها‭. ‬

في‭ ‬السابق‭ ‬كان‭ ‬أغلب‭ ‬المدينين‭ ‬يحاولون‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‭ ‬وديا‭ ‬مع‭ ‬الدائنين،‭ ‬وكان‭ ‬أغلبهم‭ ‬يلتزمون‭ ‬بوعودهم‭. ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬التعديلات‭ ‬الجديدة‭ ‬صرنا‭ ‬نواجه‭ ‬مشكلة‭ ‬أخرى‭ ‬وهي‭ ‬ان‭ ‬الكثير‭ ‬منهم‭ ‬بات‭ ‬يشعر‭ ‬بنوع‭ ‬من‭ ‬الحصانة‭ ‬لثقته‭ ‬بعدم‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬صارمة‭ ‬ضده‭. ‬وحتى‭ ‬مراكز‭ ‬الشرطة‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬بسبب‭ ‬كونها‭ ‬جنحة‭ ‬مدنية‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬جريمة‭ ‬جنائية‭. ‬

بل‭ ‬حتى‭ ‬منع‭ ‬السفر‭ ‬ليس‭ ‬بالسهولة‭ ‬التي‭ ‬يتصورها‭ ‬البعض،‭ ‬ففي‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬ترفع‭ ‬دعاوى‭ ‬على‭ ‬مواطنين‭ ‬وأجانب‭ ‬لمنعهم‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬وترفض،‭ ‬ونضطر‭ ‬إلى‭ ‬الاستئناف‭ ‬وقد‭ ‬نحصل‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬نحصل‭ ‬عليه‭. ‬وأقرب‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬نشر‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬بشأن‭ ‬حكم‭ ‬مستعجل‭ ‬بإلغاء‭ ‬حكم‭ ‬سابق‭ ‬بمنع‭ ‬من‭ ‬السفر‭. ‬

وفي‭ ‬إحدى‭ ‬الحالات،‭ ‬رفع‭ ‬متضرر‭ ‬قضية‭ ‬على‭ ‬أجبني‭ ‬لم‭ ‬يدفع‭ ‬الإيجار‭ ‬مدة‭ ‬4‭ ‬أشهر‭. ‬وطلب‭ ‬منع‭ ‬السفر‭ ‬وإخلاء‭ ‬المبنى‭. ‬وفعلا‭ ‬جاء‭ ‬الحكم‭ ‬بإخلاء‭ ‬المبنى‭ ‬ولكن‭ ‬رفض‭ ‬منع‭ ‬السفر‭ ‬بحجة‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬سوء‭ ‬نية‭. ‬والسؤال‭ ‬هنا‭: ‬هل‭ ‬ستثبت‭ ‬سوء‭ ‬النية‭ ‬عندما‭ ‬يغادر‭ ‬البلد‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬رجعة‭ ‬وتضيع‭ ‬الحقوق؟‭ ‬

لذلك‭ ‬صرنا‭ ‬نواجه‭ ‬استهتارا‭ ‬وتهكما‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المدينين‭ ‬بقولهم‭: ‬ماذا‭ ‬تستطيعون‭ ‬ان‭ ‬تفعلوا؟‭ ‬هل‭ ‬ستطالبون‭ ‬بمنعنا‭ ‬من‭ ‬السفر؟‭ ‬فالمنع‭ ‬سيكون‭ ‬لتسعة‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭ ‬وبعدها‭ ‬نكون‭ ‬أحرارا‭ ‬طلقاء‭. ‬

وعندما‭ ‬نلجأ‭ ‬الى‭ ‬المحاكم،‭ ‬نمر‭ ‬بإجراءات‭ ‬ومراحل‭ ‬قبل‭ ‬الحكم،‭ ‬ثم‭ ‬الاستئناف،‭ ‬ثم‭ ‬التمييز‭. ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬يستغرق‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا‭ ‬وتكاليف‭ ‬إضافية‭ ‬تسبب‭ ‬خسائر‭ ‬كبيرة‭ ‬للدائنين،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يبقى‭ ‬المدينون‭ ‬متمتعين‭ ‬بحياتهم‭ ‬والبعض‭ ‬يسافر‭ ‬للاستجمام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اكتراث‭! ‬وهذا‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬يؤكد‭ ‬أنهم‭ ‬مازالوا‭ ‬يمتلكون‭ ‬دخلا‭ ‬جيدا‭.‬

* ‭ ‬ولكن‭ ‬أليس‭ ‬حبس‭ ‬المدين‭ ‬يضيع‭ ‬الفرصة‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يمتلك‭ ‬نية‭ ‬حسنة‭ ‬للتسديد‭ ‬مستقبلا؟

** ‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬صحيح‭ ‬للشخص‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬النية‭ ‬الحسنة‭ ‬والصادقة،‭ ‬ولكن‭ ‬متى‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬الشخص‭ ‬متلاعب‭ ‬وله‭ ‬سوابق‭ ‬يفضل‭ ‬ان‭ ‬يطبق‭ ‬عليه‭ ‬منع‭ ‬السفر‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬الحبس‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬لاحقة‭ ‬اذا‭ ‬ما‭ ‬ثبتت‭ ‬محاولات‭ ‬التهرب‭ ‬او‭ ‬التملص‭.. ‬اضف‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬الشيكات‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تمثل‭ ‬ثقة‭ ‬كافية‭ ‬بسبب‭ ‬إلغاء‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬وتهاون‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬اصدار‭ ‬شيكات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬وعدم‭ ‬الإحساس‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬القانونية،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬عزوف‭ ‬الكثيرين‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬والشركات‭ ‬عن‭ ‬التعامل‭ ‬بالشيكات‭ ‬المؤجلة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬المعاملات‭ ‬التجارية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬فالكثير‭ ‬من‭ ‬المعاملات‭ ‬كانت‭ ‬تتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شيكات‭ ‬مؤجلة،‭ ‬ولكن‭ ‬بات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التجار‭ ‬يطلبون‭ ‬الدفع‭ ‬نقدا‭ ‬او‭ ‬إلغاء‭ ‬الصفقة‭!. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬الإجراءات‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬عند‭ ‬إصدار‭ ‬شيك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد،‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬التوجه‭ ‬الى‭ ‬مراكز‭ ‬الشرطة‭ ‬واتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬فورية‭ ‬بشأن‭ ‬المدين،‭ ‬وفي‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬كان‭ ‬المدين‭ ‬يدفع‭ ‬خشية‭ ‬الاستدعاء‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬الشرطة‭ ‬أو‭ ‬رفع‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬المحاكم‭. ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬ممكنا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭. ‬بل‭ ‬صار‭ ‬البعض‭ ‬عندما‭ ‬نحذره‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬شكوى‭ ‬يقول‭ ‬بكل‭ ‬جرأة‭: ‬‮«‬هل‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬أدلك‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬الشرطة‭ ‬أو‭ ‬المحاكم؟‮»‬‭ ‬والغريب‭ ‬ان‭ ‬البعض‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬قضايا‭ ‬وشكاوى‭ ‬ضدهم‭ ‬بشأن‭ ‬إصدارهم‭ ‬شيكات‭ ‬سابقة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد،‭ ‬تبقى‭ ‬حساباتهم‭ ‬نشطة‭ ‬ويستمرون‭ ‬في‭ ‬اصدار‭ ‬شيكات‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬البنك‭.‬

* ‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬صدر‭ ‬حكم‭ ‬لصالح‭ ‬الدائن،‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬إشكاليات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالتنفيذ؟

** ‭ ‬نعم،‭ ‬فمن‭ ‬جانب‭ ‬صحيح‭ ‬ان‭ ‬التنفيذ‭ ‬أصبح‭ ‬يتم‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬ولكنه‭ ‬بات‭ ‬مكلفا،‭ ‬حيث‭ ‬يضطر‭ ‬الدائن‭ ‬الى‭ ‬دفع‭ ‬نسبة‭ ‬الى‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭. ‬كما‭ ‬ان‭ ‬القاضي‭ ‬لا‭ ‬يلزم‭ ‬صاحب‭ ‬الشركة‭ ‬بتحمل‭ ‬الأجرة‭ ‬او‭ ‬الدين‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬مذكورا‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬بند‭ ‬بأن‭ ‬العقد‭ ‬يتم‭ ‬فسخه‭ ‬تلقائيا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬دفع‭ ‬الأجرة،‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬سند‭ ‬الدفع‭ ‬‮«‬الكمبيالة‮»‬‭ ‬يذكر‭ ‬بإمكانية‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى‭ ‬غيابيا‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يؤخذ‭ ‬به‭ ‬مع‭ ‬ان‭ ‬المتعارف‭ ‬عليه‭ ‬ان‭ ‬العقد‭ ‬شريعة‭ ‬المتعاقدين‭.‬


اشتراط 45 يوما لبدء إجراءات التنفيذ يعطي فرصة لنقل الأموال.. والهروب

‮«‬قانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‮»‬

بهذا‭ ‬العبارة‭ ‬لخص‭ ‬رجل‭ ‬الاعمال،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬الفاتح‭ ‬جاسم‭ ‬الموسوي‭ ‬رأيه،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬مريرة‭ ‬مر‭ ‬بها‭. ‬ويشرح‭ ‬لنا‭ ‬ذلك‭ ‬بقوله‭: ‬معاناتنا‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬ملفات‭ ‬تنفيذ‭ ‬تخلف‭ ‬أصحابها‭ ‬عن‭ ‬الدفع‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭. ‬فمثلا‭ ‬اشتراط‭ ‬مدة‭ ‬45‭ ‬يوما‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬التنفيذ‭ ‬يعطي‭ ‬المنفذ‭ ‬ضدهم‭ ‬فرصة‭ ‬لإفراغ‭ ‬حساباتهم‭ ‬البنكية‭ ‬وتحويل‭ ‬أملاكهم‭ ‬والسفر‭ ‬والهرب‭ ‬خارج‭ ‬البلاد،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬إجراءات‭ ‬رادعة‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬التصرفات‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬المسؤولية‭ ‬الجنائية‭ ‬على‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬المخالف‭ ‬لأحكام‭ ‬الإفصاح‭ ‬طبقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬المادة‭ (‬58‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ،‭ ‬فإن‭ ‬أحكام‭ ‬المادة‭ ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬رادعًا‭ ‬حقيقيًا‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬منع‭ ‬أو‭ ‬ازدياد‭ ‬هذه‭ ‬التصرفات‭ ‬بسبب‭ ‬الإجراءات‭ ‬المطولة‭ ‬في‭ ‬محاسبة‭ ‬المخالفين،‭ ‬حيث‭ ‬ترتكب‭ ‬المخالفة‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬إفصاح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬بعدم‭ ‬امتلاكه‭ ‬لأي‭ ‬شيء‭ ‬بعد‭ ‬تحويل‭ ‬جميع‭ ‬أملاكه‭ ‬وإغلاق‭ ‬سجلاته،‭ ‬بل‭ ‬ويثبت‭ ‬المديونيات‭ ‬على‭ ‬نفسه،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الحقيقة‭ ‬عكس‭ ‬ذلك،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬تحصيل‭ ‬أي‭ ‬مبالغ‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬التنفيذ‭.‬

ولدينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمثلة‭ ‬والحالات،‭ ‬منها‭ ‬مثلا‭ ‬قضية‭ ‬نطالب‭ ‬فيها‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬بمبلغ‭ ‬22‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لم‭ ‬يدفع‭ ‬منها‭ ‬دينارًا‭ ‬واحدًا‭ ‬منذ‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬استنفاد‭ ‬كافة‭ ‬سبل‭ ‬وإجراءات‭ ‬التنفيذ‭ (‬منها‭ ‬تعيين‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬الذي‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬تحصيل‭ ‬أدنى‭ ‬مبلغ‭ ‬من‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭)‬،‭ ‬وحتى‭ ‬بعد‭ ‬تقديم‭ ‬شكوى‭ ‬جنائية‭ ‬ضد‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭. ‬

ولدينا‭ ‬قضية‭ ‬أخرى‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬تم‭ ‬فيها‭ ‬إلزام‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬بدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬10‭ ‬دنانير‭ ‬شهريًا‭ ‬لتقسيط‭ ‬كامل‭ ‬مبلغ‭ ‬الملف‭ ‬البالغ‭ ‬5000‭ ‬دينار‭ (‬حيث‭ ‬يكون‭ ‬التقسيط‭ ‬لمدة‭ ‬تبلغ‭ ‬50‭ ‬سنة‭)‬،‭ ‬وبعد‭ ‬إقرار‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬تخلف‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬عن‭ ‬الدفع‭.. ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬إجراء‭ ‬فعال‭ ‬لتعقب‭ ‬وجلب‭ ‬الأموال‭ ‬كالمحقق‭ ‬الخاص‭. ‬وكأن‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬وضع‭ ‬عبء‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬وإثبات‭ ‬الإخفاء‭ ‬على‭ ‬المنفذ‭ ‬له‭ ‬والمنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬ما‭ ‬يخوّله‭ ‬من‭ ‬صلاحيات‭ ‬كافية‭ ‬لتحصيل‭ ‬المبالغ‭ ‬من‭ ‬المنفذ‭ ‬ضدهم‭.‬

ومن‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬نعاني‭ ‬منها‭ ‬أيضا‭ ‬حالة‭ ‬رفض‭ ‬فيها‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬تسليم‭ ‬السيارات‭ ‬المحجوزة‭ ‬والمنقولات‭ ‬رغم‭ ‬تقدم‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬بشكوى‭ ‬جنائية‭ ‬ضده‭ ‬بعرقلة‭ ‬التنفيذ‭ ‬وتم‭ ‬تغريمه‭ ‬على‭ ‬أثرها،‭ ‬ولكن‭ ‬للأسف‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تحصيل‭ ‬كامل‭ ‬مبلغ‭ ‬الدين‭ ‬المتبقي‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬حتى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭.‬

وهناك‭ ‬قضية‭ ‬ضد‭ ‬مستأجر‭ ‬نطالبه‭ ‬فيها‭ ‬بمبلغ‭ ‬7000‭ ‬دينار‭ ‬لم‭ ‬يدفع‭ ‬منه‭ ‬دينارًا‭ ‬واحدًا،‭ ‬بل‭ ‬قام‭ ‬بترك‭ ‬العقار،‭ ‬وتم‭ ‬تقديم‭ ‬شكوى‭ ‬جنائية‭ ‬ضده‭ ‬بعدم‭ ‬الإفصاح،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬تحصيل‭ ‬أي‭ ‬مبلغ‭ ‬منه،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مرور‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭.‬‮


«المـنـفـذ الخــاص» سرّع وتـيرة التـنـفـيذ..

وبعض الإجراءات الجنائية تبطئ سير العملية

المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬بات‭ ‬أحد‭ ‬الأركان‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاحكام‭ ‬وفقا‭ ‬للإجراءات‭ ‬الجديدة‭. ‬وهنا‭ ‬نتساءل‭: ‬كيف‭ ‬ينظر‭ ‬المنفذون‭ ‬الخاصون‭ ‬لهذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬تجربتهم‭ ‬العملية؟

سؤال‭ ‬ناقشناه‭ ‬مع‭ ‬المحامي‭ ‬والمنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ (‬شركة‭ ‬تنفيذ‭) ‬حسين‭ ‬الحداد،‭ ‬وعنه‭ ‬أجاب‭: ‬باعتبارنا‭ (‬منفذا‭ ‬خاصا‭) ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬الجديد‭ ‬منذ‭ ‬صدوره‭ ‬قد‭ ‬ذلل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصعاب‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬التنفيذ‭ ‬العيني،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬مسبقاً‭ ‬منصباً‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬مجموعة‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬بعدد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أو‭ ‬أربعة‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬تقدير،‭ ‬منوطا‭ ‬بهم‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬الإخلاء‭ ‬والطرد‭ ‬والتحضير‭ ‬لبيع‭ ‬السيارات‭ ‬والعقارات‭ ‬وحجز‭ ‬المنقولات‭ ‬وغيرها،‭ ‬وهو‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬تأخير‭ ‬التنفيذ‭ ‬العيني‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الأسباب‭ ‬الثانوية‭ ‬الأخرى‭. ‬وفي‭ ‬رأينا‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬أجر‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬قد‭ ‬أرهق‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬المتقاضين،‭ ‬فإنه‭ ‬قد‭ ‬سرّع‭ ‬وتيرة‭ ‬التنفيذ‭ ‬العيني‭ ‬وإرجاع‭ ‬الحقوق‭ ‬إلى‭ ‬مستحقيها‭ ‬وهو‭ ‬شيء‭ ‬لمسناه‭ ‬فعلاً‭. ‬

كما‭ ‬أن‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬قد‭ ‬استفاد‭ ‬من‭ ‬استمارات‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬الأموال‭ ‬والممتلكات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده،‭ ‬وذلك‭ ‬لمعرفة‭ ‬مواقع‭ ‬التنفيذ‭ ‬العيني‭ ‬فيما‭ ‬أفصح‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬معلومات‭.. ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬لا‭ ‬يُعنى‭ ‬بموضوع‭ ‬القبض‭ ‬والحبس‭ ‬أو‭ ‬المنع‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬الدائم‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬اختصاصه‭.‬

وبصفتنا‭ (‬محاميا‭) -‬يضيف‭ ‬الحداد‭- ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ -‬في‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭- ‬حسناً‭ ‬فعل‭ ‬بأن‭ ‬أضاف‭ ‬الغرامة‭ (‬التهديدية‭) ‬للتنفيذ‭ ‬العيني‭ ‬وجعل‭ ‬لقاضي‭ ‬التنفيذ‭ ‬سلطة‭ ‬تقديرها،‭ ‬ذلك‭ ‬أنها‭ ‬ساهمت‭ -‬باعتبارها‭ ‬وسيلة‭ ‬تهديدية‭- ‬في‭ ‬إجبار‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬في‭ ‬التنفيذ‭ ‬العيني‭. ‬

وكذلك‭ ‬الحال‭ ‬بالنسبة‭ ‬لإلزام‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬بالإفصاح‭ ‬عن‭ ‬أمواله‭ ‬وممتلكاته،‭ ‬فهو‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬الإيجابية‭ ‬جداً‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬بطء‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬البلاغات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعدم‭ ‬الإفصاح‭ ‬يشكل‭ ‬عبئاً‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬سير‭ ‬التنفيذ،‭ ‬ونرى‭ ‬أنه‭ ‬بالإمكان‭ ‬الإسراع‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إضافة‭ ‬خاصية‭ ‬إحالة‭ ‬الملف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قاضي‭ ‬التنفيذ‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بعد‭ ‬تقدم‭ ‬المنفذ‭ ‬له‭ ‬بطلب‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬التنفيذ‭.‬

كما‭ ‬أننا‭ ‬لمسنا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬كما‭ ‬لمس‭ ‬السواد‭ ‬الأعظم‭ ‬من‭ ‬المحامين‭ ‬أن‭ ‬إلغاء‭ ‬أمر‭ ‬القبض‭ ‬والحبس‭ ‬والمنع‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬الدائم‭ ‬قد‭ ‬أضعف‭ ‬من‭ ‬فاعلية‭ ‬التنفيذ،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬أغلب‭ ‬ملفات‭ ‬التنفيذ‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬المنفذ‭ ‬ضدهم‭ ‬ملتزمين‭ ‬فيها‭ ‬بتقسيط‭ ‬المبالغ‭ ‬قد‭ ‬توقفوا‭ ‬عن‭ ‬التقسيط‭ ‬بعد‭ ‬إلغاء‭ ‬أمر‭ (‬القبض‭ ‬والحبس‭ ‬والمنع‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬الدائم‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬حصر‭ ‬المنع‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬في‭ ‬مدة‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬فقط‭ ‬سهّل‭ ‬من‭ ‬هروب‭ ‬الأجانب‭ ‬على‭ ‬الخصوص،‭ ‬ونرى‭ ‬هنا‭ ‬ضرورة‭ ‬إرجاع‭ ‬تطبيق‭ ‬تلك‭ ‬الوسائل‭ ‬التهديدية‭ ‬مع‭ ‬تضييق‭ ‬حالة‭ ‬فرضها‭ ‬بل‭ ‬وتقنين‭ ‬إعمالها‭ ‬على‭ ‬حالات‭ ‬معينة‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الحصر‭ ‬وإعطاء‭ ‬السلطة‭ ‬التقديرية‭ ‬لقاضي‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬تطبيقها‭.‬


الواقع يثبت تزايد حالات التهرب

والتحايل بسبب تخفيف الروادع الكافية

رأي‭ ‬آخر‭ ‬نتوقف‭ ‬عنده‭ ‬وهو‭ ‬لرجل‭ ‬الأعمال‭ ‬علي‭ ‬لاري،‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬أنه‭ ‬عانى‭ ‬كغيره‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬البعض‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬وتعديل‭ ‬الإجراءات‭ ‬بهدف‭ ‬التملص‭ ‬او‭ ‬تأخير‭ ‬ارجاع‭ ‬الحقوق‭.‬

يؤكد‭ ‬لاري‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬تحمل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإيجابيات‭ ‬والاضافات،‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬إلزام‭ ‬المدين‭ ‬بالإفصاح‭ ‬والاقرار‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يمتلكه‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬وأصول‭ ‬وغيرها،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬تعقب‭ ‬جميع‭ ‬المعاملات‭ ‬الالكترونية‭ ‬والمصرفية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الإشكالية‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬أصحاب‭ ‬الحقوق‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬لا‭ ‬يكونون‭ ‬صادقين‭ ‬في‭ ‬إقرارهم‭. ‬فمثلا‭ ‬يتوقع‭ ‬الشخص‭ ‬مقدما‭ ‬انه‭ ‬سيخسر‭ ‬القضية‭ ‬فيبادر‭ ‬الى‭ ‬ترتيب‭ ‬أموره‭ ‬مسبقا،‭ ‬كأن‭ ‬تكون‭ ‬معاملاته‭ ‬اليومية‭ ‬نقدا،‭ ‬ويحول‭ ‬ملكياته‭ ‬الى‭ ‬أسماء‭ ‬أقاربه،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬رادع‭ ‬حقيقي‭ ‬يمنعه‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التحايل‭. ‬

ويضيف‭: ‬بالتالي‭ ‬فإن‭ ‬الآليات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬تعقب‭ ‬أموال‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬ومنعه‭ ‬من‭ ‬إخفاء‭ ‬أو‭ ‬تهريب‭ ‬أمواله‭ ‬اثناء‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭. ‬ولكن‭ ‬الإشكالية‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬لم‭ ‬يعط‭ ‬المنظومة‭ ‬القضائية‭ ‬الأدوات‭ ‬السريعة‭ ‬والمجدية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭. ‬وهنا‭ ‬يقع‭ ‬العبء‭ ‬والجهد‭ ‬والمسؤولية‭ ‬على‭ ‬الدائن‭ ‬المتضرر‭ ‬في‭ ‬إثبات‭ ‬التحايل‭. ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬بالأمر‭ ‬السهل‭.. ‬لذلك‭ ‬نجد‭ ‬أشخاصا‭ ‬يتعاملون‭ ‬بالعقارات‭ ‬ولديهم‭ ‬عدة‭ ‬سيارات‭ ‬فارهة‭ ‬وممتلكات،‭ ‬ولكنها‭ ‬مسجلة‭ ‬بأسماء‭ ‬ذويهم،‭ ‬وحساباتهم‭ ‬البنكية‭ ‬فارغة‭. ‬وهذا‭ ‬مؤشر‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬التحايل،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬اتخاذ‭ ‬اجراء‭ ‬لإثبات‭ ‬ذلك،‭ ‬بل‭ ‬إذا‭ ‬قام‭ ‬الشخص‭ ‬بنقل‭ ‬ملكية‭ ‬عقار‭ ‬مثلا‭ ‬الى‭ ‬زوجته‭ ‬ليثبت‭ ‬خلال‭ ‬المحاكمة‭ ‬عدم‭ ‬امتلاكه‭ ‬شيئا،‭ ‬يحتاج‭ ‬المدين‭ ‬الى‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬مطالبا‭ ‬بإعادة‭ ‬الملكية‭ ‬اليه‭. ‬

وبالتالي‭ ‬نقول‭ ‬إن‭ ‬القانون‭ ‬وضع‭ ‬روادع‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬الإفصاح،‭ ‬ولكن‭ ‬الواقع‭ ‬العملي‭ ‬أثبت‭ ‬ان‭ ‬مراحل‭ ‬هذا‭ ‬الرادع‭ ‬صعبة‭ ‬ومستعصية‭. ‬واذا‭ ‬لم‭ ‬يوفر‭ ‬القانون‭ ‬الإمكانيات‭ ‬الكافية‭ ‬لاسترجاع‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تهريبها‭ ‬تهربا‭ ‬من‭ ‬المسؤولية،‭ ‬فإن‭ ‬الغاية‭ ‬من‭ ‬الإفصاح‭ ‬لن‭ ‬تتحقق‭ ‬هنا‭.‬

وهناك‭ ‬جانب‭ ‬مهم‭ ‬آخر‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬الذي‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬امتلاكه‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬صلاحيات‭ ‬الموظف‭ ‬العام،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يمتلك‭ ‬تلك‭ ‬الهيبة‭ ‬السابقة،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬المنفذين‭ ‬يواجهون‭ ‬قضايا‭ ‬كيدية‭ ‬كنوع‭ ‬من‭ ‬الانتقام،‭ ‬وبعض‭ ‬المنفذ‭ ‬ضدهم‭ ‬يتعاملون‭ ‬مع‭ ‬المنفذين‭ ‬الخاصين‭ ‬باستخفاف‭! ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬التطوير‭ ‬يتطلب‭ ‬منح‭ ‬صلاحيات‭ ‬أوسع‭ ‬وأقوى‭ ‬مثل‭ ‬تعقب‭ ‬الحسابات‭ ‬ومتابعة‭ ‬المعاملات‭ ‬والشيكات‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬تهرب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تثبت‭ ‬الحقوق‭. ‬ووجود‭ ‬هذه‭ ‬الصلاحيات‭ ‬قد‭ ‬يسد‭ ‬الفجوة‭ ‬الموجودة‭ ‬حاليا‭ ‬والتي‭ ‬تستدعي‭ ‬من‭ ‬المتضرر‭ ‬أن‭ ‬يلجأ‭ ‬الى‭ ‬رفع‭ ‬قضايا‭ ‬جنائية‭. ‬

وهناك‭ ‬إشكاليات‭ ‬أخرى‭ ‬تتعلق‭ ‬بتنظيم‭ ‬المدد‭ ‬الزمنية‭ ‬للتنفيذ‭. ‬فمثلا‭ ‬عند‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬يتم‭ ‬إرسال‭ ‬إخطار‭ ‬بالمواعيد‭ ‬والفترات‭ ‬الزمنية‭ ‬المحددة‭ ‬لتوفير‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬ما‭ ‬يمتلكه‭ ‬من‭ ‬وثائق‭ ‬واثباتات‭ ‬لتنظر‭ ‬فيها‭ ‬المحكمة‭ ‬بشكل‭ ‬سلس‭ ‬وسريع‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يصدر‭ ‬الحكم،‭ ‬وهذه‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬وتسريعها‭. ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬المحددة‭ ‬لا‭ ‬نجدها‭ ‬في‭ ‬التنفيذ‭. ‬وهي‭ ‬من‭ ‬الإشكاليات‭ ‬التي‭ ‬نواجهها‭ ‬ويواجهها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الحقوق‭. ‬

* ‭ ‬هل‭ ‬نفهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬تحصيل‭ ‬الحقوق؟‭ ‬ألم‭ ‬تكن‭ ‬الشكاوى‭ ‬أن‭ ‬الحبس‭ ‬يمنع‭ ‬الكثيرين‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬تسديد‭ ‬ما‭ ‬عليهم؟

** ‭ ‬في‭ ‬اعتقادي‭ ‬أنه‭ ‬بدل‭ ‬الاختيار‭ ‬بين‭ ‬الإجراءات‭ ‬السابقة‭ ‬أو‭ ‬الحالية،‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬المزج‭ ‬بينهما‭. ‬ففي‭ ‬السابق‭ ‬مثلا‭ ‬كانت‭ ‬تطبق‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬إفصاح‭ ‬وتعقب‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الآن‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬أزلنا‭ ‬الرادع‭ ‬مع‭ ‬فرض‭ ‬الإفصاح،‭ ‬وبقيت‭ ‬الإجراءات‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬رادع‭ ‬قوي‭. ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬يطالب‭ ‬بإعادة‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬لا‭ ‬تتوافر‭ ‬فيه‭ ‬القوة‭ ‬القانونية،‭ ‬مما‭ ‬يفسح‭ ‬المجال‭ ‬للبعض‭ ‬للتهرب‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬السابق‭. ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬لو‭ ‬قوينا‭ ‬صلاحيات‭ ‬التعقب‭ ‬والتتبع‭ ‬لدى‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬مثلا‭ ‬لاستغنينا‭ ‬عن‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭. ‬فلا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ننكر‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬يعمل‭ ‬بسوء‭ ‬نية،‭ ‬والحبس‭ ‬كان‭ ‬يقيد‭ ‬من‭ ‬يعمل‭ ‬بسوء‭ ‬نية‭. ‬فمثلا‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬إذا‭ ‬استأجر‭ ‬منك‭ ‬شخص‭ ‬مبنى‭ ‬وأعطاك‭ ‬شيكات‭ ‬لمدة‭ ‬سنة،‭ ‬ثم‭ ‬تهاون‭ ‬في‭ ‬الدفع،‭ ‬قد‭ ‬يواجه‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬لإصدار‭ ‬شيكات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬ضمانات‭ ‬مجدية‭. ‬لأن‭ ‬الشيك‭ ‬المسترجع‭ ‬لا‭ ‬يحبسه‭ ‬ولا‭ ‬يمنع‭ ‬عنه‭ ‬السفر‭. ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬أجنبيا،‭ ‬فلديه‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي‭ ‬للهروب‭ ‬نهائيا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬يستغرقها‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬والمطالبة‭ ‬بمنع‭ ‬السفر،‭ ‬وقد‭ ‬يقبل‭ ‬الطلب‭ ‬وقد‭ ‬يرفض،‭ ‬وبالتالي‭ ‬قد‭ ‬تضيع‭ ‬الحقوق‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬الشيك‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬كافيا‭ ‬لحبسه‭ ‬او‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬مباشرة‭.‬

من‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬اعتقادي‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التعديلات‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ،‭ ‬مع‭ ‬تمكين‭ ‬آليات‭ ‬وإجراءات‭ ‬مهمة‭.. ‬من‭ ‬ذلك‭:‬

‭- ‬أن‭ ‬تطلب‭ ‬المحكمة‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬كشوف‭ ‬الحسابات‭ ‬للمدعى‭ ‬عليه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬‮«‬بنفت‮»‬‭ ‬او‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الدين،‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى‭. ‬وهذا‭ ‬كفيل‭ ‬بإثبات‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬تهرب‭ ‬ام‭ ‬لا‭.‬

‭- ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬تاريخ‭ ‬الإفصاح‭ ‬منذ‭ ‬استلام‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬المبالغ‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالدين‭ ‬لا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى‭.‬

‭- ‬تعزيز‭ ‬صلاحيات‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬بما‭ ‬يمكنه‭ ‬من‭ ‬تعقب‭ ‬أموال‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬في‭ ‬البنوك‭ ‬والاستفسار‭ ‬عن‭ ‬الحسابات‭ ‬والمعاملات‭.‬

‭- ‬تحديد‭ ‬مدد‭ ‬زمنية‭ ‬واضحة‭ ‬لسير‭ ‬لشكاوى،‭ ‬مما‭ ‬يحدّ‭ ‬من‭ ‬تجاوزات‭ ‬او‭ ‬مماطلة‭ ‬بعض‭ ‬المنفذ‭ ‬ضدهم‭ ‬ويقلص‭ ‬فرص‭ ‬تهريب‭ ‬الأموال‭ ‬او‭ ‬الممتلكات‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN09122023000055011008ID1107564562

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث