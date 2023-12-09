علاج جيني لـ«فقر الدم المنجلي»

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الجمعة، على أول دواء يستخدم أداة تحرير الجينات الثورية ‏‏((كريسبر)) لعلاج مرض فقر الدم المنجلي.

‏ ووافقت الجهات التنظيمية في الإدارة على علاجين جينيين، أحدهما يستخدم تقنية ((كريسبر)) الحائزة على جائزة ((نوبل))، وفقاً لبيان من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

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