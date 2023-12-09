أسهم الكوميديا تتراجع في الماراثون الرمضاني المقبل

يشهد موسم دراما رمضان المقبل انخفاضاً ملحوظاً في أسهم الدراما الكوميدية، وذلك مقارنة بالمواسم السابقة.

حيث لم يتم الترويج حتى الآن سوى لثلاثة أعمال كوميدية فقط، من بين 25 مسلسلاً، تم الإعلان عنها. هذا الانخفاض الملحوظ دفع البعض من النقاد للتأكيد على أن المستوى العام للأعمال الكوميدية تراجع بشكل كبير، خلال السنوات الماضية، ومنهم من أرجع الأمر إلى ضعف السيناريو والقصص التي يتم تقديمها.

وعلى النقيض دافعت فئة أخرى عن المستوى الكوميدي للفن خلال الآونة الأخيرة، رافضين وصفه بالضعف، وأكدوا أن هناك أعمالاً حققت نجاحات كبيرة وكان مستوى كتابتها مميزاً.

وما بين الاختلاف في الآراء حول مستوى الكوميديا الفنية، وقلة الأعمال، التي سيتم طرحها في السباق الرمضاني المقبل، استطلعنا آراء عدد من النقاد ممن تحدثوا عن الأمر وعما إذا كان سيؤثر على الموسم الرمضاني، وتنوع الوجبة الفنية خلاله أم لا؟

تحديات قائمة

الناقدة فايزة الهنداوي قالت لـ((البيان)): نلاحظ بشكل واضح قلة في عدد الأعمال الكوميدية، بل تكاد تكون نادرة، وكذلك يتم تقديم بعضها بمستوى غير ملائم للمشاهد. وأضافت: إن هذه التحديات التي تواجهها الأعمال الكوميدية حتماً ستؤثر على عنصر التنوع في الدراما الرمضانية بشكل عام، وهذا يعود إلى اختلاف أذواق الجماهير، فهناك من يحب الأكشن والرومانسي والكوميدي وغيرها.

ولذا فمن الأفضل وجود وجبة درامية بها تنوع. وأشارت إلى أن الكتابة الكوميدية ليست بالأمر السهل، والدليل على ذلك أن مسلسل ((الكبير أوي)) للفنان أحمد مكي، عندما تم تقديمه العام الماضي لم يحقق أي نجاحات مقارنة بالجزء، الذي سبق عرضه، ولذا فالكوميديا لا تعتمد على النجم بقدر ما تعتمد على مهارة الكاتب في تقديم كوميديا نظيفة، وليست مبتذلة، وتعتمد على الموقف.

رأي مختلف

أما الناقد الفني رامي المتولي فكان له رأي آخر، حيث أكد لـ((البيان)) أن الأعمال الكوميدية لا تعاني من الاندثار أو الندرة، بل جاءت عليها فترة كانت هي الأكثر وجوداً على الساحة الفنية.

وأضاف: كثرة وجودها في فترة ما تسبب في عدم انتشار أعمال أخرى إلى جانبها، وبالتالي لم يكن هناك تنوع كافٍ على الساحة الفنية، ومنذ سنوات بدأت أعمال أخرى تظهر، وتنتشر إلى جانبها، وهذا هو المطلوب. وأوضح في ختام حديثه أن جودة الكوميديا لم تقل بل ارتفعت، وعلى سبيل المثال هناك في موسمي الربيع والخريف تم إنتاج عدد هائل من الأعمال الدرامية على المنصات الإلكترونية، ولا أرى أن هناك قلة في عددها سواء بالدراما أو السينما.