فنانات الظفرة يبدعن لوحات تبرز جماليات البيئة الإماراتية

شهد مسرح الحديقة العامة في مدينة زايد أمسية شعرية مميزة، ضمن فعاليات مهرجان الظفرة للكتاب 2023، قدمت تجربة الشاعر علي سالم برطاع الهاملي، تألق خلالها الشاعر بإلقاء مجموعة من أجمل قصائده.

وشارك في الأمسية، التي نظمها مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن برنامج ((ليالي الشعر: أصوات حبّتها الناس))، الشاعر عبيد بن قذلان المزروعي، حيث تولى إدارة الجلسة ومحاورة الضيوف.

والشاعر حمد سالم الهاملي، والشاعر محمد أحمد الكندي، وتألق المطرب قصي المعمري في غناء قصائد شهيرة للهاملي على وقع إيقاع الموسيقيين عبدالله عبدالكريم، وعلي البلوشي، بالإضافة إلى مشاركة الفنانة ملاك محمد في فقرة الرسم الحي لشاعر الليلة، والذي حظي بتكريم خاص باسم المهرجان، من خلال تقديم لوحة فنية، تبرز مشاركته المتميزة.

وتألق ابن الظفرة الشاعر علي سالم برطاع الهاملي في إلقاء قصائد وطنية وغزلية جميلة وسط تفاعل الجمهور، فيما تحدث عن تجربته الشعرية، التي بدأها مبكراً، وعن مشاركته في برنامج شاعر المليون، التي حققت له شهرة كبيرة، داعياً الشعراء الشباب إلى المشاركة في الفعاليات الثقافية)).

وأثرى الأمسية الشاعر حمد سالم بن برطاع الهاملي، الذي ألقى بعضاً من قصائده، في حين ألقى الشاعر الفنان محمد أحمد الكندي بعضاً من قصائده على أنغام آلة الربابة.

مواهب وإبداعات

وقدم مهرجان مجموعة من برامج الفنون المختلفة، تعرض أعمال فنانين محليين من أبناء المنطقة، وتبرز مواهبهم وتنشر إبداعاتهم أمام الجمهور، حيث تتألق فنانات شابات بعرض أعمالهن الفنية المتميزة، وعمل ورش لتعليم الفنون في ساحة الحديقة العامة لمدينة زايد.

حيث عرضت الفنانة عائشة المنصوري مجموعة أعمال فنية، تتمثل في الرسم على المقصر، وهي ملابس إماراتية خاصة بالرجل يرتديها في فصل الصيف مصنوعة من قماش الشربت، فيما قدمت فاطمة الحمادي أعمالاً فنية مميزة، تستخدم فيها خامات مختلفة مثل الرسم على الجلد.

حيث تقوم بالرسم على الحقائب والمحافظ وأغلفة الكتب، وكلها رسومات تراثية، ورسمت الفنانة ميثة المزروعي كل أنواع الفن ولديها مركز خاص لتعليم الفنون، ولكنها تميزت بعمل لوحات مزينة بالورود مصنوعة من العجينة الروسية، وكذلك بعمل لوحات مرسومة على كرب أو جذع النخل، وعرضت رنا الماسي في ركنها الفني الخاص مجموعة لوحات لحيوانات من البيئة الإماراتية، دمجت فيها بين خبرتها في فن الوسائط المتعددة والنحت إلى الرسم بالزيت.