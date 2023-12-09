علاقات ثقافية مميزة تعزز الترابط بين الإمارات وكوريا الجنوبية

تتطور الثقافة أكثر وتصبح أجمل عندما تتواصل مع الثقافات الأخرى، لذلك ترتبط الإمارات مع كوريا الجنوبية بعلاقات ثقافية مميزة، فهناك حوار ثقافي كبير بين البلدين يتضمن نشاطات وفعاليات عدة تقوم على رؤية عميقة تحفز وتعزز العلاقات الثقافية.

((البيان)) التقت مجموعة من الشباب والمؤثرين للحديث عن العلاقات الثقافية، وتحدث المهندس حميد الحمادي رئيس جمعية الصداقة الإماراتية الكورية،قائلاً: تم تأسيس الجمعية عام 2012 بهدف بناء جسور للتواصل الفكري والثقافي بين المجتمعين الكوري والإماراتي عن طريق تنظيم برامج ومبادرات وفعاليات ومعارض.

وأضاف: تم إطلاق أول موقع إلكتروني باللغة الكورية عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالإضافة إلى نشر مقالات حول الثقافة الإماراتية في الصحف الكورية، وكذلك تنظيم ورشة فنية بين فنانين إماراتيين وكوريين بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع والسفارة الإماراتية في كوريا الجنوبية، وتنظيم برنامج أسبوعي للتبادل اللغوي.

رؤية عميقة

وتؤكد رائدة الأعمال فاطمة الشامسي، التي بدأت مشروعها الذي يعنى بالجمال من كوريا وهي خبيرة بشرة بأحدث التقنيات والمنتجات الكورية وتدرس اللغة الكورية، على الرؤية العميقة التي تتمثل بتسخير العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات والمجالات ومنها التبادل الثقافي وتعزيز العلاقات الثقافية بين الدولتين ومن أبرزها هو استضافة كوريا الجنوبية إمارة الشارقة، ((ضيف شرف في معرض سيئول الدولي))، إضافة إلى افتتاح المركز الثقافي الكوري في أبوظبي وابتعاث طلاب وطالبات من الإمارات للدراسة في كوريا الجنوبية وتقول:

نحن كطلاب إماراتيين مقيمين في كوريا تربطنا علاقة وطيدة بأصدقائنا الكوريين، نتشارك معهم الأكل الإماراتي الذي أعجبوا فيه كثيراً ويتعلمون منا عاداتنا ولهجتنا الإماراتية، واندهشت من مدى حبهم واهتمامهم باللهجة الإماراتية، فبعضهم قرر أن يتعلم اللغة العربية حتى يصل إلى تعلم الرمسة الإماراتية.

حيث لديهم رغبة واهتمام بالاندماج في مجتمعنا والتعرف على ثقافتنا. وفي السياق نفسه حدثتنا الكورية كاهو كيم والتي أطلقت على نفسها اسم جنة ليكون اسمها بالعربي، وهي تعمل بالترجمة الكوري – العربي، وتقول: كانت الثقافة العربية بشكل عام والإماراتية بشكل خاص غريبة على الكوريين.

ولكن شهدنا أخيراً نشاطات مشتركة بين الدولتين، وبدأ الشعبان الكوري والإماراتي التعرف على بعضهما البعض، وحلت إمارة الشارقة ضيف شرف في معرض سيئول للكتاب الذي عقد يونيو الماضي.

حيث حظي عدد كبير من الكوريين بفرصة لقراءة الكتب العربية وتذوق القهوة والحلويات العربية والتعرف على التراث الإماراتي. وشهدت مناطق مختلفة من سيئول رقصة العيالة وانسجم بعض الكوريين ورقصوا حاملين العصا. وكما كانت كوريا الجنوبية ضيف شرف معرض الشارقة للكتاب. وتابعت: كوني إحدى محبي الثقافة العربية والإماراتية، سعيدة بوجود تبادل ثقافي بين البلدين.