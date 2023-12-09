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اكتشاف موقع أثري جديد في بومبي

12/9/2023 8:01:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اكتشف علماء الآثار، سجناً أثرياً، كان يُستخدم أيضاً كمخبز في مدينة بومبي القديمة، التي دُمّرت عام 79، بسبب ثوران بركان فيزوف.

وأتاحت هذه الحفريات التي أجريت في أحد المنازل، اكتشاف ((غرفة ضيقة ليست لها إطلالة على الخارج، مجهزة بنوافذ صغيرة، لها قضبان حديدية، للسماح بمرور الضوء))، وفق ما جاء في بيان صادر عن إدارة الموقع القريب من مدينة نابولي في جنوبي إيطاليا.

وخلص علماء الآثار، إلى أنه كان هناك ((مخبز للسجن، حيث كان يتم حبس العبيد واستغلالهم مع الحمير لطحن الحبوب اللازمة لإنتاج الخبز)). كما كشف البحث عن وجود ((نقوش على الأرض لتنسيق حركة الحيوانات التي تضطر إلى الدوران لساعات وهي معصوبة الأعين)).

وأضاف البيان أن المنزل، الذي يتم تجديده حالياً ((تم تقسيمه - كما الحال غالباً إلى قطاع سكني مزين بلوحات جدارية راقية، ومنطقة إنتاج مخصصة في هذه الحالة لصناعة الخبز)).

وشدد مدير موقع بومبي، غابرييل زوتشتريغل، في مقال علمي، على أنه ((علينا أن نتخيل وجود أشخاص مستعبدين شعر أصحابهم بالحاجة إلى تقييد حريتهم في الحركة)).

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