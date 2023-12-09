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شخصيات «أنكوولي» الشهيرة عالمياً تحول السيف إلى لوحة فنية مضيئة

12/9/2023 8:01:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تواصل شخصيات ((أنكوولي)) Anooki الودودة زيارتها التي بدأتها إلى منطقة السيف، الوجهة المائية الشهيرة في 8 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 14 يناير المقبل.

حيث ستحول هذه الشخصيات الضخمة والمميزة منطقة السيف التي تجمع بين ماضي وحاضر دبي، إلى لوحة ضوئية تفاعلية ضمن فعاليات ((أضواء دبي))، لتأسر الزوار بعرضها الصوتي والضوئي المتجول حول العالم.

واختارت شخصيات ((أنكوولي))، التي تزور دبي للمرة الأولى، السيف كمقر مؤقت لها لتقدم عروضاً فنية مبهرة وأضواء مذهلة تنبض بالحياة، مستمدة إلهامها من الأماكن التي تتواجد فيها، بما في ذلك الهندسة المعمارية والتاريخ العريق في منطقة السيف.

وابتكر هذه الشخصيات المصممان الفرنسيان موتيو باتل، ودافيد باسيغاد، وهم نشطاء شجعان للبيئة.

وبعدما أدهشت الجماهير من جميع أنحاء العالم، تقوم فرقة ((أنكوولي)) الآن بزيارة دبي لمواصلة استكشافها لهشاشة الكوكب وتغير المناخ.

وفي سياق أروع فعاليات موسم الشتاء في السيف، ستنضم شخصيات ((أنكوولي)) إلى برنامج حافل ضمن مهرجان السيف في خور دبي، الذي يقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتعليمية والفعاليات الترفيهية للعائلات، فضلاً عن خيارات المطاعم وعروض التسوق الحصرية، وحيث سيكون جمهور ومحبو منطقة السيف في لقاء يومي مع شخصيات ((أنكوولي)) في دبي.

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