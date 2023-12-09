جوليان شاريير: «نقطة انصهار» يوثق علاقتنا بالطبيعة

يطرح معرض ((نقطة انصهار)) للفنان الفرنسي السويسري، جوليان شاريير، رؤية متلونة للأنهار الجليدية وتظهرها في نقطة زمنية حرجة، في جاليري ((ووتر هاوس 50))، وهو ثمرة تعاون بين مبادرات السركال للفنون البصرية المعاصرة، وبرنامج فن التغير 21.

وينقل المعرض المستمر حتى بعد غد في منطقة السركال افينو، المشاهد إلى عالم متجمد، حيث تنبثق الأنهار الجليدية الشاهقة من الظلام القطبي، ويحلق الزائر فوق آفاق القطب الشمالي المشرقة كونه يعرض فيلمين من إنتاج استديو جوليان تحت مسمى ((نحو لا قطب أرضي)) (2019) و((نفايات نقية)) (2021)، يسلط كلاهما الضوء على إحساسنا المحدود بالغلاف الجليدي.

يتناولان معاً التداعيات الجوية الكبيرة من حولنا ويسألان عما إذا كنا ندرك ما نفقده مع تسارع الاحتباس الحراري على مستوى العالم. إنه رحلة سينمائية تأسر الألباب وتتحدى تصورنا للواقع، ممثلة أهمية المشاركة العاطفية كحجر الزاوية لتغيير المستقبل.

مقياس غرابة

وحول أهمية الأعمال والمجسمات المعروضة ضمن ((نقطة انصهار))، يؤكد الفنان الفرنسي السويسري جوليان في تصريحات لـ((البيان))، أنه تصور فيلم ((نحو لا قطب أرضي)) عندما دُعي للصعود على متن سفينة بحث كجزء من البينالي القطبي الأول في القارة القطبية الجنوبية، لهذا المشروع، تم تصوير عدد من المناظر الليلية للأنهار الجليدية باستخدام معدات مخصصة طورها شخصياً.

بما في ذلك طائرات بدون طيار مجهزة بكاميرات وأضواء، حيث حاول التركيز على ماهية العالم القطبي الذي يعتبره الكثيرون غريباً ومظلماً، فهو ليس متجمداً تماماً ولكنه حي مع تدفق المياه وتكسر الجليد، وهنا تبرز مقياس غرابة المناظر الطبيعية التي تظهر تجربتنا المحدودة لمثل هذه المناطق.

ترابط إيجابي

وأضاف جوليان: ((من الشرف الكبير أن يعرض ((نقطة الانصهار)) في وقت المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف، حيث كان العام الماضي عاماً من الأحداث المناخية غير المسبوقة، أكثر من أي وقت مضى.

مما يثير لدينا شعوراً بالفوضى القادمة ومن خلال هذا الغموض الاقتراب من المجهول الكبير يصبح الترابط بين الفن والسياسة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، من خلال تعاونهما يمكن أن تظهر وسائل جديدة للسرد، وتنادي الأصوات غير المسموعة، وحتى أن يجد الأحاسيس الأكثر تجريداً شكلاً، ومن خلال هذه الأنواع من التعاون يمكننا أن نبعد السلبية التي يثيرها الخوف، وبدلاً من ذلك نحتفل بفرصة أخرى للتقييم والنمو)).

ويضيف جوليان: ((وفيما يتعلق بفيلم ((نقابة النفايات)) فقد تم تصويره في شمال غرينلاند، ويوثق انعكاساً مادياً لعملية التعدين الجيولوجية التقليدية وذلك بالتعاون العلمي مع الأستاذ الدكتور الألماني ألدو شتاينفلد، وغالباً ما تنبثق بحوثي ومشروعاتي في مجال الفنون البصرية من طبيعة العمل البيئي الميداني المشاريع من عمل ميداني في أماكن حدودية، من مواقع استخراج صناعي إلى حفر بركانية من حقول الجليد إلى مواقع اختبار الأسلحة النووية)).

هويات ثقافية

ويوضح جوليان: ((من خلال التعامل مع الأماكن التي تشكلت فيها الهويات الجيوفيزيائية والثقافية الحادة، استطيع التكهن بالتاريخ البديل وأفكارنا المتغيرة حول الطبيعة وأبحث في تفكيك التقاليد الثقافية التي تحكم كيفية إدراك وتمثيل العالم الطبيعي، تؤدي ممارستي المتعددة الأبعاد في كثير من الأحيان إلى تعاون عابر للتخصص مع العلماء والموسيقيين والمهندسين والفلاسفة.

واعتقد أن أعمالي تتيح بشكل ما الفرصة أمامنا جميعاً لتقدير الطبيعة وقدرتها على التكيف حتى وإن كنا نتلاعب بها، فهي ستستمر في الوجود والازدهار حتى بعد فناء البشرية، ومن جانب آخر يمكننا أن نطرح العديد من التساؤلات حول