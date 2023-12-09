«القهوة» شغف شبابي ورمز كرم وحسن ضيافة

تشهد صناعة القهوة المختصة لدى الشباب الإماراتيين اهتماماً لافتاً، فهي لم تعد مجرد رفيقة الصباحات، وجليسة الأمسيات، بل استهوى عالمها فئة من الشباب وقادتهم نحو مزارعها، لتعلم طقوسها ثقافتها، فما الأسباب التي دفعت الشباب نحو القهوة؟، وهل الاهتمام بالقهوة المختصة أثر في القهوة المحلية الإماراتية؟.

غيث الحمادي: تنوع وثراء الأصناف

وبسؤال عدد من المختصين الشباب في مجال القهوة قال الشاب الإماراتي غيث الحمادي: إن من أحد أسباب توجه الشباب نحو القهوة، وتحديداً القهوة المختصة، هو كثرة وجود المقاهي وسهولة الوصول لها، حب القهوة قد يكون مزاجاً أو شغفاً أو هواية وحب استكشاف تفاصيل القهوة وتحضيرها بمراحلها.

ويكمل: أما قهوتنا المحلية، فموجودة في كل جلسة، ولها مزاج آخر، وهي مختلفة عن القهوة المختصة، واعتدنا عليها منذ الصغر، وما زلنا نحبها، ولكن ارتباط الجيل الحالي يختلف عن الأجيال الأخرى، ويقل بنسبة كثيرة عن الأجيال الأخرى بسبب توفر أصناف كثيرة.

حنين عارف: هوية ورمز الضيافة

من جهتها، قالت الشابة حنين عارف، مؤسس المخا لتجارة البن، التي تعد أيضاً أصغر سيدة أعمال، إن الأسباب التي دفعت الشباب نحو القهوة عديدة منها توسع ثقافة القهوة، كون هذه الثقافة جزء أساسي من موروثنا، وثانياً الرغبة بالابتكار والتجدد المستمر في تحضير القهوة المختصة.

وحول توجه الشباب نحو القهوة المختصة وأثره في القهوة المحلية قالت: من وجهة نظري كلاهما له مكانة في قلوب محبي القهوة، القهوة المحلية جزء لا يتجزأ من تراثنا وعاداتنا، وتتميز بنكهات مختلفة حسب طريقة تحضيرها في كل منزل، أما القهوة المختصة فعالم جداً واسع، فهي تحضر بعناية فائقة، من شجرة البن حتى كوب القهوة.

وأكدت أن القهوة الإماراتية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالهوية الوطنية وترمز لجوانب عديدة في عاداتنا منها إكرام الضيف.

أحمد آل علي: اهتمام متوارث ودليل كرم

أما خبير القهوة أحمد آل علي فيؤكد أن القهوة لا يخلو منها أي بيت ويقول: ((الاهتمام بالقهوة ليس دخيلاً على مجتمعنا، فقد اهتم بها الأجداد منذ القدم وتوارثها الشباب من آبائهم وأجدادهم من تحميصها وتحضيرها وتقديمها))، وسبب اهتمامهم بها يرجع إلى الكرم وحسن الضيافة كما قال الأجداد (البيت الي ما فيه دلة لا أحد يدله).

ويضيف: من وجهة نظري، الجيل الحالي من شبابنا لا يزال متمسكاً بالقهوة الإماراتية ووجودها في كل مجلس ومنزل أمر حتمي، بالإضافة إلى استجابة المقاهي لرغبة الشباب وإدراج القهوة الإماراتية ضمن قائمتها وهذا يؤكد مدى مكانتها وأهميتها في القلوب.