«مهرجان أم الإمارات».. 24 يوماً من المرح والترفيه

يأخذ ((مهرجان أم الإمارات 2023)) أحد أكبر المهرجانات الترفيهية والوجهة العائلية الفريدة للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة زواره، للاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة المتنوعة والمغامرات المبهرة، والـعروض الترفيهية الحية على مـدار 24 يوماً، حاملاً البهجة والمرح للزوار بمختلف فئاتهم وجنسياتهم، وسط أجواء مليئة بالتشويق ترضي تطلعاتهم.

واستقطبت الدورة السابعة من ((مهرجان أم الإمارات 2023))، الذي انطلقت فعالياته على كورنيش أبوظبي أعداداً كبيرة من الزوار من الأسر والعائلات والأطفال، وحظيت فعالياته بتفاعل جماهيري كبير من مختلف الجنسيات والأعمار.

ويضـم ((مهرجان أم الإمارات))، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، العديد من الأنشطة الترفيهية، بــدءاً من التراكيب الفنية الخاطفة للأنظار، ومفاهيم عالم الطبخ الشهية، وصولاً إلى الألعاب والـمغـامـرات والجولات الكرنفالية.

وتتوزع فعاليات المهرجان في هذه الدورة على أربع مناطق، هي: منطقة التسلية، ومنطقة التشويق، ومنطقة الترفيه، وحي التسوق والتذوق، ويُقدم فيها مزيج من التجارب المحلية والعالمية في التسوق، ليستمع الزوار بمجموعة غنية من الأطعمة والمشروبات، وأنشطة متنوعة، تشمل جولات المتنزهات الترفيهية، وورش العمل الإبداعية العملية، والتجارب التفاعلية للألعاب الواقعية، والواقع الافتراضي.

وتناسب أنشطة المهرجان مختلف الأعمار، مثل اللعب في غرف الهروب، ومغامرات ألعاب الفيديو، ومنافسات كرة السلة، ومضمار سباقات سيارات الجيب، وحلبة التزلج وغيرها.

وتحظى العائلات ضمن منطقة التسلية بفرصة الانغماس في مغامرة فريدة من نوعها، واستكشاف عوالم ((باربي))، و((سونيك)) على أرض ((سبيس تـون))، إلى جانب زيارة تحف ((بالمقلوب: ذا أبسايد داون)) من أمــســتــردام، وهــو تجربة تفاعلية تضفي الكثير من المرح، وتقدم فرصة استثنائية لالتقاط صور داخل حوض مليء بالكرات، فضلاً عن خدع بصرية مدهشة.

ويستمتع الأطفال بالعديد من الألعاب والمغامرات الرائعة، من خلال الغوص في مساحة لعب هائلة، تضم بيتاً مليئاً بالألعاب وأراجيح وكابينة هـاتف، ومتجر أقراص جراموفون وغـرفـة تزلج، مع الاستمتاع بجولات الكرنفال، وألعاب سيارات التصادم، وجـــولات الـكـاروسـيـل، وألــعــاب الـمـهـارات والفنون، والحرف اليدوية.

وبالانتقال إلى منطقة التشويق يخوض الـزوار تجارب ممتعة، بما فيها ((مغامرات الهرب)) من الزومبي داخـل غرفة الرعب، و((اختبار المهارات)) داخـل مسار سيارات دفع رباعي مصممة لالتقاط أجمل الصور، بالإضافة إلـى فرصة الاستمتاع بعروض مدهشة على لــوح الـتـزلـج داخـــل منطقة ((سكيت أم الإمارات)) من (RollDXB).

ويستكشف العائلات في منطقة التسوق والتذوق في ((مهرجان أم الإمارات)) مزيجاً مـن النكهات الشرقية والغربية، التي تقدمها مجموعة من المطاعم العربية والعالمية، إلى جانب خوض تجربة المهارة اليدوية، التي تعكس جوهر المنطقة العربية ‏طوال المهرجان.

وسيحظى عشاق الموسيقى بفرصة للانطلاق في رحلة مليئة بالألحان الغنائية الممتعة، ومشاهدة العديد من العروض المحلية والعالمية داخل منطقة الترفيه في المهرجان.