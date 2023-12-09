أمسية فنية وثقافية في مكتبة محمد بن راشد

احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، نظمت مكتبة محمد بن راشد أمسية فنية وثقافية بحضور الفنان والملحن التونسي القدير لطفي بوشناق.

حيث جذبت هذه الفعالية الاستثنائية جمهوراً كبيراً من محبي الفن والثقافة، وقد شهدت الأمسية الفنية، التي استعرضت جماليات الشعر الفصيح المغنى والتحولات التي طرأت على الأغاني العربية عبر الأزمان، مشاركة واسعة وتفاعلاً مميزاً من الحضور على اختلاف أعمارهم.

منصة حية

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد: ((تسهم مكتبة محمد بن راشد بدور رئيسي في تعزيز مكانة اللغة العربية، فهي ليست منهلاً للعلوم والكتب العربية فحسب، بل منصة حية تنبض بالثقافة والمعرفة)).

وأضاف: ((من خلال استضافة فعاليات كهذه الأمسية الفنية مع الفنان القدير لطفي بوشناق، تسلط مكتبتنا الضوء على جمال اللغة العربية وتأثيرها العميق في الفن والثقافة، سعياً منها لجعل اللغة العربية أكثر حضوراً وتأثيراً في حياة أفراد المجتمع، وإبرازاً لأهميتها ومكانتها كونها جزءاً لا يتجزأ من هويتنا الثقافية والحضارية)).

وخلال الأمسية، استعرض بوشناق تجربته الثرية مع الموشحات والمواويل، وكيف أثرت الأنواع الموسيقية التقليدية بشكل عميق في مسيرته الفنية، كما شرح كيف شكلت له هذه الموشحات، بتراثها الغني وإيقاعاتها الموسيقية المتعددة، تحدياً دفعه لاستكشاف جوانب جديدة في الأداء الصوتي والتعبير الفني.

تعزيز الفصاحة

أما بالنسبة للمواويل، فقد أكد على قيمتها كوسيلة لنقل الشعر الشعبي العربي، كونها الجسر الذي يربط بين الغناء قديمه وحديثه، مشدداً على أهمية المواويل في تعزيز الفصاحة والتعبير الشعري في الموسيقى العربية.

وفي ختام الفعالية، أشاد الفنان لطفي بوشناق بدور مكتبة محمد بن راشد كمركز ثقافي متكامل يتجاوز مفهوم المكتبات التقليدية بتوفير بيئة جاذبة للطلاب والباحثين، مع الحفاظ على الإرث الحضاري العريق ونقله إلى الأجيال الجديدة، وإسهامه في تعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة اللغة العربية.

الجدير ذكره أن هذه الفعالية تعد جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها مكتبة محمد بن راشد لتعزيز اللغة العربية ودعم الثقافة العربية، وتأكيداً على دورها كمنارة للمعرفة والإبداع في المجتمع.