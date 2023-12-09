مشاركة واسعة في ورشة إسعافات الملاعب

شهدت ورشة الإسعافات الطبية في ملاعب كرة القدم التي نظمها اتحاد الكرة في نادي بلدية دبي، بالتعاون مع مركز الفيفا الطبي بدبي.

وبدعم وإشراف من الاتحاد الدولي للعبة، مشاركة واسعة من الأطقم الطبية العاملة في الأندية والمنتخبات، تضمنت 4 محاور. وشهد الورشة، الدكتور مصطفى الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة، والدكتور مراد الغرايري، المدير الطبي لمركز فيفا الطبي.

واستعرضت المحاضرة الدكتورة سيليسترا جيرتسيما، خطة الإسعافات الأولية أثناء المباريات. وفي ختام الورشة، توجه القائمون على ورشة عمل الإسعافات الأولية، بتقديم الشكر لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على مشاركتها وتوفير كافة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتنفيذ المحور العملي للورشة.

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