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زوارق الإمارات تتألق في «سرعة» مونديال الشارقة

12/9/2023 8:01:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حققت زوارق فرق الإمارات، نتائج إيجابية، وظهرت بصورة متألقة في سباق السرعة لجولة الشارقة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة ((الفورمولا 1))، والتي يُسدل الستار على أحداثها المثيرة في مياه بحيرة خالد في الشارقة مساء اليوم بإقامة السباق الرئيسي، وتتويج أبطال الجولة والعالم في ختام الموسم.

وفي سباق السرعة من جولة الشارقة الختامية لمونديال الزوارق السريعة، فاز السويدي جوناس آندرسون، قائد فريق رقم 14 بالمركز الأول، محققاً زمناً وقدره 45.727 ثانية، ليكون أول المنطلقين في السباق الرئيسي، فيما حل زورق أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي ثانياً، بزمن وقدره 45.834 ثانية.

وجاء الفنلندي كالي فيبو ثالثاً، بزمن وقدره 46.834 ثانية، فيما حل زورق فريق الشارقة 12 بقيادة فرديناند زيندبيرجن، رابعاً، بزمن 46.703 ثانية، والإماراتي أحمد الفهيم، قائد زورق الفيكتوري رقم 3 سادساً.

سباق رئيسي

ويقام مساء اليوم، السباق الرئيسي لجولة الشارقة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة، وإعلان بطل الجولة والبطولة رسمياً، في المشهد الأخير من الجولة الأخيرة من بطولة العالم.

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