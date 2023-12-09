زوارق الإمارات تتألق في «سرعة» مونديال الشارقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
حققت زوارق فرق الإمارات، نتائج إيجابية، وظهرت بصورة متألقة في سباق السرعة لجولة الشارقة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة ((الفورمولا 1))، والتي يُسدل الستار على أحداثها المثيرة في مياه بحيرة خالد في الشارقة مساء اليوم بإقامة السباق الرئيسي، وتتويج أبطال الجولة والعالم في ختام الموسم.
وفي سباق السرعة من جولة الشارقة الختامية لمونديال الزوارق السريعة، فاز السويدي جوناس آندرسون، قائد فريق رقم 14 بالمركز الأول، محققاً زمناً وقدره 45.727 ثانية، ليكون أول المنطلقين في السباق الرئيسي، فيما حل زورق أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي ثانياً، بزمن وقدره 45.834 ثانية.
وجاء الفنلندي كالي فيبو ثالثاً، بزمن وقدره 46.834 ثانية، فيما حل زورق فريق الشارقة 12 بقيادة فرديناند زيندبيرجن، رابعاً، بزمن 46.703 ثانية، والإماراتي أحمد الفهيم، قائد زورق الفيكتوري رقم 3 سادساً.
سباق رئيسي
ويقام مساء اليوم، السباق الرئيسي لجولة الشارقة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة، وإعلان بطل الجولة والبطولة رسمياً، في المشهد الأخير من الجولة الأخيرة من بطولة العالم.
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