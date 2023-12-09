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الإماراتي عبدالملك ساسي بطل السباق الليلي في مونديال السبارتن

12/9/2023 8:01:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت انطلاقة بطولة العالم للسبارتن، في صحراء الوثبة بأبوظبي تألقاً إماراتياً بحصول عبدالملك ساسي على صدارة السباق الليلي لمسافة 5 كم، وفاز الأمريكي فيجاي جونز والكندية ليندسي ويبستر والأمريكي فيجاي جونز بسباقي النخبة لمسافة 3 كم، للرجال والسيدات وحصل كل منهم على جائزة قدرها 20 ألف دولار. وتوّج الفائزين أحمد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي، وإسلام ياسر ممثل شركة بن حمودة للسيارات، ، وديفيد واتسون نائب الرئيس للابتكار المؤسسي في سبارتن.

وتقام البطولة بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع سبارتن العلامة الأبرز في رياضات التحمل وتخطي الحواجز عالمياً، للعام الثاني على التوالي، بمشاركة 70 دولة.

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