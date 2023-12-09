علياء الشامسي بطلة سباق السيدات في بوذيب

انتزعت الفارسة علياء عبيد الشامسي، على صهوة ((جو لا ماجوري)) لإسطبلات ((ايه بي اتش))، لقب سباق السيدات للقدرة، في ثاني أيام فعاليات سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة والتحمل في بوذيب، والذي نظمه اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بمشاركة 121 فارسة.

وحلت بطلة النسخة الماضية، الفارسة شرينه الفلاسي، في المركز الثاني على صهوة ((الشيري)) لإسطبلات المغاوير، فيما حلت ثالثا الفارسة لوبا فيرلا، على صهوة ((بولو ناثال)) لإسطبلات الميناء.

وشهد السباق وتوج الفائزين أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، وعبدالله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة.

وتختتم الفعاليات اليوم بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للعمالقة، لمسافة 100 كلم، ويتألف من 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 30 كلم باللون البرتقالي، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها أيضاً 30 كلم.

وتنطلق المرحلة الثالثة باللون الأخضر ومسافتها 20 كلم، بعدها تنطلق المرحلة الأخيرة باللون الأبيض ومسافتها 20 كلم.

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