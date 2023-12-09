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الزبيبي أول المتأهلين للجائزة الكبرى بـ «دولية كلباء» لقفز الحواجز

12/9/2023 8:01:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تصدر الفارس السوري، أسامة الزبيبي، على صهوة جواده ((بي إي سي هوغو))، المنافسة التأهيلية الأولى للجائزة الكبرى في بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز المقامة برعاية اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وجاء فوز الزبيبي في منافسة الجولة الواحدة على حواجز 140 سم، في 61.16 ثانية، وحصد المركز الثاني الفارس هزاع حمد الظاهري، بجواده ((إيلوي))، محققاً 65.34 ثانية.

وشهد المنافسات الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان محمد اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وراشد الزعابي، نائب مدير مهرجان الشارقة - كلباء للفروسية، توج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي.

وفي منافسات بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز ارتفاعها 130 سم، ظفر الفارس نواف الكربي مع الجواد ((كايمان 59))، بالمركز الأول، محققاً 33.34 ثانية. وفاز الفارس السوري، ليث شادي، بالجواد ((إيدلوايس دو مابريكس))، بالمركز الأول في منافسة تجميع النقاط بـ((الجوكر)) محققاً 47.18 ثانية.

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