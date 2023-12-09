نادي الضباط يستعرض استعدادات «دبي لأساتذة العالم للشطرنج»

ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع مجلس إدارة نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

وعبدالله حمدان بن دلموك، وعبدالمنعم بن عيسى السركال، وعبدالرحمن عبيد بوالشوارب، وعمير جمعة الفلاسي، وناصر أمان آل رحمة، والعقيد دكتور عبد الله آل بركت، من الإدارة العامة للمالية، والمقدم عبدالباسط علي عبدالرحمن عبدالله، أمين سر المجلس.

واطلع معاليه، على استعدادات ومستجدات بطولة دبي الأولى لأساتذة العالم للشطرنج، قدمها العقيد دكتور عبد الله آل بركت، ثم عرضت الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين لشرطة دبي، نتائج القافلة الرياضية بشرطة دبي.

والتي تضمنت مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية والصحية والغذائية والترفيهية، إلى جانب المسابقات الرياضية والمحاضرات والمعارض المصاحبة. وتهدف القافلة إلى دراسة المستقبل الرياضي للإمارات بناءً على مجموعة من المحاور العلمية، وتعتبر أول دراسة علمية استشرافية مجتمعية على مستوى الدولة والوطن العربي.

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