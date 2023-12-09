العين يتعادل مع كلباء ويتراجع ثالثاً

تعادل اتحاد كلباء وضيفه العين 2-2 أمس باستاد كلباء في ختام مباريات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع العين رصيده إلى 19 نقطة، وتراجع إلى المركز الثالث.

واتحاد كلباء إلى 12 نقطة في المركز التاسع، وسجل هدفي العين، اليخاندرو كاكو، وسفيان رحيمي في الدقيقتين 20 و 70، ولاتحاد كلباء اندريس فومبيرجار،ودانيال بيسا في الدقيقتين 30 و 38، وطرد الحكم كلاً من جوناتاس ((العين))، مهدي قايدي ((كلباء))، في الشوط الأول، بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد العودة لتقنية الفيديو ((VAR))، والتي أثبتت تدخلاً عنيفاً من اللاعبين في حالتين مختلفتين.

وحقق الشارقة فوزاً سهلاً على مضيفه حتا باستاد حمدان بن راشد آل مكتوم، أربعة أهداف مقابل هدف، ورفع رصيده إلى 17 نقطة، سجل أهداف الشارقة كايو لوكاس من ركلة جزاء في الدقيقة 19، وعثمان كمارا في الدقيقتين 41 و73 وسبيستيان تيغالي في الدقيقة 45، فيما أحرز هدف حتا الوحيد ميركل الكسندر في الدقيقة 67، وشهدت المباراة إضاعة ركلتي جزاء، أهدر الأولى جمال معروف ((حتا)) والثانية موسى ماريغا ((الشارقة)).

وخطف خورفكان فوزاً غالياً، وتغلب على النصر باستاد صقر بن محمد القاسمي بنتيجة 3 - 1، وأحرز الثلاثية كل من أنطونيو جونيور وعمر جمعة، ومحمد عوض الله في الدقائق 11، 55، 62، وسجل هدف النصر كيفين اغوديلو في الدقيقة 37، وألغى حكم المباراة سلطان عبدالرزاق هدفين لخورفكان بعد العودة لتقنية الفيديو ((VAR)) وبهذه النتيجة رفع خورفكان رصيده إلى 10 نقاط، وتجمد النصر عند 9 نقاط.

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