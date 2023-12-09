«آر بي ريتش لايك مي» يقتنص لقب «مجاني ستيكس»

ظفر ((آر بي ريتش لايك مي)) لـ ((فيكتورياس وفوزي ناس))، بلقب ((مجاني ستيكس)) المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر ((الفئة الثانية))، في ثالث أمسيات ((كرنفال سباقات دبي)) الذي أقيم على مضمار ((ميدان)) العالمي، برعاية ((عزيزي للتطوير العقاري)).

فيما توج ((كولور أب)) لسيد حشيش بلقب ((القرهود للسرعة)) في ثاني جولات ((سلسلة الإمارات لسباقات السرعة)) لمسافة 1200 متر ((قوائم)). وشهد الأمسية الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل.

والمهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، ومحمد الأحمد، المدير التنفيذي لـ((سلسلة الإمارات لسباقات السرعة))، المدير العام لمضمار جبل علي.

الشوط الأول

اقتنص ((آر بي ريتش لايك مي)) لـ ((فيكتورياس وفوزي ناس))، لقب الشوط الأول ((مجاني ستيكس)) المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر ((الفئة الثانية)) البالغة قيمة جوائزه 300 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز، وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 2.09.47 دقيقة وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن ((آر بي فرنش دود)) لـ ((بايرلي للسباقات)) .

الشوط الثاني

ظفر ((نيفر شو ويكنيس)) لفترياتي هاي، بلقب الشوط الثاني ((عزيزي كريك فيوز)) لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.40.77 دقيقة وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن ((ميزوتينتو)) لـ ((نقابة إنيتفور ذا صن)) .

الشوط الثالث

حقق ((ووتش ماي سيكس)) لـ ((فكتورياس وفوزي ناس)) لقب الشوط الثالث ((عزيزي جراند)) لمسافة 2200 متر البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز، وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 2.21.61 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن ((بيغ تيم)) لجودلفين .

الشوط الرابع

حقق ((كلير كوليكت)) لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك، لقب الشوط الرابع ((مينا من عزيزي)) لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.39.67 دقيقة وبفارق 7 أطوال ونصف الطول عن ((فالديفيا)) لسلطان علي.

الشوط الخامس

اقتنص ((لا سدود)) لـ ((شادويل)) لقب الشوط الخامس ((عزيزي ريفيرا)) لمسافة 1400 متر البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.24.91 دقيقة وبفارق نصف طول عن ((رائد)) لـ ((آر آر آر للسباقات)).

الشوط السادس

توج ((كولور أب)) لسيد حشيش بلقب الشوط السادس ((القرهود للسرعة - الجولة الثانية لسلسلة الإمارات لسباقات السرعة)) لمسافة 1200 متر ((قوائم)) البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.12.81 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن ((ليدينج سبيريت)) لـ ((تتش جولد للسباقات)) .

الشوط السابع

اقتنص ((أجست فيسكال)) لـ ((مزرعة لابوم))، لقب الشوط السابع ((عزيزي فينيس)) لمسافة 1900 متر البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا، مسجلاً زمناً قدره 2.01.27 دقيقة وبفارق أنف عن ((ميد إن دبي)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الثامن

ظفر ((الجداف)) لمحمد أحمد علي السبوسي، بلقب الشوط الثامن ((عزيزي ريف)) لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.39.98 دقيقة وبفارق 6 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن ((المروم)) لحمد علي حمد الحمرور.

الشوط التاسع

حقق ((تأكيد)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط التاسع ((بيتش اويسيس من عزيزي)) لمسافة 1200 متر البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين، وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.13.48 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن ((نيار)) لفايبهاف شاه .

محمد الأحمد: الجولة الختامية للسلسلة ستشهد تنافساً حاداً



تقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على دعم سموه المستمر لسباقات الخيل، التي تجلت عبر ((سلسلة الإمارات لسباقات السرعة)).

وأضاف، أنّ استضافة مضمار ((ميدان)) العالمي ثاني جولات السلسلة، هي نتاج تعاون مشترك بين نادي دبي لسباق الخيل ومضمار جبل علي، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على سعينا الدائم على إبراز مظاهر التعاون بين مختلف المضامير في الدولة.

وعن الأمسيات القادمة لـ ((كرنفال سباقات دبي))، أكد اللواء الدكتور محمد العظب، أن السباقات ستأخذ منحى تصاعدياً في الأيام والأسابيع المقبلة، مع وصول أقوى الخيول العالمية للمشاركة في السباقات التي تقام على مضمار ((ميدان)).

محمد العظب: السلسلة تبرز مظاهر التعاون بين مختلف المضامير في الدولة

تقدم محمد الأحمد، المدير التنفيذي لـ((سلسلة الإمارات لسباقات السرعة))، المدير العام لمضمار جبل علي، بخالص الشكر والتقدير لنادي دبي لسباق الخيل، على انضمامهم لـ ((سلسلة الإمارات لسباقات السرعة)) عبر شوط ((القرهود للسرعة))، مؤكداً أن الجولة الثانية كانت ناجحة ومميزة، خصوصاً بمشاركة أقوى خيول السرعة.

وهذا يضاف إلى النجاح الذي تحقق في الجولة الأولى التي أقيمت في مضمار ((الشارقة لونجين)) الشهر الماضي. وتوقع أن يشهد سباق ((جبل علي للسرعة – الجولة الثالثة للسلسلة))، التي ستقام في مضمار جبل علي خلال فبراير المقبل، تنافساً حاداً، خصوصاً بين بطلي الجولة الأولى ((إيسترن ورلد)) والثانية ((كولور أب)).

وأضاف، أنه لا يستبعد كذلك بروز بطل ثالث في الجولة الختامية، ما سيؤدي إلى اعتمادنا على آلية مختلفة تماماً، أبرزها مشاركة البطل في جولتين من أصل 3، وكذلك النقاط وفارق الأطوال.

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