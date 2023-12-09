محمد الشرقي: الفجيرة تعمل على تعزيز التعاون بين اتحادات الرياضة العربية والعالمية

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الحضور الرائد لإمارة الفجيرة في مجال استضافة المنافسات الرياضية الإقليمية، والدولية، وتعزيز التعاون بين اتحادات الرياضة العربية والعالمية، انطلاقاً من أهميتها في دعم ركائز العمل الرياضي بالدولة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، مباراة كأس السوبر المصري لكرة اليد، بين فريقي الزمالك والأهلي في مجمع زايد الرياضي، بحضور الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي.

وأشار سموه إلى اهتمام إمارة الفجيرة ودعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتعزيز النشاط الرياضي في الإمارة، ومتابعة متطلبات تطويره ضمن استراتيجية الدولة للقطاع الرياضي والارتقاء بمؤشراته التنافسية العالمية.

وتوّج سمو ولي عهد الفجيرة، فريق الأهلي بكأس السوبر المصري لكرة اليد، عقب فوزه على الزمالك بنتيجة 26 - 24 في المباراة التي استضافتها الدولة للمرة الأولى، بحضور كبير من الجمهور والمشجعين وأقيمت على مدرجات مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

وأشاد سموه، بمستوى الجهاز التنظيمي والفني لإنجاح البطولة، وتحقيق أهداف الاستضافة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الإماراتي والمصري في كافة المجالات.

كما وجه سموه بضرورة استمرار التعاون البناء بين اتحادات الرياضة في مختلف الألعاب الرياضية، والحفاظ على المستوى المميز للمنافسات الرياضية التي ترتقي بمجال الرياضة في إمارة الفجيرة. حضر المباراة عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والأندية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز