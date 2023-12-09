سباعية الغضب

كان فريق شباب الأهلي، وهو يفوز بالسبعة على فريق الإمارات، في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، كان وهو يفعل ذلك، يفرغ شحنة الغضب الذي في داخله، إثر خسارته بالثلاثة من العين في الجولة الماضية، وهو بالمناسبة الفوز الأكبر الذي يتم تسجيله هذا الموسم، لأن تلك الخسارة لم تكن فقط في النتيجة الكبيرة، بل كانت في الأداء الغريب الذي أغضب جماهيره من ناحية.

وأفقده صدارة الدوري من ناحية أخرى، ليتمتع بها الوصل وحده، دون شريك، عموماً، استعاد الفرسان أنفسهم بهذا الفوز العريض، وصالحوا جماهيرهم، والأهم أنهم عادوا مرة أخرى لدق طبول المنافسة، لا سيما بعد تعادل الوصل مع الوحدة، وفقدانه لنقطتين، حيث كان متقدماً بهدفين نظيفين، لكن الوحدة عاد بقوة، وتمكن من التعادل بعشرة لاعبين، وجماهير الوصل التي تزحف وراءه في كل مكان.

وترفع شعار ((كل الملاعب زعبيل))، في إشارة لتواصلها الدائم مع فريقها، وقدرته على الفوز في أي مكان، هذه الجماهير شعرت بالإحباط، بعد انتهاء المباراة التعادل، وفي رأيي أن هذه النقطة ربما لا يستطيع فريق آخر أن يتحصل عليها من ملعب الوحدة، إذا استمر بهذا المستوى وهذه الشراسة، فهو فريق قوي، لا ينقصه شيء لكي يزاحم الوصل والعين وشباب الأهلي على المنافسة.

آخر الكلام

أما عن الجزيرة، فهو الذي أبعد نفسه عن دائرة المنافسين، ولعل الخسارة بالخمسة الموجعة من عجمان، فيها الكثير من الخجل والانكسار، الذي كان يكسو وجه نجمه الكبير علي مبخوت، أثناء مغادرته الملعب. هنيئاً إذن لعجمان العودة من هذا الباب الواسع. أما عن البطائح، فهو الحصان الأسود هذا الموسم، تحية لإدارته أولاً، ثم لمدربه الشاب الروماني رادوي، وكتيبة اللاعبين المتألقة.