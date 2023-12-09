إنهم أبناء الحياة والمفاجآت!

ابنة أخي شابة مفعمة بالإصرار على المعرفة: المعرفة كدراسة، ومعرفة العالم واكتشافه، تحب التجربة ولا تكتفي بما هو متوافر بالقرب منها، تسأل كثيراً ومنذ صغرها لديها شغف الأسئلة والتفتيش في أركان البيت وتحديداً غرفة والدتي، في طفولتها الباكرة وعندما يدعوها والداها لتناول العشاء معهما كانت ترفض بإصرار غريب، مصرة على أنها تريد أن تتعشى مع جدتها لأن الطاولة عندها فيها أطباق ومأكولات أكثر، كانت سريعة الانتباه للتفاصيل!

اليوم وبعد أن تخرجت من الجامعة واشتغلت لسبعة أعوام، قررت استكمال دراساتها العليا بالاعتماد على نفسها والإنفاق على دراستها، تقول ذلك بهدوء واقتناع، وبأن والديها غير ملزمين بالصرف على خياراتها غير الإلزامية، وهي إلى جانب ذلك شخص مستقل ومعتمد على نفسه وشديد الانتماء لعائلته ومحبة لتقديم المساعدة لمن يطلب، لكنها معتدة بحريتها وشخصيتها وخياراتها وخاصة حين يتعلق الأمر بأصدقائها واكتشاف العالم.

يظهر حبها للتجربة والتجريب في تفضيلها الذهاب لأماكن بعيدة ومختلفة عن الآخرين، تجربة الأطعمة والمأكولات الغريبة وغير المعتادة، ذوقها الخاص جداً في ملابسها وعطرها، وأنها دائماً ما تشرب القهوة التركية بدون سكر، فاستنكرت والدتها طعم المرارة في فنجانها، فأطمئنها بأنه كلما قل السكر في القهوة كان ذلك دليلاً على الذكاء! فتبتسم الأم والابنة معاً.

قلت لها في آخر لقاء جمعني بها على الإفطار عندما جاءت للسلام عليّ قبل سفرها، هل شاهدت فيلم جوليا روبرتس الأخير؟ لم تشاهده لانشغالها في كوب 28. والدتها لا تحب الأفلام، قلت لها إن الأفلام ثقافة من نوع خاص لا يحبها إلا نمط معين من الناس، وافقتني، ثم أكملت: الفيلم الجميل يشبه الفاصلة التي توضع في مكانها الصحيح بين جملتين، لتفك الاشتباك بينهما بكثير من الهدوء، الفيلم يمكنه أن يفصل بين انشغال وآخر، فينقلنا لعالم آخر خالٍ من الأحزان والهموم والنكد والتفاهات.

لا يجب أن يشبهنا أبناؤنا حين يكبرون، ولا أن ينحازوا لاختياراتنا، لكنهم حين يحظون برعاية الأسرة وتفهمها، يفاجئوننا بشكل لا نتوقعه حين يكبرون.