«كوب28».. منجزات عالمية بريادة إماراتية

تعويل واسع، ورهانات مختلفة، وضعها العالم على مؤتمر((كوب28)) قبل انعقاده.. ومنذ اليوم الأول، نجح الحدث في تقديم رسائل إيجابية، تثبت أنه مؤتمر استثنائي تاريخي، مختلف كلياً، لجهة التقدمات التي أحرزها في سياق ملفات ذات أولوية قصوى بالنسبة للعمل المناخي، على رأسها ملف ((التمويل))، الأكثر أهمية، في ضوء حصيلة التعهدات المالية المبدئية الجديدة التي تم الكشف عنها.

شكل الإعلان رسمياً عن تبني مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تفعيل صندوق ((الخسائر والأضرار))، كما أعلن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر رئيس مؤتمر الأطراف((كوب28)) افتتاحية نموذجية لمؤتمر ينتظر منه الكثير في هذا الصدد، بما عكس حجم التقدم المحرز منذ اليوم الأول، والتفاؤل الواسع بالخروج بنتائج إيجابية طالما انتظرها العالم، من خلال البناء على مخرجات المؤتمرات السابقة.

في اليوم الثاني من أعمال المؤتمر، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إطلاق صندوق للمناخ بقيمة 30 مليار دولار.

فيما سارعت عديد من الدول إلى إعلان مساهماتها المالية المناخية خلال أيام انعقاد المؤتمر في دبي، في مقدمتها دولة الإمارات التي افتتحت المساهمات العالمية بقيمة 100 مليون دولار، أعلنها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، فإنه من المنتظر أن يكون هنالك مزيد من المساهمات الأخرى من عدد من الأطراف.

حظيت تلك الخطوات المبكرة بإشادات واسعة من قبل المعنيين بالعمل المناخي، مع ارتفاع سقف التطلعات حيال المأمول من المؤتمر، إذ اعتبر رئيس مؤتمر الأطراف أن قرار تفعيل الصندوق يرسل بدوره إشارات زخم إيجابية للعالم.

كذلك ينظر إلى الحدث أنه وسيلة أساسية لتحقيق ((العدالة المناخية))، وهو ما أكده كل من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وكذلك رئيس مجموعة الدول الأقل تقدماً، مادلين ضيوف. كما اعتبر الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، أن إقرار تفعيل الصندوق يعني انطلاقة إيجابية لهذه القمة، بالتالي يتعين استغلال ذلك من قبل الحكومات والمفاوضين.

بينما خيمت حالة من التفاؤل الواسع حيال مدى ما يمكن أن تصل إليه المناقشات خلال أعمال المؤتمر في الأيام المقبلة من اتفاقات ومنجزات جديدة تكلل بنجاح واسع، لاسيما في ظل ما تحقق في أيامه الأولى من تقدمات طال انتظارها.

يعكس هذا التفاؤل، وتلك التطلعات الواسعة، الكلمات الرئيسة التي ألقاها عدد من القادة والمسؤولين خلال افتتاحية أعمال (كوب28)، الذين شددوا على حجم التعويل الملقى على المؤتمر بوصفه واحداً من أهم القمم المناخية، لاسيما أنه يأتي في توقيت فريد، ومرحلة انتقالية يشهدها العالم في سياق العمل المناخي.

مساهمات مبشرة

استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، مندوب أفريقيا بالهيئة الدولية لتغير المناخ، الدكتور سمير طنطاوي، يصرح لـ((البيان))، أن مساهمة دولة الإمارات في الصندوق الجديد، من شأنها دعم نجاح التشغيل الفعلي لصندوق خسائر وأضرار التغيرات المناخية، بما يحفز باقي الدول المانحة على تقديم مساهمات كالإمارات التي أطلقت المبادرة لإنجاح المؤتمر عبر تفعيل الصندوق رسمياً.

وينوه طنطاوي في السياق إلى إعلان عدد من الدول الأخرى، تقديم مساهماتها في الصندوق، بينها: ألمانيا التي أعلنت تقديم 100 مليون دولار، والولايات المتحدة (17.5 مليوناً). أما المملكة المتحدة، فأعلنت تقديم (60 مليوناً)، وكندا (16 مليوناً)، واليابان (10 ملايين).

بينما أعلن البنك الدولي تخصيص 45 % من تمويلاته السنوية لمشروعات المناخ. وذكرت وكالة ((رويترز)) أن الولايات المتحدة سوف تخصص 3 مليارات لصندوق المناخ الأخضر، وذلك في سياق الزخم الواسع حول مؤتمر الأطراف (كوب28).

ويعتقد طنطاوي بأن الأيام المقبلة لما بعد انقضاء أعمال (كوب28)، سوف تركز على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه التطبيقات العملية على الأرض، تحديداً فيما يخص الدول المستحقة للتمويل، لاسيما أن بعض الدول الصناعية ترفض الدول المحسوبة على الدول النامية (تحديداً: الهند، والصين، والبرازيل)، إذ ترى أنها دول غنية بالموارد، ولا تستحق التمويل من الصندوق، في حين أن الدول النامية ترى أنه في حال حدوث كارثة فمن حقوقها أن تمول من موارد الصندوق، وبذلك سوف يستمر النقاش بين الدول المانحة ونظيرتها النامية في هذا الشأن.

ويكمل طنطاوي، أن طريق النجاح ليس سهلاً، وسيظهر هذا على مدار الأيام المقبلة من خلال تطبيق التوصيات التي رشحت عن المؤتمر العالمي، لا سيما أن ثمة أزمة ثقة بين الدول الصناعية ونظيرتها النامية، فمنذ وعدت الأولى بـ100 مليار دولار سنوياً لصالح الصندوق، وهذا لم يحدث، يشدد طنطاوي على أن نجاح كبير للمؤتمر (خاصة في ظل التقدمات الحالية التي تم إحرازها)، وحال تفعيل الصندوق بشكل فعلي، على أرض الواقع لضخ تلك الاستثمارات وتمويل المشروعات ذات الصلة.

في ثاني أيام مؤتمر (كوب28)، وخلال القمة العالمية للعمل المناخي، تم إطلاق صندوق ((ألتيرا)) للحلول المناخية، بقيمة 30 مليار دولار.

((إعلان الإمارات للتمويل المناخي))

من التقدمات المحرزة على صعيد المؤتمر، إزاحة رئيس مؤتمر الأطراف (كوب28)، الستار عن ((إعلان الإمارات (COP28) بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي))، الذي يأتي في إطار الاستجابة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف باريس.

ويوفر ((إعلان الإمارات للتمويل المناخي))، الذي تم إطلاقه بحضور مجموعة من القادة العالميين، الذين قاموا بدور رائد في دعم أجندة تطوير آليات التمويل المناخي، نهجاً شاملاً وموحداً لزيادة التمويل المناخي بهدف الحد من تداعيات تغير المناخ.

نجاح من اليوم الأول

((هذا يعد مؤشراً كبيراً على نجاح المؤتمر منذ يومه الأول؛ بما يشكل دفعة لجهود العمل المناخي)).. هكذا وصف أستاذ الدراسات البيئية، الدكتور عبدالمسيح سمعان، خلال حديثه مع ((البيان))، مساهمة دولة الإمارات بـ100 مليون دولار في الصندوق الجديد، وإعلان إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية ثاني أيام المؤتمر.

وقال سمعان، إن بدء ضخ هذه المساهمات في الصندوق المتفق عليه في (COP27) بمصر، بعد 4 اجتماعات خلال العام الماضي، لوضع معايير أو قواعد لهذا الصندوق بوجود عدد من الدول النامية، والمتقدمة؛ يعد بداية جيدة جداً، وهذا لم يحدث حتى في باريس، حيث لم يكن هناك تنفيذ على أرض الواقع.

ويؤكد أستاذ الدراسات البيئية أن ((هذه الخطوات بداية ناجحة بكل المقاييس (..) لهذه المساهمات المعلنة خلال الأيام الأولى من (COP28) دلالات على أن الوضع يمضي للأفضل، وسيكون لذلك تأثير في التوصل لاتفاقات أخرى بشأن التمويل))، موضحاً في الوقت نفسه إلى أن ما تحقق يمثل بادرة جيدة للدول الأخرى أن تضع مثل هذه الأرقام (المساهمات) في الصندوق، بما يجدد الأمل في ملف التمويل.

ويضيف سمعان: ((تعد مشكلة التمويل هي المعضلة الأكبر في سياق التعامل مع التحديات المناخية.. إذا زاد التمويل مع تقليل الانبعاثات فسيكون ذلك بداية جيدة، وهو ما يعول عليه حالياً في مؤتمر الأطراف (COP28).. وتباعاً سوف تظهر تطبيقات ذلك على أرض الواقع، إذ رأينا تقارير الدول وكلماتها التي تؤكد فكرة التمويل والتحديات التي تواجه الدول، وأننا قادرون كجيل ومسؤولين على أن نتخطى هذه المرحلة للأفضل)).

رسائل وإشارات

وحول الرسائل والإشارات التي تبعث بها المساهمات الإماراتية، يذكر سمعان أن تلك المساهمات من شأنها تعزيز دور الدولة كشريك إقليمي وعالمي في تكريس العمل المناخي، لاسيما أن الإمارات دولة كبيرة وقادرة على إدارة هذا الملف بكفاءة، مثلما حققت مصر مؤتمراً ناجحاً العام الماضي في (COP27) ظهرت آثاره اليوم.

ويؤكد سمعان أن الإمارات قادرة على تحقيق هذا النصر بما تتمتع به من كفاءات، وقدرات، وإمكانات، يمكن أن تحرك قضايا المناخ، منوهاً بأن هناك إصراراً على تطبيق المخرجات الإيجابية لـ(COP28)، مقدراً مواصلة العمل الجاد والدؤوب خلال المرحلة المقبلة مثلما أعلن كل رؤساء الدول.

يشار في السياق، إلى إعلان دولة الإمارات، خلال القمة العالمية للعمل المناخي، تقديم 735 مليون درهم (200 مليون دولار)، لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، والدول منخفضة الدخل، وذلك بعد تعهد سابق قدمته الدولة بمبلغ مماثل للغرض ذاته خلال اجتماعات مجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أكتوبر الماضي في مراكش بالمغرب.

وفي تقييم مبدئي لأعمال المؤتمر والاختراقات الإيجابية التي حققها، شاركه مدير مركز الطاقة العالمي بالمجلس الأطلسي، لاندون ديرينتس، مع ((البيان)) عبر البريد الإلكتروني، حيث ذكر أن اليوم الأول في مؤتمر الأطراف (COP28) - وبعد عام واحد فقط من اتفاق الدول في مؤتمر الأطراف (COP27) على إنشاء صندوق ((للخسائر والأضرار)) - جمعت البلدان أكثر من 425 مليون دولار لمساعدة الاقتصادات النامية على التعامل مع الآثار الضارة لتغير المناخ. وتعهدت كل من الإمارات وألمانيا، على وجه الخصوص، بمبلغ 100 مليون دولار.

كما تحدث ديرينتس عن التطلعات المرتبطة بإحراز تقدم على صعيد مضاعفة نشر الطاقة النووية والمتجددة ثلاث مرات، والتقدم المحرز في تشكيل صندوق عالمي لغاز ((الميثان))،. والزخم في إنشاء ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز.

جرعة أمل

ويقول خبير البيئة والمناخ، حمدي حشاد، في تصريح لـ((البيان))، إن الالتزام بالتمويلات لصندوق خسائر وأضرار المناخ، بشرط أن تكون على أرض الواقع من أطراف لديها جدية، هو بمثابة جرعة أمل في مسار مختنق للمفاوضات المناخية، وتطبيق بعض السياسات الداخلية، خاصة وأن المؤتمر سيشهد تقييم الأداء العالمي للمرة الأولى.

ويؤكد الخبير أن المبادرات الإماراتية المعلنة هي مبادرات محمودة، فهي بذلك تقدم رسالة واضحة للعالم في رغبتها لدفع مسار المفاوضات ودفع مسار تعبئة الموارد المالية اللازمة، من خلال أخذ زمام تلك المبادرة التي توفر جانباً كبيراً من الاعتمادات بالتعاون مع بعض الشركاء الذين لديهم رؤية لخدمة الأجندة المناخية.

ويضيف حشاد: إن هذا الإطار التمويلي يمكن أن يشكل أرضية خصبة للتوصل إلى حلول، مؤكداً أهمية وجود إرادة سياسية في التنسيق بين مختلف الأطراف نظراً لوجود تباين بين بعض الأطراف في وجهات النظر أسهمت تلك التباينات في وقت سابق ـ بينها: الخلافات بين الولايات المتحدة والصين ـ في عدم التوصل إلى صيغة نهائية أو لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتطبيق الأجندة المناخية (..).

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