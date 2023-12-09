تعاون أمريكي أوكراني في إنتاج الأسلحة

ذكرت وزارة التجارة الأمريكية، أول من أمس، بأن حكومتي الولايات المتحدة، وأوكرانيا، تعتزمان العمل معاً عن كثب، حول إنتاج أسلحة، لأغراض ((دعم حرب أوكرانيا من أجل الحرية والأمن)).

وأفاد بيان صحافي بأن واشنطن وكييف، وقعتا على بيان نوايا، بشأن ((الإنتاج المشترك، وتبادل البيانات الفنية)).

ووفق مراقبين، يتعين أن يغطي الاتفاق الأمريكي-الأوكراني، الاحتياجات العاجلة للجيش الأوكراني، في مجالات أنظمة الدفاع الجوي، والإصلاح، والصيانة، بالإضافة إلى إنتاج ذخائر.

فيما تأتي الصفقة نتيجة لمؤتمر عقد في واشنطن، الأسبوع الماضي، حضره أكثر من 300 ممثل عن قطاع الصناعة، وممثلين عن الحكومتين الأمريكية، والأوكرانية.

وأكدت وزارة التجارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة، شكلت أيضاً فريقاً يضم وزارات الخارجية، والدفاع، والتجارة، لدعم الصناعة، والشركاء الآخرين، الذين يسعون للحصول على إرشادات بشأن الصفقات المحتملة، بالإضافة إلى متطلبات التصدير لصناعة الدفاع الأوكرانية.

وتزوّد واشنطن وشركاء في مجال الصناعة أوكرانيا ببيانات فنية لتحسين أنظمة الدفاع الجوي القديمة في البلاد بذخائر غربية، حسب الوزارة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة، أكبر دولة داعمة لأوكرانيا، حيث قدّمت مساعدات أمنية بأكثر من 40 مليار دولار لتمكينها من التصدي للقوات الروسية في الحرب القائمة منذ فبراير 2022.

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