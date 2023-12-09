العراق: إجراءات جديدة لحماية البعثات الدبلوماسية

كشفت الحكومة العراقية، أمس، عن مضيها في اتخاذ إجراءات أمنية جديدة لحماية مقار البعثات الدبلوماسية، والقواعد العسكرية للتحالف الدولي في ‏البلاد، وسط تأكيدات رئيس الوزراء العراقي، محمد شيّاع السوداني، أمس، بعد يوم من قصف صاروخي استهدف السفارة الأمريكية، داخل المنطقة الخضراء، وسط ‏بغداد، أن ((الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين بالاعتداءات الأخيرة))‏.

وأعلن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، هشام الركابي، ‏عزم الحكومة العراقية، اتخاذ إجراءات أمنية جديدة لحماية مقار البعثات الدبلوماسية، والقواعد العسكرية للتحالف الدولي في ‏البلاد.

وصرح الركابي لـ((سبوتنيك)): إن ((الحكومة العراقية ملتزمة بحماية البعثات الدبلوماسية، ومقار التحالف الدولي في البلاد، وهناك إجراءات ستتخذ، جزء منها استخباري، وآخر أمني يطبق في الميدان، وسنشاهد عمليات متابعة وملاحقة واعتقال لكل من يثبت تورطه في هذه الأفعال من أي جهة كان)).

وأضاف أن ((الحكومة العراقية ماضية في ملاحقة كل من يحاول استهداف مقار البعثات الدبلوماسية، والتحالف الدولي، وكل الإجراءات مفتوحة ضد المسؤولين عن هذه الهجمات، وهم- كما وصفهم البيان الحكومي- جماعات إرهابية تحاول التأثير على سمعة العراق وعلاقاته الدولية)).

وحول أبرز ما تضمنه الاتصال الهاتفي بين السوداني، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مساء أول من أمس، بيّن الركابي أن ((البيان الحكومي كان واضحاً فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي الذي جرى بين (المسؤولين)))، لافتاً إلى أن ((الاتصال تمحور حول تأكيد الشراكة بين العراق وأمريكا، والحديث عن ضرورة فرض الحماية للبعثات الدولية والدبلوماسية، وملاحقة المسؤولين عن استهداف السفارة الأمريكية في بغداد)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز