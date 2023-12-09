تحركات كثيفة للتوصل لحل سياسي في اليمن

كثف مبعوثا الأمم المتحدة، والولايات المتحدة إلى اليمن تحركاتهما في عواصم دول المنطقة، فضلاً عن عقد لقاءات مع مسؤولين يمنيين، وآخرين من قيادة تحالف دعم الشرعية، بغية الدفع قدماً باتجاه تجديد اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد، واستئناف المحادثات السياسية بين الأطراف اليمنية المعنية.

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، التقى رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، وأطلعه على نتائج اتصالاته الأخيرة بكل من السعودية، وعُمان، والمجتمع الدولي، الرامية إلى استئناف عملية سياسية شاملة في اليمن، تحت رعاية الأمم المتحدة.

تناول غروندبيرغ، خلال لقائه العليمي، مستجدات الوساطة السعودية، من أجل وقف شامل لإطلاق النار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإحياء مسار السلام في البلاد.

كما التقى غروندبيرغ كبير المفاوضين الحوثيين محمد عبدالسلام، وبحث معه سبل المضي قدماً نحو التوصل إلى اتفاق حول تدابير لتحسين الظروف المعيشية لليمنيين، والوقف الدائم والمستدام لإطلاق النار في عموم محافظات البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة تحت الرعاية الأممية.

كما التقى مبعوث الولايات المتحدة الخاص باليمن، تيم ليندركينغ، وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، وبحثا مستجدات استئناف عملية السلام، وتهديدات الحوثيين لأمن الملاحة الدولية، وتأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، فيما جدد الوزير اليمني، موقف مجلس القيادة الرئاسي، والتزامه بنهج السلام الشامل والمستدام في اليمن، وفقاً لمرجعياته الثلاث، النهج المتفق عليه وطنياً، وإقليمياً، ودولياً، إلى جانب دعم جهود الأشقاء، والأصدقاء، الرامية إلى إحياء عملية السلام في البلاد، بينما أكد المبعوث الأمريكي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي، وحكومته الشرعية، لإحلال السلام الدائم والمستدام في اليمن.

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