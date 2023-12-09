روسيا تضع «شروطاً» للسلام الدائم مع أوكرانيا

وضعت روسيا، أمس، شروطها الخاصة بعملية السلام الدائم مع غريمتها أوكرانيا، لكي تضع أوزار الحرب القائمة منذ فبراير 2022، في وقت حث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قواته على أن يظلوا مبادرين في القتال، الذي تستحوذ خلاله روسيا على مزيد من الأراضي شرقي أوكرانيا، بحسب مراقبين.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن السلام الدائم في أوكرانيا، لن يكون ممكناً إلا إذا توقف الغرب عن نقل الأسلحة إليها، وتقبل الواقع الإقليمي الجديد.

وقالت زاخاروفا، في مقابلة مع ((فرانس برس)): ((التوصل إلى حل شامل، ومستدام، وعادل للصراع الدائر حول أوكرانيا، يعتمد إلى حد كبير على معالجة أسبابه الجذرية، ويتعين على الغرب أن يتوقف عن تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة، وعلى كييف، وقف الأعمال القتالية وسحب قواتها من الأراضي الروسية، ومن الضروري تأكيد وضع أوكرانيا المحايد وغير المنحاز والخالي من الأسلحة النووية وتنفيذ عملية نزع الأسلحة والقضاء على النازية فيها، والاعتراف بالواقع الإقليمي الجديد وضمان حقوق المواطنين الناطقين بالروسية، والأقليات القومية التي تعيش في هذا البلد)).

وشددت زاخاروفا على أن روسيا منفتحة على المفاوضات، لكنها أضافت بأن موسكو لا ترى، في الوقت الحالي، إرادة سياسية في كييف، أو في الغرب لإجراء هذه المفاوضات، وأشارت إلى أن أوكرانيا تريد من روسيا أن تستسلم.

وأضافت زاخاروفا: ((بالطبع، وبناء على مثل هذه الشروط، لن نتحدث مع أي شخص من القيادة الأوكرانية)). وأشارت إلى أن روسيا لن تسمح بوجود ((دولة نازية عدوانية على حدودها، ينطلق من أراضيها تهديد لروسيا وجيرانها)).

مبادرة قتالية

في الغضون، حثّ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قواته على أن يظلوا مبادرين في القتال، في الوقت الذي يبدو فيه أن روسيا تستحوذ على مزيد من الأراضي شرقي أوكرانيا، ونظراً لأن تصويتاً في الكونجرس الأمريكي بشأن مساعدات طارئة لكييف محفوف بالمخاطر، بحسب مراقبين.

وقال زيلينسكي في وقت متأخر ليلة أول من أمس في خطابه الدوري للأمة ((مهمة بلادنا - حتى الآن في الشتاء بغض النظر مدى الصعوبة التي قد تكون عليها - هي إظهار القوة وألا ندع العدو يأخذ زمام المبادرة وألا ندعهم يتحصنون))، وفق ((بلومبيرغ)).

وتابع: ((نواصل عمل سياستنا الخارجية النشط لجلب المكاسب لأوكرانيا في الدفاع والتمويل الكلي، والقوة السياسية، والتحفيزية))، مضيفاً إنه التقى كبار قادته لمعرفة آخر مستجدات المعارك.

وقال زيلينسكي ((أي شخص يدافع عن الحرية يحتاج لأن يشعر أنه ليس بمفرده.. يجب أن يتحد العالم الحر)).

ومنع الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي مساعدة لأوكرانيا بقيمة 66 مليار دولار، مطالبين بأن تشدد الإدارة الأمريكية الإجراءات الحدودية في جنوب الولايات المتحدة ضد مهاجرين أمريكا اللاتينية.

إلى ذلك، دعا البرلمان الأوكراني، الاتحاد الأوروبي، لإطلاق مفاوضات انضمام البلاد إلى التكتل. وناشد النواب الأوكرانيون في البرلمان، دول الاتحاد الأوروبي، للموافقة على خوض مفاوضات الانضام مع أوكرانيا يوم الجمعة المقبل، وفقاً لبيان وافقت عليه أغلبية أعضاء البرلمان.

وكتب النائب البرلماني، ياروسلاف جيليزنياك، منشوراً عن التصويت على ((تيليغرام)). ومن المقرر أن يقرر القادة الأوروبيون في قمة للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل ما إذا كانوا سيمضون قدماً في المحادثات مع أوكرانيا. إذ شجع قادة التكتل تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كثيراً خلال الحرب.

ورغم ذلك، تتردد مخاوف في بعض العواصم الأوروبية بشأن تحديات محتملة وتكاليف لضم أوكرانيا، وهي دولة كبيرة بها قطاع زراعي كبير وأفقر كثيراً في المتوسط من دول الاتحاد الأوروبي.

كما دعا البرلمان الأوكراني دول الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في مواصلة الدعم العسكري والمالي للبلاد وسط تواصل القتال الدموي على خطوط الجبهة ضد روسيا.

وأشارت المناشدة إلى استمرار الحاجة الملحة للمساعدات العسكرية، وتلك المالية اللازمة لإصلاح الدمار البالغ الذي سببته روسيا.

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