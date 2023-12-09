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اليونيسيف: غزة أخطر مكان للأطفال في العالم

12/9/2023 8:01:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت المديرة الإقليمية لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر، أمس، إن قطاع غزة هو أخطر مكان في العالم بالنسبة للطفل، وسط الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وأضافت في بيان نشرته المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن ((أحياء بأكملها، حيث كان الأطفال يلعبون ويذهبون إلى المدارس، تحولت إلى أكوام من الأنقاض، بلا حياة فيها)).

وقد أسفرت عمليات القصف الإسرائيلي عن مقتل 17487 شخصاً، أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة.

وأضافت المسؤولة الدولية أن اليونيسيف والجهات الإنسانية الأخرى ظلت تدق ناقوس الخطر منذ أسابيع، إذ التقى فريق المنظمة على الأرض بأطفال فقدوا أطرافهم ومصابين بحروق من الدرجة الثالثة، وأطفال أصيبوا بالصدمة بسبب العنف المستمر الذي يحيط بهم.

وقالت أديل خضر ((أجبر نحو مليون طفل للنزوح قسراً من منازلهم. ويتم دفعهم الآن أكثر فأكثر إلى الجنوب إلى مناطق صغيرة مكتظة دون ماء أو طعام أو حماية، مما يعرضهم بشكل متزايد لخطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والأمراض المنقولة بالمياه. وتتعرض حياتهم لمزيد من التهديد بسبب الجفاف وسوء التغذية والمرض)).

​وأضافت خضر أن القيود والتحديات المفروضة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة وعبره هي ((حكم آخر بالموت على الأطفال))، مشيرة إلى أن كميات المساعدات التي يتم إدخالها ليست كافية على الإطلاق.

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