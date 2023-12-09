بلينكن لمنع توسع الصراع ورفض التهجير

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال لقاء وفد جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، على ضرورة منع التهجير، والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع. فيما أكدت اللجنة الوزارية، أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتصدي لها على كافة المستويات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: ((التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أمس، مع وفد يمثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.. وأكد الوزير بلينكن مجدداً، دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في ضمان عدم تكرار حماس لهجمات 7 أكتوبر، فضلاً عن الحاجة الملحة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة، وحماية المدنيين الفلسطينيين من الأذى، ومنع التهجير، واحتواء المزيد من انتشار الصراع)).

من جهة أخرى، طالب أعضاء اللجنة الوزارية، الولايات المتحدة بـ ((ما يلزم من إجراءات لدفع إسرائيل نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع)).

وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن موقفهم الرافض جملة وتفصيلاً لكافة عمليات التهجير القسري، التي يسعى الاحتلال لتنفيذها، مؤكدين على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم التصدي لها، وعلى كافة المستويات. وجددوا دعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية التي تتعمق كل ساعة في قطاع غزة.

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