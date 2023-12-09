دعوة ثلاثية في سيئول لحملة دولية قوية ضد بيونغيانغ

أعلنت الحليفات التقليديات الثلاث، الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان، من سيئول، أمس، بعد اجتماع كبار مستشاري الأمن القومي لدولها، مبادرة ثلاثية تهدف إلى مواجهة تهديدات كوريا الشمالية، فيما جاء الرد الفوري من بيونغيانغ، إن كوريا الشمالية عاقدة العزم على إطلاق المزيد من أقمار التجسس العسكرية، في القريب العاجل، لرصد التحركات، وجمع المعلومات الأمنية، والعسكرية، عمن وصفتهم بـ((أعدائها)).

ودعا كبار مستشاري الأمن القومي الثلاثة إلى إطلاق ((حملة دولية أشد قوة))، لوقف تطوير كوريا الشمالية أسلحة وصواريخ نووية، والتصدي لتعاونها العسكري مع دول أخرى.

يأتي اجتماع مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة، جيك سوليفان، ومدير مكتب الأمن القومي الكوري، تشو تاي يونغ، والأمين العام للأمن القومي الياباني، تاكيو أكيبا، في سيئول بالتزامن مع وصول التوتر في شبه الجزيرة الكورية إلى أعلى مستوياته منذ سنوات، مع تسريع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وتيرة تطوير برنامج بلاده النووي والصاروخي، والتباهي بـ((عقيدة نووية تصعيدية تسمح بالاستخدام الوقائي للأسلحة النووية)).

وخلال مؤتمر صحافي، أعقب الاجتماع، صرح سوليفان، لصحافيين، إن واشنطن، وحليفتيها سيئول، وطوكيو، تخطط لاتخاذ إجراءات أكثر قوة ضد الأنشطة الإلكترونية لبيونغيانغ. وأضاف إن الدول الثلاث أطلقت مبادرة ثلاثية تهدف إلى مواجهة تهديدات كوريا الشمالية. وأكد أن الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان، اتفقت على مبادرات جديدة للرد على تهديدات كوريا الشمالية، بما في ذلك إساءة استخدام العملات المشفرة، وعمليات الإطلاق الفضائية.

فيما قال مستشار الأمن القومي الياباني، إن ((الأنشطة الإلكترونية غير المشروعة)) لكوريا الشمالية برزت باعتبارها أحدث التحديات، واصفاً إياها بـ((مصدر تمويل)) لتطوير الصواريخ النووية للدولة المعزولة. وفي وقت أعلن البيت الأبيض، أن الدول الحليفة الثلاث ستتشاور، بشكل أوثق، وتتبادل البيانات حول إطلاق الصواريخ.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، أمس، أن بيونغيانغ عاقدة العزم على إطلاق المزيد من أقمار التجسس العسكرية في المستقبل القريب، واصفة التطوير في مجال الفضاء بأنه جزء من حقها في الدفاع عن نفسها مثل أي دولة أخرى. كما انتقدت كوريا الجنوبية لإطلاقها قمرها الصناعي قائلة إن هناك معايير مزدوجة.

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