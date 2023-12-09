غارات جوية إسرائيلية مكثفة ومحاصرة مستشفى

في اليوم الـ64 من الحرب في غزة، واصلت إسرائيل التصعيد غداة استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار، حيث كثفت من الغارات الجوية على مناطق عدة في القطاع الفلسطيني المحاصر، شمالاً وجنوباً، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 180 فلسطينياً خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان،، مقتل 180 وإصابة 259 جراء القصف الإسرائيلي على جنوبي ووسط القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد شهود عيان ومصادر محلية، بأن الطائرات الإسرائيلية شنت مئات الغارات الجوية على مناطق في مدينة غزة وشمالي القطاع، ومدينتي خانيونس ورفح (جنوب) ومدينة دير البلح ومخيم النصيرات (وسط). وأوضحت أن القوات الإسرائيلية استهدفت مناطق كانت أكدت سابقاً أنها آمنة.

إلى ذلك، أشارت مصادر إعلامية فلسطينية إلى قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشرقية من مدينة خانيونس، جنوب القطاع. ولفتت إلى أن الاشتباكات مستمرة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية بمناطق عدة في تلك المدينة.

كما أوضحت أن الدبابات الإسرائيلية وصلت على بعد 2 كلم من مجمع ناصر الطبي، وسط خانيونس.

ولم تسلم مدينة رفح التي نزح إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين من القصف.

فقد قتل خمسة أشخاص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على المدينة المتاخمة للحدود المصرية.

وأجبرت القوات الإسرائيلية، المتواجدة في منطقة ميدان ((مسجد فلسطين)) وسط غزة، آلاف العائلات على الخروج من منازلهم. وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الدبابات وصلت إلى منطقة تبعد نحو 700 متر عن معبر رفح البري على الحدود بين مصر وغزة. وذكر التلفزيون الفلسطيني أن الجيش الاسرائيلي يحاصر مستشفى كمال عدوان شمال غزة بالدبابات والآليات. ودعا جنود الجيش الإسرائيلي النساء والأطفال عبر مكبرات الصوت، إلى الخروج من البوابة الشمالية الرئيسية للمشفى.

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