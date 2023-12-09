الإمارات: «فيتو» مجلس الأمن أضاع فرصة وقف النزيف البشري في غزة

أكدت دولة الإمارات أن استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد القرار الذي قدمته الدولة لوقف إطلاق النار في غزة، أضاع فرصة لوقف نزيف الخسائر البشرية، وألقى بظلال سلبية حول قدرة المجتمع الدولي في حماية المدنيين خلال الصراعات المسلحة، فيما انتقدت دول عربية وأجنبية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض الفيتو ضد مشروع القرار، ووصفته بأنه ((تصويت ضد الإنسانية)).

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، على حسابه في منصة إكس ((أن استخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد القرار الذي قدمته الإمارات لوقف إطلاق النار في غزة أضاع فرصة لوقف نزيف الخسائر البشرية، وألقى بظلال سلبية حول قدرة المجتمع الدولي في حماية المدنيين خلال الصراعات المسلحة)).

توحيد المعايير الأخلاقية

وأضاف معاليه: ((العالم اليوم أحوج ما يكون إلى توحيد معاييره الأخلاقية والانحياز للإنسانية)).

وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي قدمته الإمارات، وحظي بدعم عشرات الدول غير المنضوية في مجلس الأمن، ومنظمات دولية وإنسانية.

في المقابل، امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، بينما عارضت الولايات المتحدة المشروع واستخدمت الفيتو.

وكان نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة محمد بوشهاب قد كشف قبل التصويت، أن مشروع القرار الذي تقدمت به الدولة حصل على تأييد نحو 100 دولة في أقل من 24 ساعة، وهو ما يعكس الدعم العالمي للجهود الإماراتية المبذولة لإنهاء الحرب وإنقاذ حياة الفلسطينيين.

وبعد التصويت، أعرب بوشهاب عن خيبة أمله العميقة إزاء استخدام الولايات المتحدة حق النقض، وحذر من أن مجلس الأمن يزداد عزلة.

تنديد عربي

ودان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى ((وقف إطلاق نار)) في قطاع غزة، محملاً إياها مسؤولية ((ما يسيل من دماء)). ووصف عباس في بيان نشره مكتبه الموقف الأمريكي بـ((غير الأخلاقي)) محملاً واشنطن ((مسؤولية ما يسيل من دماء الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة)).

وأكد عباس أن هذا القرار ((سيعطي ضوءاً أخضر إضافياً لإسرائيل لمواصلة هجومها على شعبنا في قطاع غزة، وسيشكل عاراً يلاحق الولايات المتحدة سنوات طوالاً)). وأضاف: ((ما يحدث في هذه الأيام سيكون له أثر مصيري على منطقتنا، وعلى رؤية كل دولة والعلاقات بين الشعوب والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. هذا يوم مروع بالنسبة لمجلس الأمن، ونرفض هذه النتيجة)).

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن ((قتل المدنيين الفلسطينيين أثناء القصف الإسرائيلي والحصار على غزة يمثل جرائم حرب، ويهدد بزعزعة استقرار المنطقة والولايات المتحدة والعالم لسنوات قادمة)).

وقال المتحدث باسم جامعة الدول العربية جمال رشدي، إن ((الجامعة ستواصل مساعيها للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة على الرغم من فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في القطاع)).

تنديد دولي

من جهته، صرح نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي عقب التصويت أن الأمريكيين: ((زملاؤنا في الولايات المتحدة حكموا أمام أعيننا بالموت على الآلاف إن لم يكن عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك النساء والأطفال))، معتبراً ذلك تصويتاً ضد الإنسانية.

وعبر المندوب الصيني في مجلس الأمن تشانج جون عن أسفه للفيتو الأمريكي، معتبراً أن أي تبرير لمعارضة وقف النار ((ضعيفة))، مشيراً إلى أن ((التسامح مع استمرار القتال، والادعاء بأن الأمريكيين قلقون بشأن حياة وسلامة سكان غزة، أمران يتعارضان))، واصفاً ذلك بـ((ازدواجية المعايير)).

من جهته، قال السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير إنه ((مع تفاقم الأزمة في غزة وخطر توسعها، فإن (المجلس) لا يرقى إلى مستوى المهمة الأساسية التي أوكلها إليه الميثاق)). وانتقدت منظمة ((أطباء بلا حدود)) استخدام الولايات المتحدة لحق النقض ((الفيتو)) لعرقلة مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة، ووصفته بأنه ((تصويت ضد الإنسانية))، وأضافت أن الفيتو الأمريكي ((يتعارض مع القيم التي تقول الولايات المتحدة إنها تتبناها، ويبعث رسالة فحواها أن القانون الدولي الإنساني يمكن تطبيقه بشكل انتقائي، وأن حياة بعض الأشخاص أقل أهمية من حياة آخرين)).

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