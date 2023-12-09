70 خبيراً مواطناً في «براكة» يستهدفون خفض البصمة الكربونية

تُعد محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات، رمزاً لالتزام الدولة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، عبر مواصلة تبني أحدث التكنولوجيات في قطاع الطاقة النووية السلمية، وتوفير فرص نوعية للكوادر الإماراتية لشق طريقها نحو الريادة في مسيرة تحقيق الحياد المناخي.

وتضم ((براكة)) 193 خبيراً متخصصاً في تشغيل المفاعلات، من بينهم نحو 70 من الكفاءات المواطنة. ويشارك شباب الإمارات بفعالية في مسيرة انتقال الدولة إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، من خلال محطات براكة في منطقة الظفرة بأبوظبي، وذلك بهدف ضمان أمن الطاقة وخفض البصمة الكربونية وتمهيداً للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتواصل الكفاءات الإماراتية، إثبات جدارتها وكفاءتها في مختلف المجالات منذ بداية إطلاق المشروع مع مراعاة المرونة والموازنة بين حياتهم العملية والاجتماعية، لضمان تعزيز كفاءتهم، وتعمل الكوادر المواطنة كمهندسين وباحثين وخبراء وغيرها من الخبرات في مجال الطاقة النووية.

استدامة

وأكد عدد من الكفاءات الإماراتية لوكالة أنباء الإمارات ((وام))، أهمية مساهمة محطات براكة لضمان استدامة دورها البيئي والمناخي الإيجابي، حيث عملوا بجدية على مواصلة الالتزام بأفضل الممارسات لضمان أمن الطاقة للأجيال القادمة، وتحويل توجيهات القيادة الرشيدة حول الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 إلى واقع ملموس يرسخ المكانة الريادية للدولة في هذا المجال على الصعيد العالمي.

وقال المهندس خالد الظهوري، مدير دعم وتدريب كادر العمليات في ((براكة))، إنه منذ بداية البرنامج النووي السلمي الإماراتي، حرصت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على تطوير الكفاءات الإماراتية المتخصصة في هذا القطاع، ووفرت الفرص التعليمية والتدريبية لاستدامة تشغيل المفاعلات النووية بمحطات براكة.

وقال إن محطات براكة تضم أربعة أجهزة محاكاة هي الأكثر تطوراً في العالم، وتواصل الكفاءات الإماراتية انتظامها بالبرامج التدريبية المكثفة، مشيراً إلى أن هذه الكفاءات أسهمت في نجاح تشغيل ثلاث محطات بشكل تجاري وتستعد لتشغيل المحطة الرابعة التي ستساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير، مؤكداً حرصهم على مواصلة إعداد أجيال جديدة تقود الجهود المحلية والدولية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وأشار إلى الحوافز التدريبية النوعية التي توفرها المؤسسة كبرامج داخل الدولة وخارجها مثل برنامج تشغيل المفاعلات النووية الذي تتراوح مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، ليحصل بعدها المتدرب على شهادة ترخيص مفاعل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، موضحاً أن ((براكة)) تضم 193 خبيراً متخصصاً في تشغيل المفاعلات من بينهم نحو 70 من الكفاءات المواطنة، بالإضافة إلى توفير منح تعليمية لأكثر من 500 طالب وطالبة ضمن برنامج رواد الطاقة.

تجارب ملهمة

من جهته، قال المهندس ماجد آل علي، مشرف أول الصيانة الميكانيكية في شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة، إن البرامج الأكاديمية والتدريبية أتاحت فرصة للكوادر الإماراتية كي يساهموا في مسيرة الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، حيث أكسبتهم الخبرات والمهارات اللازمة لإدارة وتشغيل المحطات بجانب العمل مع خبراء من أكثر من 60 جنسية مختلفة.

وأعرب عن فخره بقيادة فريق تحميل الوقود النووي في المفاعل، ومواكبته لإعلان تشغيل المحطة الأولى في ((براكة))، والتي أصبحت الإمارات بعدها الدولة الأولى في العالم العربي التي تنتج الكهرباء النظيفة باستخدام الطاقة النووية، موضحاً أن هذا يشكل إلهاماً لكل الكوادر الإماراتية أن باستطاعتهم تحقيق التميز في أي مجال.

بدورها، أشادت ميرا البلوشي، مهندسة البرامج في شركة نواة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بالدعم الذي تحظى به المرأة الإماراتية في شتى المجالات والقطاعات، لاسيما قطاع الطاقة النووية، موضحة أن هذا الدعم حفز الكفاءات النسائية الإماراتية بالانضمام لهذا القطاع، حيث بلغت نسبتهن 20 % في هذا القطاع الحيوي والتي تعد من أكبر النسب في العالم، وتمكنت هذه الكفاءات خلال وقت قياسي من القيام بدور بالغ الأهمية في مسيرة تطوير محطات براكة.

وقالت: ((عملنا اليوم في محطات براكة هو جزء كبير من خدمتنا لمجتمع دولة الإمارات حيث تصب فوائد هذا المشروع بشكل مباشر في خدمة المجتمع، ونحظى في المحطات بالرعاية الكاملة حيث تتوفر لنا كافة سبل الراحة والمرونة للموازنة بين الحياة المجتمعية والعملية ونفخر بكوننا جزءاً فعالاً في تشغيل ثلاث محطات، ونواصل المساهمة في تطوير محطات براكة الأولى من نوعها في العالم العربي)).

مسيرة واعدة

وأكد عدد من مشغلي مفاعل متدربون في محطات براكة، حرصهم على مواصلة مسيرة الكفاءات الإماراتية السابقة والمساهمة في ترسيخ ريادة الإمارات في القطاع النووي السلمي على مستوى العالم، وذلك من خلال تقديم أفضل المهارات في مسيرتهم التدريبية وما بعدها.

وقال المتدرب راشد الشحي، إن فترة التدريب لا تقتصر على مراكز المحاكاة في براكة، بل تشمل غرف تدريب افتراضية كالتدريب في جامعة خليفة التي توفر تصوراً واقعياً للمحطة، مؤكداً أن التدريب يجهزهم للمساهمة في ضمان تشغيل المحطات وفق المتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير لستين سنة على الأقل.

من جانبها، قالت المتدربة فاطمة النقبي، إن المؤسسة وفرت أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في برامج وأجهزة تدريب المحاكاة، موضحة أنه يتم تدريبهم من قبل خبراء مواطنين وأجانب في عدة برامج تدريبية وتطبيقية.

بدوره، أعرب المتدرب وليد آل علي، عن طموحه لإكمال مسيرة الأجيال السابقة والمساهمة في ترك بصمة فارقة في مجال العمل المناخي ليصبحوا بعدها رواد مواجهة التغير المناخي وقادة قطاع الطاقة الصديقة للبيئة.

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