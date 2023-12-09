الإنجازات التنموية والحضارية للإمارات عززت مكانتها الإقليمية والعالمية

أكد السفير علي سالم الذايدي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي، أن الإنجازات التنموية والحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة عززت من مكانتها الإقليمية والعالمية.



ولفت إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين الإمارات والكويت، التي تنبع خصوصيتها من وشائج القربى والمصير والإرث المشترك، الذي يعود إلى أكثر من ستة عقود ظلت تحظى باستمرار برعاية خاصة من قيادة البلدين.



وهنأ الذايدي، دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني 52، ورفع خالص التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعبها الأصيل.



وأفاد بأن نجاح الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ ((كوب 28))، سيخلق زخماً إقليمياً وعالمياً، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية - الكويتية تشكل أساساً متيناً لوحدة مجلس التعاون الخليجي.



وأوضح السفير علي سالم الذايدي في تصريحات لـ((البيان))، أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الإمارات والكويت تحظى بنمو كبير، مؤكداً أن الكويت أبرمت 33 اتفاقية مع الإمارات منذ العام 1972.



وأردف بأنه يتم حالياً تسيير نحو 20 رحلة جوية يومية بين البلدين، حيث تمثل الإمارات إحدى أبرز الوجهات الرئيسية للكويتيين، مؤكداً أن 470 ألف مواطن كويتي زاروا الإمارات عبر مطار دبي 2022.



وذكر أن عدد الطلبة الكويتيين الدارسين بمختلف جامعات الإمارات يصل لأكثر من 1200 طالب وطالبة بمختلف التخصصات العلمية، مشيراً إلى الطفرة العالمية التي تشهدها المؤسسات التعليمية في الإمارات. وكشف عن اعتزام المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون، عقد بروتوكول تعاون في المجال الثقافي مع مكتبة محمد بن راشد، بهدف تعزيز التعاون الثقافي في مختلف المجالات.



وتفصيلاً، أكد القنصل العام لدولة الكويت الشقيقة في دبي السفير علي سالم الذايدي، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين الإمارات والكويت، والتي تنبع خصوصيتها من وشائج القربى والمصير والإرث المشترك، الذي يعود إلى أكثر من ستة عقود ظلت تحظى باستمرار برعاية خاصة من قيادة البلدين.



وهنأ الذايدي دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني 52، وبهذه المناسبة رفع خالص التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعبها الأصيل، مستذكراً بكل اعتزاز الإنجازات التنموية والحضارية البارزة التي حققتها الإمارات على كافة الصعد، وفي مختلف الميادين، لاسيما النواحي الاقتصادية والعلمية والثقافية، بما عزز من مكانتها المرموقة علي الصعيدين الإقليمي والدولي.



وأشار الذايدي، إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، شهدت محطات بارزة من التميز، أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخها والمضي بها قدماً سواء على المستوى الثنائي أو من خلال مسيرة مجلس التعاون الخليجي، بما ينعكس إيجاباً على مصالح البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الأحداث العظيمة والمؤازرة في أوقات الشدة والرخاء أثبتت عمق وصلابة هذه العلاقة.



شراكة متبادلة



وأفاد السفير الذايدي، بأن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الكويت والإمارات تحظى بنمو كبير ساهم في تعزيز الشراكة المتبادلة، وأدى إلى رفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري المشترك. وأبان أن دولة الكويت أبرمت 33 اتفاقية مع دولة الإمارات العربية منذ العام 1972، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات مختلفة ومتنوعة، موضحاً أن التعاون بينهما يشمل العديد من القطاعات التجارية والاستثمارية مما ساهم في تعزيز هذه العلاقة.

وقال إن إنشاء اللجنة العليا المشتركة عام 2006 برئاسة كل من الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية الكويتي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية في دولة الإمارات، ساهم في تعزيز وتوطيد التعاون بين الجانبين.

وأكد أن العلاقات الثنائية أضحت نموذجاً يحتذى به عبر مسيرة حافلة بالعطاء والعمل المشترك، بفضل العمل الدؤوب من قيادة البلدين وتواصلهم المستمر لتحقيق المزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة، وتدفع بالعلاقات إلى مستويات أكثر تكاملاً لخدمة المصالح المشتركة، مشيراً إلى أن العلاقات الإماراتية الكويتية تشكل أساساً متيناً لوحدة مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح أن دولة الإمارات تعتبر بلا شك إحدى أبرز الوجهات الرئيسية للكويتيين، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 20 رحلة جوية يومية متبادلة، مما يعكس حجم الروابط والعلاقات المتينة بينهما، كما تم تسجيل حوالي 470 ألف مواطن كويتي دخلوا عبر مطار دبي الدولي العام الماضي، وهذا الرقم يدل على أن أكثر من 50 % من المواطنين الكويتيين زاروا دبي في عام 2022، مؤكداً أن الكويت تعمل على مضاعفة عدد الرحلات المتبادلة، خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار تعزيز العلاقات والتعاون السياحي والتجاري بين البلدين.



زيارات متبادلة



وأردف بأن هناك 1200 طالب وطالبة كويتيين يدرسون في جامعات الدولة في العاصمة أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، في عدة تخصصات أهمها الطب والهندسة والإعلام والكيمياء والمحاسبة، كما أن هناك زيارات متبادلة في المجالات التعليمية، مثمناً الجهود التي تبذلها الجهات والهيئات المحلية والاتحادية الإماراتية لتقديم كافة التسهيلات للطلبة والزائرين الكويتيين.

وأكد على الدور البارز لمجلس رجال الأعمال الكويتي في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة من خلال العمل مع المؤسسات والهيئات المحلية والاتحادية.



وحول استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف cop 28، أكد القنصل العام الكويتي على الثقة الكبيرة بقدرة وإمكانيات دولة الإمارات على إدارة أحد أبرز الملفات الدولية والذي يناقش واحداً من التحديات الرئيسة التي تواجه الكوكب للخروج بتوصيات من شأنها الحد من آثار التغيرات المناخية والحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة.

وقال: ((إن دولة الإمارات لديها الرؤية والعزيمة والتصميم، والخبرة العملية في العمل المناخي، كما تمتلك علاقات دبلوماسية طيبة قائمة على الود والاحترام المتبادل مع كل دول العالم، بما يمكنها من القيام بدور فاعل لتحقيق نقلة نوعية في مؤتمر الأطراف، والانتقال من تركيز المؤتمر على المفاوضات، إلى إيجاد حلول عملية للحد من تداعيات تغير المناخ، مؤكداً أن الإمكانيات والطاقات البشرية الإماراتية الشابة تؤهلها لإدارة هذا الحدث العالمي وتجعلها جديرة بثقة المجتمع الدولي.



حماية موارد



وأضاف القنصل العام لدولة الكويت في دبي، أن الكويت تعمل جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات الشقيقة لدعم جهود المجتمع الدولي للتعامل مع تحديات التغيير المناخي، إدراكاً من كلا الجانبين لأهمية حماية الموارد واستدامتها وصونها لأجيال الحاضر والمستقبل، حيث انضمت البلدان إلى اتفاقية باريس للمناخ والتزمتا التزاماً كاملاً ببنودها، إلى جانب دعمهما ومشاركتهما في العديد من المبادرات الدولية المتعلقة بالمناخ، فضلاً عن انضمامها للمبادرة الإقليمية ((الشرق الأوسط الخضراء))، التي تهدف إلى التخفيف من تأثيرات تغير المناخ على المنطقة، والعمل المشترك لتحقيق أهداف العمل المناخي.

وأكد أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للنسخة 28 من مؤتمر الأطراف، سيخلق زخماً إقليمياً وعالمياً للبلدين ولكافة دول مجلس التعاون لتعزيز طموحاتهم في الحد من تداعيات التغير المناخي، والتركيز بشكل أكبر على تنفيذ سياسات المناخ.

وأوضح أن دولة الكويت تشارك في الحدث على مستوى واسع، وذلك في إطار التزامها الراسخ تجاه قضايا البيئة وتغير المناخ، وضمن جهودها في مجال مكافحة آثار التغير المناخي، حيث تشارك عدة جهات حكومية كممثلين للبلاد في هذا الحدث الدولي البارز، إضافة إلى مشاركة سفينة معهد الأبحاث الكويتي التي تحمل مختبرات وأبحاثاً تهدف إلى حماية البيئة.

ولفت السفير الذايدي، إلى التعاون الثقافي الواعد بين البلدين، واللذين يتطلعان إلى الارتقاء به قدماً، مشيراً إلى أن المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون بصدد عقد بروتوكول تعاون في المجال الثقافي مع مكتبة محمد بن راشد، كما يسعى لبحث ذات البروتوكول مع متحف الشارقة، لإضفاء المزيد من الثراء على الحركة الثقافية والإعلامية بين البلدين الشقيقين.

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