أبوظبي تستضيف حلقة استشارية لمنظمة الصحة العالمية حول الترصد للإنفلونزا

يستضيف مركز أبوظبي للصحة العامة، الجهة التابعة لدائرة الصحة – أبوظبي، وللمرة الأولى في الشرق الأوسط، الحلقة الاستشارية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية حول الترصد الشامل للإنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر الجاري في أبوظبي، والذي يجمع أكثر من 100 مشارك، بينهم ممثلون من مختبر النظام العالمي لرصد الأمراض والوقاية منها في 60 دولة، وخبراء دوليون بهدف وضع وتنفيذ منهجية عالمية هادفة لضمان الجاهزية لجوائح الإنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي والاستجابة لها.

وتأتي هذه الاستضافة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تماشياً مع استراتيجية القطاع الصحي لتطوير نظم التقصي والارتقاء بها والجاهزية للتعامل مع الأمراض التنفسية المستجدة، حيث تعد الإنفلونزا من الأمراض التنفسية السارية التي تشكل تحدياً كبيراً لصحة المجتمع، ويمتد تأثيرها إلى مختلف القطاعات.

وتساهم الحلقة الاستشارية في الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في مجال الصحة العامة، وتحقيق التعاون الدولي لبناء شبكات قائمة على التصدي للأمراض المعدية، وتطوير النظام العالمي لمراقبة الإنفلونزا وغيرها من فيروسات الجهاز التنفسي.

فهم مشترك

وقال مطر سعيد النعيمي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: ((تأتي استضافة وتنظيم الحلقة الاستشارية الهامة لتحقيق الفهم المشترك للتحديات الصحية العالمية وتبادل الخبرات في سياق الوقاية من انتشار الإنفلونزا، حيث ستتمحور المناقشات حول تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الأمراض المعدية والتشجيع على تطوير استراتيجيات جديدة للوقاية من انتشار الإنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى.

من جانبه، أكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أهمية استضافة هذا الحدث لتعزيز الترصد الشامل والمتكامل للإنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي وتقوية جاهزية الأنظمة الصحية للاستجابة لها مشيراً إلى أن هذه الحلقة تأتي في إطار جهود القطاع الصحي بالدولة لتعزيز الوقاية وحماية الصحة العامة، كأولوية وطنية لتحسين جودة الحياة الصحية.

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